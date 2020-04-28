22 счастливые пары поделились фотографиями в начале отношений и спустя годы
Когда встречаешь в жизни того самого человека, все становится на свои места. Эмоции и чувства между вами способны сделать из вас других людей как внутренне, так и внешне. Поэтому не забывайте иногда пересматривать старые фото, чтобы вспомнить, как все начиналось и какими вы были.
AdMe.ru умиляется вместе с вами парам, которые уже несколько лет вместе — и время делает их только лучше.
«Я и моя жена танцуем в 6-м классе и в день нашей свадьбы»
«Мои бабушка и дедушка»
«Моя жена, наверное, вампир. Слева — фото с выпускного, справа — мы спустя 20 лет»
«Мама и папа. 1983 и 2019»
2002 vs. 2020
«Уговорил своих родителей повторить их свадебное фото 45 лет спустя»
«Мы встретились во 2-м классе в 1997. И вот мы спустя 21 год»
«Мне было 10, ему 11. Мы встречались 9 месяцев и потом расстались друзьями. Спустя 13 лет мы осознали, что у нас до сих пор есть чувства друг к другу»
40 лет спустя
«Мои родители празднуют 37-ю годовщину»
«Фото моих бабушки и дедушки с разницей в 50 с чем-то лет»
«Повторили с женой наше фото 1994 года спустя 25 лет»
«Мы с женой в день нашей свадьбы и на 5-ю годовщину»
«Мои бабушка и дедушка спустя 64 года»
«У этой пары было 2 свадебные фотосессии: первая в 1959 году и вторая в 2019»
«Мои родители спустя 30 лет»
«Мои родители в день помолвки в 1980 году и на их 35-ю годовщину»
«Я с мужем. Фото из детского сада и с нашей свадьбы»
Фото на каждую годовщину в течение 15 лет
«Мои родители прекрасны даже спустя 37 лет брака»
«Мои родители в 1983 и 2013. Люблю их»
6-й и 12-й классы
А изменились ли вы с партнером за время, проведенное вместе? Поделитесь в комментариях, как вы выглядели в начале отношений и сейчас.
Фото на превью Imgur