25 человек, которые прокачали свои кулинарные навыки до уровня «шеф»

Слово «кулинария» в буквальном переводе с латыни означает «поваренное искусство». Когда мы каждый день возимся с приготовлением еды, не всегда находится время на то, чтобы довести свои поварские навыки до совершенства. Но есть люди, которые ставят себе очень высокую планку.

Нам в AdMe.ru иногда бывает непросто. Вот, к примеру, пока мы серфили в интернете в поисках материалов для этой статьи, пришлось постоянно сдерживать себя, чтобы не рвануть на кухню. Если не для того, чтобы что-нибудь приготовить, то точно для того, чтобы что-то съесть. А в бонусе мы вам покажем, как сочетаются две всепоглощающие страсти: любовь к выпечке и к своему питомцу.

«Нашел эту сковороду в антикварном магазине, и мне пришлось испечь кукурузный хлеб»

Я дважды проверил, настоящие ли это початки кукурузы. © orsothegermans / Reddit

Это обычная морковка, просто переходящая в 4-е измерение

«Мои первые круассаны, испеченные полтора года назад, и круассаны с личи, розовой водой и малиновым джемом, которые я сделал недавно»

«Мокко, который я приготовил для себя на работе»

«Испекла свой первый яблочный пирог. Листья вырезала вручную»

Идеальный клюквенный пирог

Это не пирог, это искусство. © EnsignChirag / Reddit

«Я сделала желейный торт и теперь могу никогда больше с ним не заморачиваться»

«Испек саварен с темным шоколадом и миндальным ликером по рецепту Марты Стюарт»

Чизкейк с масляной глазурью

«Я годами хотела сделать такое украшение торта, но мой муж всегда просит чизкейк на свой день рождения. В этом году я решила: к черту все! И украсила чизкейк как обычный торт».

Такой хлеб, наверное, едят на Юпитере

Лимонный чизкейк из маскарпоне с безе

Не смей есть, не испорти этот шедевр. © Dr_D-R-E / Reddit

Шоколадные конфеты в зеркальной глазури

Это выводит фразу «Я надеюсь, ты наступишь на Lego» на новый уровень. © LearntoMaster / Reddit

Тосты с авокадо

Это красиво. Но разве не придется вывихнуть челюсть, чтобы откусить? © Action-Shot / Reddit

Закусочный домик

Я почти в таком же ужасе, как и в восторге! © Joemondo / Reddit

«Эти пирожные сделала моя мама»

Не совру, если скажу, что сначала я подумала, будто это картина. © Novarenko / Reddit

Фиолетовый хлеб из сладкого картофеля

Это самый красивый хлеб, какой я когда-либо видел. © race_rocks / Reddit

«Этот торт мама сделала мне на день рождения»

Твоя мама не могла бы меня усыновить? © Verbindungsfehle / Reddit

Яблочная уточка

Сделать утку из яблок — один из способов, которым повара учат студентов оттачивать навыки владения ножом. Моя учительница говорила: «Если ты собираешься перекусить яблоком, сначала нарежь его для практики». © Machina99 / Reddit

«Красный перец, маслины, базилик и сливочный сыр на хлебе. Так я приучаю детей есть здоровую пищу»

Это очень красиво. Но мой ребенок снимал все украшения, откладывал их в сторону, слизывал сливочный сыр и затем ел только хлеб. © The_Babeldom / Reddit

«Не мог решить, какой крендель я хочу, поэтому в итоге сделал так»

Домашние пирожные макароны

Уровень детализации серьезно отличается от общепринятого. Гирлянды такие аккуратные. А когда я увеличил масштаб, заметил все тщательно прорисованные полосы на шарфиках. © MeanMelon / Reddit

Самодельные конфеты из жевательного мармелада

Тираннозавр в нижнем левом углу — самый симпатичный из-за своего забавного прикуса. © relativedcf / Reddit

«Я могу испечь торт, но моя дочь всегда будет королевой хлеба»

Бонус: «Я увековечил свою собаку в хлебе»

«Основа — хлеб с семечками, шерсть — тыквенный хлеб, язык и ошейник — из свекольного хлеба, а теннисные мячи (любимая игрушка пса) — булочки из шпината с начинкой из феты».