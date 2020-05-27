20+ признаков, по которым можно без труда отличить обычного парня от современного джентльмена
Современный джентльмен — это вежливый человек с хорошими манерами, который соблюдает правила этикета. А они, в свою очередь, очень гибкие и изменяются в соответствии с актуальными реалиями. Когда-то господин должен был приподнимать шляпу при виде дамы, а сегодня перед мужчинами ставятся совсем другие вопросы: надо ли подавать спутнице руку, когда та выходит из авто, открывать ли перед ней дверь и многие другие.
AdMe.ru разобрался в том, что сегодня значит быть джентльменом и какие правила этикета стоит соблюдать мужчинам, чтобы чувствовать себя уверенно.
Поведение в общественном месте
- Выходя из помещения или заходя в него, джентльмен поддерживает дверь вне зависимости от того, кто идет за ним — женщина или мужчина. Дверь не должна захлопнуться перед чьим-либо носом. При этом он не станет удерживать ее, если человек находится еще далеко. Таким образом можно лишь поставить другого в неловкое положение: ему придется ускорить шаг или даже сделать небольшую пробежку из вежливости.
- Он не смотрит на экран своего телефона в кинотеатре, на слабо освещенной выставке, в театре. Даже если очень скучно. Это помешает окружающим людям и поставит его же в неловкое положение, ведь его лицо будет подсвечено.
- Он не будет слушать без наушников музыку или смотреть на телефоне видео в публичных местах.
- Воспитанный мужчина всегда встает, когда он представляется или его кому-либо представляют.
- Он не использует ненормативную лексику. Никогда и нигде. А расширяет свой словарный запас и старается находить максимально точные речевые обороты для выражения сильных чувств.
Поведение джентльмена с дамами
- Джентльмен может открыть дверь автомобиля перед своей спутницей, выражая этим жестом заботу. Но в то же время не стоит этого делать, если такое проявление галантности ей неприятно. Подавать руку, когда дама выходит из машины, необязательно.
- Согласно нормам классического этикета, мужчина должен идти слева от дамы. Исключение — военнослужащие при исполнении. В таком случае он идет справа от своей спутницы, чтобы не задеть ее рукой, когда будет отдавать честь. В современных реалиях это правило стоит соблюдать только на таких формальных мероприятиях с жестким регламентом, как официальный прием у королевы, главы государства или же банкет по случаю вручения Нобелевской премии. А в неформальной обстановке неважно, кто с какой стороны идет.
- В обычной ситуации, когда мужчина поднимается или спускается по лестнице, он должен идти на одну ступеньку впереди своей спутницы и предлагать ей руку для опоры. Что касается делового общения, не надо делать акцент на гендерных различиях. А стало быть, предлагать руку и поддерживать коллегу не стоит, если, конечно, речь не идет о даме очень почтенного возраста.
На свидании
- Воспитанный мужчина приходит вовремя. Он заранее планирует, сколько времени ему потребуется, чтобы прибыть в пункт назначения. Если опаздывает, то звонит даме, чтобы предупредить.
- Он берет на себя инициативу в организации свидания. Не перекладывает ответственность на даму и не спрашивает: «Чем ты хочешь сегодня заняться?»
- Он знает, что не надо приходить на свидание с цветами. Даме будет некуда их деть во время прогулки по городу, в парке, и при совместном посещении вернисажа они будут только мешать. Лучше преподнести букет в начале встречи, при условии, что вы заехали за девушкой и она имеет возможность оставить презент дома. Или же в конце свидания.
- Он убирает свой телефон и не копается в нем, когда общается с дамой. Впрочем, это касается и общения с товарищами, и ужина в гостях.
- Если первое свидание проходит в ресторане или кафе, то мужчина оплачивает счет. Если девушка захочет внести половину суммы, то джентльмен не примет ее предложения. С другой стороны, общее правило — платит тот, кто приглашает. И оно касается не только романтических отношений, но и дружеских, и деловых.
- Прежде чем сесть за стол, кавалер помогает сесть даме, отодвинув ее стул. Обратно стул пододвигает аккуратно и беззвучно. Дама не должна оказаться придавленной к краю стола.
- За столом спутница сидит по правую руку от мужчины.
В ресторане
- Джентльмен относится к обслуживающему персоналу с уважением. Грубость в общении с официантами, даже плохими, не делает чести мужчине.
- Он не приступает к еде, пока официанты не закончили подачу блюд.
- Воспитанный человек не ковыряет во рту зубочисткой за столом, даже прикрывшись рукой. Использовать зубочистку, равно как и чистить нос или высмаркиваться, можно только в уборной.
- Также он не будет проверять, чистые ли тарелки и приборы, или вытирать их салфетками, дуть на пищу или остужать суп, перемешивая его в тарелке.
- За столом он не будет затрагивать такие темы, как политика, религия, война и сплетни.
Джентльмен и дамская верхняя одежда
- Зайдя в помещение, мужчина помогает женщине снять верхнюю одежду. А перед выходом на улицу подает ее.
- Протягивая пальто, кавалер не поднимает его выше своих плеч, ведь руки его спутницы находятся чуть ниже. Здесь можно вспомнить (и взять на вооружение) рассказ Виктора Шендеровича о том, как Зиновий Гердт учил его подавать даме пальто.
«Гердт инструктировал так: пока дама накручивает на себя свои платочки-шарфики, не стой в метре с растопыренным пальто (дескать, давай скорее, дура!). Нет! Пальто в это время должно быть смиренно прижато к груди кавалера, руки крест-накрест... Кавалер как бы обнимает женское пальто, тактично обозначая свое счастье от одной мысли о возможном объятии с предметом... Он весь наготове! И только когда дама навертела все свои шарфики-платочки, следует элегантным движением распахнуть пальто ей навстречу и — вторым элегантным движением, чуть снизу — подсадить его на плечи».
Стиль
- Джентльмен помнит, что нижняя пуговица однобортного пиджака должна быть расстегнута, а манжеты рубашки — выглядывать из рукавов пиджака на 2 см.
- В тренировочных штанах его можно увидеть только в спортзале.
- Обувь всегда идеально чистая.
- Выбранная одежда соответствует месту и уровню формальности мероприятия. Он понимает: то, что будет хорошо смотреться в походе, у костра, совсем неуместно, к примеру, в оперном театре.
- Воспитанный мужчина всегда снимает солнцезащитные очки в помещении и в темное время суток. Без исключений.
- Он ухожен. Использует дезодорант и одеколон в меру и помнит, что парфюм — это штрих к его стилю, а не оружие массового поражения.
А среди ваших знакомых есть люди, которых можно назвать настоящими джентльменами?