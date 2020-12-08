20 воспоминаний из детства, в которых столько ностальгии, что можно смаковать всю зиму

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Вовсе не обязательно владеть машиной времени, чтобы перенестись на десятки лет назад. Достаточно лишь услышать до боли знакомую фразу или увидеть вещь из прошлого — и вот ты уже затерялся в чертогах ностальгии. Вспоминая памятные моменты, человек может мысленно оказаться в совершенно другом месте. И это без капли волшебства.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить 20 моментов из прошлого, которые вмиг погрузят в приятные воспоминания. В бонусе вы увидите, как в новых сериях будет выглядеть персонаж из мультика, подарившего миллионам людей счастливое детство.

«Просто прочувствуй это»

«Машина времени, которую я заслужил»

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«Потерянные страницы ветхого завета GTA. Этот листок передавался из рук в руки»

Многие выращивали виртуальных питомцев и иногда забывали их кормить

«Моя коллекция из 90-х»

Ради «ноготочков» не нужно было идти к мастеру. Достаточно десятка лепестков

А чтобы поумничать, было достаточно сказать: «Эта математика мне в жизни не пригодится»

«В автомате можно было выбрать попрыгунчик по душе»

Было круто раскладывать пасьянс «Солитер», чтобы в конце увидеть анимацию

«Самый вкусный „буржуйский“ шоколад моего детства был Wispa»

То самое мороженое в пластиковых ягодах

Первые компьютерные игры были примитивными, но безумно радовали после уроков

Многие хвастались своими жуками в коробочках

И магнитной доской для важных записей

А еще подражали знаменитостям

В канун Нового года под каждой елкой поселялся Дед Мороз

«Ностальгия... Любимое с детства — котлетка, пюрешка или макарончики и соус „основной“, так его называли в школьной столовой»

Некоторые боялись сказать родителям, что простудились

Бонус: Заяц уже не тот

Совсем скоро зрителей ждет перезапуск культового мультфильма «Ну, погоди!» Создатели анимационной ленты решили изменить облик главных героев, придав им более современный вид. Однако некоторые пользователи сети подвергли критике работу «Союзмультфильма», поскольку Заяц очень им напомнил крольчиху Джуди Хопс из «Зверополиса». Волка будет озвучивать шоумен Гарик Харламов, а Зайца — телеведущий Дмитрий Хрусталев.