20+ мам и пап, которым нужно выдать премию «Антиродитель года»
Родительство, пожалуй, самая сложная и ответственная работа на свете. Но здесь, как и в любой другой «профессии», не обходится без юмора и веселых казусов. И дело вовсе не в детях. Порой сами родители дурачатся не хуже своих чад, разбавляя тяжелые семейные будни маленькими безумствами и невинными шалостями.
Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого из нас в запасе есть пара-тройка забавных семейных историй, которые мы любим рассказывать в кругу друзей. Давайте же взглянем на самые комичные из них. А в конце статьи вас ждет приятный бонус.
Гордые родители
«Счастливые родители прекрасного ребенка, который иногда ведет себя как засранец, и это нормально».
А что, так можно было?
«Моя 2-летняя дочка любит Grumpy Cat. И сегодня моя жена сделала для нее „сердитый“ торт на день рождения»
Подавайте правильный пример своим детям
Экономия 80-го уровня
«Родители моего друга сделали ему пакость»
Главное, что дочь своя!
Разница между мамами и папами
«Моя дочь наконец поняла, что мы не берем ее в Париж каждые выходные»
«Я только что пеленала своего 190-сантиметрового 17-летнего сына (он завидовал своей 53-сантиметровой 3-дневной сестре)»
Когда у мамы хорошая память
«Моя дочь нанесла своим куклам „макияж“ маркерами. Я попыталась их помыть. У Золушки была особенно тяжелая ночь»
«Моя дочь не может понять, почему мы так смеемся над Йодой, которого она сделала»
«У моей дочери была истерика, и она спрятала лицо под подушкой. Результат божественный!»
Пельмени способны и не на такое
«Однажды вечером мы с женой вышли по делам, и вот что мы увидели, когда вернулись домой»
«Мне срочно нужно выяснить, что они делают с моим сыном в школе»
«Надел на сына хеллоуинские ползунки, не задумываясь о последствиях, и чуть не получил сердечный приступ в 2 часа ночи»
Оптимизм нужно прививать с детства
«Это фото было сделано ровно в тот момент, когда папа повалил младшую сестру на землю, зарядив в нее снежком. С Рождеством!»
«Как мой друг отправил дочку сегодня в школу и в каком виде он забрал ее домой»
Бонус: с детьми никогда не бывает скучно
- У меня двойня. Первые 4 месяца после их рождения я не помню. Не потому что радостно отмечал, а потому что накормить — поиграть — укачать — проснулся второй — накормить — поиграть — укачать — проснулся первый... Работа была как праздник. Да и между сменами домой можно было не приходить: на работе на диванчике шансов поспать было больше. Подросли — выходишь на прогулку, а они в разные стороны. Всем рекомендую, не соскучитесь. © akasiff / Pikabu
А вы любите подшутить над своими детьми? Если да, то какой самый запоминающийся веселый случай был у вас?