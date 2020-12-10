25 человек, которые прокачали свои кулинарные навыки до уровня «шеф»
Слово «кулинария» в буквальном переводе с латыни означает «поваренное искусство». Когда мы каждый день возимся с приготовлением еды, не всегда находится время на то, чтобы довести свои поварские навыки до совершенства. Но есть люди, которые ставят себе очень высокую планку.
Нам в AdMe.ru иногда бывает непросто. Вот, к примеру, пока мы серфили в интернете в поисках материалов для этой статьи, пришлось постоянно сдерживать себя, чтобы не рвануть на кухню. Если не для того, чтобы что-нибудь приготовить, то точно для того, чтобы что-то съесть. А в бонусе мы вам покажем, как сочетаются две всепоглощающие страсти: любовь к выпечке и к своему питомцу.
«Нашел эту сковороду в антикварном магазине, и мне пришлось испечь кукурузный хлеб»
- Я дважды проверил, настоящие ли это початки кукурузы. © orsothegermans / Reddit
Это обычная морковка, просто переходящая в 4-е измерение
«Мои первые круассаны, испеченные полтора года назад, и круассаны с личи, розовой водой и малиновым джемом, которые я сделал недавно»
«Мокко, который я приготовил для себя на работе»
«Испекла свой первый яблочный пирог. Листья вырезала вручную»
Идеальный клюквенный пирог
- Это не пирог, это искусство. © EnsignChirag / Reddit
«Я сделала желейный торт и теперь могу никогда больше с ним не заморачиваться»
«Испек саварен с темным шоколадом и миндальным ликером по рецепту Марты Стюарт»
Чизкейк с масляной глазурью
«Я годами хотела сделать такое украшение торта, но мой муж всегда просит чизкейк на свой день рождения. В этом году я решила: к черту все! И украсила чизкейк как обычный торт».
Такой хлеб, наверное, едят на Юпитере
Лимонный чизкейк из маскарпоне с безе
- Не смей есть, не испорти этот шедевр. © Dr_D-R-E / Reddit
Шоколадные конфеты в зеркальной глазури
- Это выводит фразу «Я надеюсь, ты наступишь на Lego» на новый уровень. © LearntoMaster / Reddit
Тосты с авокадо
- Это красиво. Но разве не придется вывихнуть челюсть, чтобы откусить? © Action-Shot / Reddit
Закусочный домик
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Я почти в таком же ужасе, как и в восторге! © Joemondo / Reddit
«Эти пирожные сделала моя мама»
- Не совру, если скажу, что сначала я подумала, будто это картина. © Novarenko / Reddit
Фиолетовый хлеб из сладкого картофеля
- Это самый красивый хлеб, какой я когда-либо видел. © race_rocks / Reddit
«Этот торт мама сделала мне на день рождения»
- Твоя мама не могла бы меня усыновить? © Verbindungsfehle / Reddit
Яблочная уточка
- Сделать утку из яблок — один из способов, которым повара учат студентов оттачивать навыки владения ножом. Моя учительница говорила: «Если ты собираешься перекусить яблоком, сначала нарежь его для практики». © Machina99 / Reddit
«Красный перец, маслины, базилик и сливочный сыр на хлебе. Так я приучаю детей есть здоровую пищу»
- Это очень красиво. Но мой ребенок снимал все украшения, откладывал их в сторону, слизывал сливочный сыр и затем ел только хлеб. © The_Babeldom / Reddit
«Не мог решить, какой крендель я хочу, поэтому в итоге сделал так»
Домашние пирожные макароны
- Уровень детализации серьезно отличается от общепринятого. Гирлянды такие аккуратные. А когда я увеличил масштаб, заметил все тщательно прорисованные полосы на шарфиках. © MeanMelon / Reddit
Самодельные конфеты из жевательного мармелада
- Тираннозавр в нижнем левом углу — самый симпатичный из-за своего забавного прикуса. © relativedcf / Reddit
«Я могу испечь торт, но моя дочь всегда будет королевой хлеба»
Бонус: «Я увековечил свою собаку в хлебе»
«Основа — хлеб с семечками, шерсть — тыквенный хлеб, язык и ошейник — из свекольного хлеба, а теннисные мячи (любимая игрушка пса) — булочки из шпината с начинкой из феты».
А у вас есть фотографии блюд, которыми вы гордитесь? Продемонстрируете свои кулинарные шедевры?