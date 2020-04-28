22 счастливые пары поделились фотографиями в начале отношений и спустя годы

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Когда встречаешь в жизни того самого человека, все становится на свои места. Эмоции и чувства между вами способны сделать из вас других людей как внутренне, так и внешне. Поэтому не забывайте иногда пересматривать старые фото, чтобы вспомнить, как все начиналось и какими вы были.

AdMe.ru умиляется вместе с вами парам, которые уже несколько лет вместе — и время делает их только лучше.

«Я и моя жена танцуем в 6-м классе и в день нашей свадьбы»

«Мои бабушка и дедушка»

«Моя жена, наверное, вампир. Слева — фото с выпускного, справа — мы спустя 20 лет»

«Мама и папа. 1983 и 2019»

2002 vs. 2020

«Уговорил своих родителей повторить их свадебное фото 45 лет спустя»

«Мы встретились во 2-м классе в 1997. И вот мы спустя 21 год»

«Мне было 10, ему 11. Мы встречались 9 месяцев и потом расстались друзьями. Спустя 13 лет мы осознали, что у нас до сих пор есть чувства друг к другу»

40 лет спустя

«Мои родители празднуют 37-ю годовщину»

«Фото моих бабушки и дедушки с разницей в 50 с чем-то лет»

«Повторили с женой наше фото 1994 года спустя 25 лет»

«Мы с женой в день нашей свадьбы и на 5-ю годовщину»

«Мои бабушка и дедушка спустя 64 года»

«У этой пары было 2 свадебные фотосессии: первая в 1959 году и вторая в 2019»

«Мои родители спустя 30 лет»

«Мои родители в день помолвки в 1980 году и на их 35-ю годовщину»

«Я с мужем. Фото из детского сада и с нашей свадьбы»

Фото на каждую годовщину в течение 15 лет

«Мои родители прекрасны даже спустя 37 лет брака»

«Мои родители в 1983 и 2013. Люблю их»

6-й и 12-й классы

А изменились ли вы с партнером за время, проведенное вместе? Поделитесь в комментариях, как вы выглядели в начале отношений и сейчас.