20+ мам и пап, которым нужно выдать премию «Антиродитель года»

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Родительство, пожалуй, самая сложная и ответственная работа на свете. Но здесь, как и в любой другой «профессии», не обходится без юмора и веселых казусов. И дело вовсе не в детях. Порой сами родители дурачатся не хуже своих чад, разбавляя тяжелые семейные будни маленькими безумствами и невинными шалостями.

Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого из нас в запасе есть пара-тройка забавных семейных историй, которые мы любим рассказывать в кругу друзей. Давайте же взглянем на самые комичные из них. А в конце статьи вас ждет приятный бонус.

Гордые родители

«Счастливые родители прекрасного ребенка, который иногда ведет себя как засранец, и это нормально».

А что, так можно было?

«Моя 2-летняя дочка любит Grumpy Cat. И сегодня моя жена сделала для нее „сердитый“ торт на день рождения»

Подавайте правильный пример своим детям

Экономия 80-го уровня

«Родители моего друга сделали ему пакость»

Главное, что дочь своя!

Разница между мамами и папами

«Моя дочь наконец поняла, что мы не берем ее в Париж каждые выходные»

«Я только что пеленала своего 190-сантиметрового 17-летнего сына (он завидовал своей 53-сантиметровой 3-дневной сестре)»

Когда у мамы хорошая память

«Моя дочь нанесла своим куклам „макияж“ маркерами. Я попыталась их помыть. У Золушки была особенно тяжелая ночь»

«Моя дочь не может понять, почему мы так смеемся над Йодой, которого она сделала»

«У моей дочери была истерика, и она спрятала лицо под подушкой. Результат божественный!»

Пельмени способны и не на такое

«Однажды вечером мы с женой вышли по делам, и вот что мы увидели, когда вернулись домой»

«Мне срочно нужно выяснить, что они делают с моим сыном в школе»

«Надел на сына хеллоуинские ползунки, не задумываясь о последствиях, и чуть не получил сердечный приступ в 2 часа ночи»

Оптимизм нужно прививать с детства

«Это фото было сделано ровно в тот момент, когда папа повалил младшую сестру на землю, зарядив в нее снежком. С Рождеством!»

«Как мой друг отправил дочку сегодня в школу и в каком виде он забрал ее домой»

Бонус: с детьми никогда не бывает скучно

У меня двойня. Первые 4 месяца после их рождения я не помню. Не потому что радостно отмечал, а потому что накормить — поиграть — укачать — проснулся второй — накормить — поиграть — укачать — проснулся первый... Работа была как праздник. Да и между сменами домой можно было не приходить: на работе на диванчике шансов поспать было больше. Подросли — выходишь на прогулку, а они в разные стороны. Всем рекомендую, не соскучитесь. © akasiff / Pikabu