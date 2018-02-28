20 перлов, которые могут придумать только дети
Дети — неиссякаемый источник позитива и непосредственности. Порой их высказывания настолько остроумны, что держать их втайне от мира становится просто невозможно: так же решили и родители малышей, чьи перлы мы собрали в этом материале.
Мы в AdMe.ru уверены: не улыбнуться этим гениальным высказываниям будет ну очень сложно.
- Недавно дочка (5 лет) спрашивает у меня:
— Мам, а где ты работаешь?
— В банке.
Дочь, наморщив лоб:
— Хомяком, что ли?
- Моя 12-летняя сестра уехала с классом в поездку на 2 дня и забрала с собой мои наушники. Когда я позвонила ей спросить, зачем она так сделала, то получила искренний ответ: «Я думала, ты не проснешься!»
- Диалог с дочкой:
— Закончишь уроки за час, получишь 100 рублей.
— Я закончила за 1,5 часа, с тебя 150.
- Утром собираюсь на работу: беру яблоко, контейнер с обедом, творожок. Сын (5 лет) смотрит на все это и выдает:
— Когда ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь.
- Когда мне было года 3–4, отец работал в аэропорту. Пришел к нему в гости пилот, одетый в форму. Будучи ребенком, я, конечно, восхитился его внешним видом, подошел к нему впритык, поднял голову и сказал:
— Я когда вырасту, тоже буду немец.
- Сын (3 года) скучал по бабушке. Придя из магазина, он решил пригласить ее в гости. Звонит ей по телефону и говорит:
— Бабушка, приходи в гости. Мы купили конфеты и дихлофос. Будет очень весело!
- Сын (13 лет) вдруг заявил:
— Мам, мне кажется, я вырос!
Я настороженно:
— А как ты это понял?
— Меня вдруг стала бесить пыль на моем столе. Я ее вытер.
- Внук (3 года) пришел в гости. Долго разглядывал деда и говорит:
— Дед! Я наконец-то понял, зачем тебе усы!
— Ну и зачем?
— А чтобы сопли в рот не попадали.
- Дочери 4 года. Забираю ее из садика.
— Папа, мы сегодня играли в принцесс, я была Эльзой.
Я решил пошутить:
— Это которая рыжая, и мама у нее медведь?
— Нет!
— Которая по океану плавала с Мауи?
— НЕТ!
— Которая у чудовища в замке жила?
— Да нет же!!!
Дочка ставит руки в боки и говорит c недовольным видом:
— Все папа, сегодня приходим домой и садимся учить принцесс!
- Теща любит воспитывать внука. Он вернулся с прогулки простуженным, раскашлялся. Она его наставляет:
— Андрюша, когда кашляешь, надо прикрывать рот ладошкой.
— Не бойся, бабушка, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз!
- Ходил сегодня покупать зимнюю обувь, а рядом на диванчике папа с маленьким сыном примеряли ботинки.
Папа:
— Вот эти тебе нравятся, да? Примерь, как сидят на ножке.
Сын:
— Ага, класс, мне нравятся.
Папа:
— Цена нормальная, вот их тогда и возьмем.
Сын в шоке:
— И все? И мы никуда не пойдем смотреть дальше? Па-а-а, я теперь только с тобой буду в магазин ходить!
- Вышли с сыном погулять, он и говорит:
— Какое небо сегодня голубое, как заставка Windows!
- Читаем с дочерью 3 лет книжку, рассматриваем картинки. Далее диалог:
— Что это такое, знаешь?
— Якорь.
— А для чего он нужен?
— Если человек тонет, надо бросить ему якорь.
- Сын учится в 1-м классе, на днях осторожно спрашивает:
— Мама, а если в школе плохо учиться, не слушаться учительницу, обратно в детский сад отправят?
Пришлось его огорчить.
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По материалам Говорят дети, Pikabu