20+ вещей с AliExpress, которые стоят дешевле товаров элитных брендов
Психологи утверждают, что онлайн-шопинг может вызвать серьезную зависимость со всеми вытекающими последствиями: растрата денег, плохой сон, повышенная тревожность. Именно поэтому к покупкам нужно подходить с холодным расчетом, чем мы сейчас и займемся.
Мы сравнили цены в брендовых бутиках и на AliExpress и выяснили, что вовсе не обязательно отдавать сумасшедшие деньги за обновку, ведь у нее есть качественная замена в китайском мегамагазине. А в конце статьи вас ждет уникальный промокод на скидку от AdMe.ru
1. Смарт-часы
2. Дизайнерские кроссовки
3. Питьевой фонтанчик для домашних любимцев
4. Электрическая зубная щетка с ультразвуком
5. Карандаш для бровей с эффектом микроблейдинга
6. Купальник
7. Легкий пуховик с чехлом
8. Дизайнерский свитер с вышивкой
9. Беспроводные Bluetooth-наушники
10. Стойкая губная помада
Несмотря на скромную цену, товар собрал множество хвалебных отзывов: «Эти помады такие крутые! Они ни разу не уступают оригиналу. Сатиновое покрытие и оттенки один в один». Купить можно здесь.
11. Подвески для браслета
12. Повседневное платье
13. Палетка теней со стойкими пигментами
14. Дизайн этого платья был создан на основе наряда герцогини Кейт Миддлтон
15. Электронная книга с подсветкой
16. Набор пластиковых контейнеров для микроволновки
17. Конструктор из 1 500 деталей
18. Ручной отпариватель
19. Футляр для предметов женской гигиены
20. Многоразовые подгузники
21. УФ-лампа для сушки лака
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А вы любите заказывать товары с AliExpress? Какая покупка порадовала вас больше всего? Делитесь фото и ссылками.
Фото на превью mac-cosmetics, AliExpress