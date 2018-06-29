20+ странных находок в семейных альбомах, которые прольют свет на чье-то безумное прошлое

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У каждого есть фотографии, за которые хотелось провалиться под землю и ни в коем случае не показывать ни единому живому существу в мире. По крайней мере, еще лет десять. Зато со временем именно эти снимки поднимают настроение и напоминают о самых забавных случаях и происшествиях из прошлого: детства, школьной поры, первых дней самостоятельной жизни, о странных семейных праздниках.

Мы в AdMe.ru с удовольствием просмотрели не один десяток подобных фотографий, немного поностальгировали и выбрали лучшие снимки — те самые,что еще вчера кому-то могли показаться дурацкими, а сегодня вызывают только добрые улыбки и радость.

23. «Мне 2 или 3 года. Мы на свадьбе друзей. Мама веселится и не уделяет мне внимания, и я решаю укусить ее за попу»

22. Самый стильный парень на районе с 4 лет

21. «В конце 1980-х папа был членом рок-группы. Это один из их промоснимков, на которых отец выглядит невероятно стильно в ярко-розовом топе»

20. «1991 год. Я — типичный австралийский ребенок. Пью воду со вкусом пива — и да, у меня в руке настоящий крокодил»

19. «Мама была настоящим фанатом сериала „Звездный путь“ и сама сделала эти костюмы. Она заставила меня отправиться в школу в этом черном костюме Борга, потому что: „Я ведь так старалась, Джим“»

18. «Это я. Выбрать такое фото для моего школьного альбома в 7-м классе мог только очень жестокий человек»

17. «Свои первые деньги я зарабатывал, изображая Человека-паука на детских праздниках»

16. «Мама сделала ринопластику за 2 дня до этого. Фотограф предлагал перенести съемку на другой день за отдельную плату, но мама решила оставить все как есть»

15. «Не нужно быть родным отцом, чтобы стать папой. Фото с питоном и моим отчимом, который помог мне провести увлекательную презентацию»

14. «Мой папа на следующий день после того, как узнал, что мама беременна моим братом»

13. «1980-е. Моему двоюродному брату исполнилось 5 лет. Одежду он выбирал сам»

12. «Когда мы были мелкими и родители уходили по делам, за нами приглядывал Билл Мюррей»

11. «Это 1996 год и мое фото в школьном альбоме»

10. «Моя первая фотография в этом мире»

9. «Ежегодное семейное фото. Папа сказал, что будет только императором, потому что он „так записан у мамы в телефоне, и вообще, он же главный в этом доме“»

8. «Да, на мне жилет ручной работы. Обращайтесь, если мечтаете о таком же»

7. «Семейное фото моей жены: рост ее отца составлял 210 см, поэтому лошадь кажется такой несуразной»

6. «У брата не получилось взять отпуск на Рождество, но мы все равно сделали ежегодное семейное фото»

5. «В нашем семейном альбоме есть даже кусочек торта с того праздника. Сейчас ему уже 34 года»

4. «В детстве родители водили моего будущего мужа в танцевальный кружок»

3. Первое семейное фото. И, возможно, последнее для мужа

2. «Семь лет назад мой парень думал, что он нереально крут и знает, как обращаться с мечами»

1. «Сказала, что хочу сама сфотографироваться с Джейсоном Момоа. Но мужу эта идея не понравилась»

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