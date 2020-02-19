20+ вещей с AliExpress, которые стоят дешевле товаров элитных брендов

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Психологи утверждают, что онлайн-шопинг может вызвать серьезную зависимость со всеми вытекающими последствиями: растрата денег, плохой сон, повышенная тревожность. Именно поэтому к покупкам нужно подходить с холодным расчетом, чем мы сейчас и займемся.

Мы сравнили цены в брендовых бутиках и на AliExpress и выяснили, что вовсе не обязательно отдавать сумасшедшие деньги за обновку, ведь у нее есть качественная замена в китайском мегамагазине. А в конце статьи вас ждет уникальный промокод на скидку от AdMe.ru

1. Смарт-часы

Купить можно здесь.

2. Дизайнерские кроссовки

Купить можно здесь.

3. Питьевой фонтанчик для домашних любимцев

Купить можно здесь.

4. Электрическая зубная щетка с ультразвуком

Купить можно здесь.

5. Карандаш для бровей с эффектом микроблейдинга

Купить можно здесь.

6. Купальник

Купить можно здесь.

7. Легкий пуховик с чехлом

Купить можно здесь.

8. Дизайнерский свитер с вышивкой

Купить можно здесь.

9. Беспроводные Bluetooth-наушники

Купить можно здесь.

10. Стойкая губная помада

Несмотря на скромную цену, товар собрал множество хвалебных отзывов: «Эти помады такие крутые! Они ни разу не уступают оригиналу. Сатиновое покрытие и оттенки один в один». Купить можно здесь.

11. Подвески для браслета

Купить можно здесь.

12. Повседневное платье

Купить можно здесь.

13. Палетка теней со стойкими пигментами

Купить можно здесь.

14. Дизайн этого платья был создан на основе наряда герцогини Кейт Миддлтон

Купить можно здесь.

15. Электронная книга с подсветкой

Купить можно здесь.

16. Набор пластиковых контейнеров для микроволновки

Купить можно здесь.

17. Конструктор из 1 500 деталей

Купить можно здесь.

18. Ручной отпариватель

Купить можно здесь.

19. Футляр для предметов женской гигиены

Купить можно здесь.

20. Многоразовые подгузники

Купить можно здесь.

21. УФ-лампа для сушки лака

Купить можно здесь.

Бонус: промокод для читателей AdMe.ru

С 14.02.2020 по 25.02.2020 (до 9:00 по московскому времени) при покупке от $ 60 вас ожидает приятный бонус: введите промокод adme1420 и получите скидку в размере $ 8. Промокод действителен только для заказов из РФ.

А вы любите заказывать товары с AliExpress? Какая покупка порадовала вас больше всего? Делитесь фото и ссылками.