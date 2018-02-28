20 перлов, которые могут придумать только дети

Дети — неиссякаемый источник позитива и непосредственности. Порой их высказывания настолько остроумны, что держать их втайне от мира становится просто невозможно: так же решили и родители малышей, чьи перлы мы собрали в этом материале.

Мы в AdMe.ru уверены: не улыбнуться этим гениальным высказываниям будет ну очень сложно.

  • Недавно дочка (5 лет) спрашивает у меня:
    — Мам, а где ты работаешь?
    — В банке.
    Дочь, наморщив лоб:
    — Хомяком, что ли?
  • Моя 12-летняя сестра уехала с классом в поездку на 2 дня и забрала с собой мои наушники. Когда я позвонила ей спросить, зачем она так сделала, то получила искренний ответ: «Я думала, ты не проснешься!»
  • Диалог с дочкой:
    — Закончишь уроки за час, получишь 100 рублей.
    — Я закончила за 1,5 часа, с тебя 150.
  • Утром собираюсь на работу: беру яблоко, контейнер с обедом, творожок. Сын (5 лет) смотрит на все это и выдает:
    — Когда ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь.
  • Когда мне было года 3–4, отец работал в аэропорту. Пришел к нему в гости пилот, одетый в форму. Будучи ребенком, я, конечно, восхитился его внешним видом, подошел к нему впритык, поднял голову и сказал:
    — Я когда вырасту, тоже буду немец.
  • Сын (3 года) скучал по бабушке. Придя из магазина, он решил пригласить ее в гости. Звонит ей по телефону и говорит:
    — Бабушка, приходи в гости. Мы купили конфеты и дихлофос. Будет очень весело!
  • Сын (13 лет) вдруг заявил:
    — Мам, мне кажется, я вырос!
    Я настороженно:
    — А как ты это понял?
    — Меня вдруг стала бесить пыль на моем столе. Я ее вытер.
  • Внук (3 года) пришел в гости. Долго разглядывал деда и говорит:
    — Дед! Я наконец-то понял, зачем тебе усы!
    — Ну и зачем?
    — А чтобы сопли в рот не попадали.
  • Дочери 4 года. Забираю ее из садика.
    — Папа, мы сегодня играли в принцесс, я была Эльзой.
    Я решил пошутить:
    — Это которая рыжая, и мама у нее медведь?
    — Нет!
    — Которая по океану плавала с Мауи?
    — НЕТ!
    — Которая у чудовища в замке жила?
    — Да нет же!!!
    Дочка ставит руки в боки и говорит c недовольным видом:
    — Все папа, сегодня приходим домой и садимся учить принцесс!
  • Теща любит воспитывать внука. Он вернулся с прогулки простуженным, раскашлялся. Она его наставляет:
    — Андрюша, когда кашляешь, надо прикрывать рот ладошкой.
    — Не бойся, бабушка, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз!
  • Ходил сегодня покупать зимнюю обувь, а рядом на диванчике папа с маленьким сыном примеряли ботинки.
    Папа:
    — Вот эти тебе нравятся, да? Примерь, как сидят на ножке.
    Сын:
    — Ага, класс, мне нравятся.
    Папа:
    — Цена нормальная, вот их тогда и возьмем.
    Сын в шоке:
    — И все? И мы никуда не пойдем смотреть дальше? Па-а-а, я теперь только с тобой буду в магазин ходить!
  • Вышли с сыном погулять, он и говорит:
    — Какое небо сегодня голубое, как заставка Windows!
  • Читаем с дочерью 3 лет книжку, рассматриваем картинки. Далее диалог:
    — Что это такое, знаешь?
    — Якорь.
    — А для чего он нужен?
    — Если человек тонет, надо бросить ему якорь.
  • Сын учится в 1-м классе, на днях осторожно спрашивает:
    — Мама, а если в школе плохо учиться, не слушаться учительницу, обратно в детский сад отправят?
    Пришлось его огорчить.

Делитесь перлами ваших детей в комментариях. Самые забавные обязательно попадут в следующую подборку.

По материалам Говорят дети, Pikabu

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