20+ лайфхаков, которые мы распечатаем и вручим нашим детям, когда они решат, что уже взрослые
Некоторые молодые люди бывают настолько же подготовлены к жизни, как мореплаватели — к существованию на необитаемом острове после кораблекрушения. Они не представляют ни как платить по счетам, ни что можно приготовить, кроме яичницы. И это становится огромной проблемой, когда они наконец-то решают жить отдельно.
Мы в AdMe.ru считаем, что не знать чего-то не стыдно, стыдно не стараться узнать, поэтому решили собрать побольше советов, которые помогут прокачать навыки взрослой жизни тем, кто находится только на первом уровне.
Организация быта
- Если вы открываете коробку с большим тяжелым предметом, таким как телевизор, не надо его доставать, а просто положите на бок, откройте дно, установите предмет на твердую поверхность и снимите коробку, потянув ее вверх. © Ayushi-Patel / Quora
- Всякий раз, когда вам понадобятся инструменты или бытовые приборы, покупайте самые дешевые из тех, что есть в продаже. Когда они сломаются, это будет означать, что вы пользуетесь ими достаточно часто и есть смысл покупать что-то подороже. © marco262 / Reddit
- Когда моете окна, протирайте их вертикально внутри и горизонтально снаружи. Если после окончания работы вы увидите полосы, то будете знать, с какой они стороны.© «Подслушано. Лайфхаки» / vk
- Положите простыни и пододеяльник в одну из наволочек из этого же набора. Так у вас весь комплект будет храниться вместе, вы в любой момент сможете взять его целиком, к тому же белье будет свежее. © CorporateStef / Reddit
- Пятна от чая в кружке (ну те коричневые кольца) легко убираются содой. Просто сыпаните и разотрите по пятнам, потом смойте. © doitforsapho / Twitter
- Поместите корзину для белья туда, где вы обычно раздеваетесь. Чтобы, снимая грязную одежду, вы бросали ее прямо в корзину. У вас будет чище, а когда придет время стирки, вам не придется собирать вещи по всему дому. © cactusflowers / Reddit
- Прежде чем въехать в снимаемую квартиру, сфотографируйте все обнаруженные проблемы и задокументируйте их с арендодателем. Поверьте мне, без этого они обвинят вас в любых недостатках, когда будете съезжать. © zerbey / Reddit
- Всегда имейте дома хозяйственное мыло. Им отстирываются практически все пятна, особенно жирные. Оно не только моет, но и дезинфицирует. Можно использовать, если закончилось любое чистящее средство, намазывать ушибы и синяки (быстрее рассасываются). © kareoka_by / Twitter
- Запомните: два — это один, один — это ноль. В том смысле, что если у вас есть один флакон шампуня, то у вас его почти и нет, потому что, когда он внезапно закончится, вы не сможете помыть волосы, пока не сходите в магазин. © Nyrrix / Reddit
- Если вы что-то потеряли в своей комнате, сфотографируйте ее, разместите фото в соцсетях и попросите ваших друзей сыграть в игру «Я шпион». © Sakshi-Mundra / Quora
- Хотите сэкономить немного времени, когда гладите вещи? Тогда оторвите длинную полосу фольги и положите ее на верхнюю часть гладильной доски, потом накройте ее тканью, положите необходимую вещь и гладьте. Благодаря тому, что фольга будет отражать температуру, ваша вещь (к примеру, брюки) сразу будет выглажена с двух сторон. © «Подслушано. Лайфхаки» / vk
Кухонные лайфхаки
- Я люблю все жареное, но при этом не хочу, чтобы попа перестала вмещаться в джинсы. Поэтому абсолютно все жарю до красивой румяной корочки, но без масла, просто постелив на дно сковородки пергаментную бумагу для выпечки. Жарю на ней так же, как и всегда, но без масла. © «Подслушано. Лайфхаки» / vk
- Не храните в одной хлебнице черный и белый хлеб. Не храните лук в пакете, лучше купите коробку с крышкой и отверстиями для воздуха. И морковку подальше от лука держите. А картошку держите подальше от света, влаги и лука. © lonklo_eclipse / Twitter
- Можно сделать много зажарки (обжарить лук с морковкой) и заморозить порционно. А также наварить концентрированного бульона и заморозить и его тоже. Тогда готовка супа из муторного занятия превратится в закидывание замороженных кубиков в кастрюлю с мясом и картошкой. © ksue_may / Twitter
- В микроволновку нельзя ставить бабкины тарелки с цветами и золотым рисунком. И алюминиевые/металлические тоже не стоит. Пластиковые тарелки могут расплавиться (не все, смотри на специальные знаки при покупке), а бумажные одноразовые — сгореть. Лучше всего стеклянные юзать. © yourelle_mrr / Twitter
- Купитe много пищевых контейнеров. Когда вы готовите еду, не ограничивайтесь одной порцией — приготовьте сразу несколько. Положите лишнее в контейнер и заморозьте: позже вы всегда сможете быстро разогреть блюдо в микроволновке. © GrumpyOldDan / Reddit
- Когда я покупаю в магазине заморозку на развес — рыбу, овощи, ягоды, — чтобы не переплачивать за лед, я кладу в пакет сколько нужно, не взвешивая, и иду дальше за продуктами. Минут через 40, ближе к кассе, когда уже глазурь растаяла, сливаю лишнюю воду и уже тогда взвешиваю. Экономия огромная! © «Подслушано. Лайфхаки» / vk
- Когда покупаете коробку яиц, не надо рассматривать каждое, чтобы убедиться, что оно снизу не треснуло. Достаточно наклонить коробку — те, что разбиты, не шелохнутся, так как желток приклеил их к коробке. © score_ / reddit
Здоровье
- Если обезболивающее плохо работает, не надо пить еще одну таблетку, выпейте таблетку от аллергии. © jamespandaman / Twitter
- Глубокие раны в экстренных случаях ни в коем случае нельзя промывать перекисью, их нужно промывать водкой или разбавленным спиртом, иначе можно получить ожог внутренней поверхности раны. И вызывайте скорую. © 12_philologists / Twitter
- Чаще проветривай помещение, введи это себе в привычку, иначе будешь вяленьким и с больной головой. © smart_grid_ / Twitter
- Ходить к стоматологу раз в полгода обязательно. Даже если зубы не болят. И лечить, если стоматолог говорит, что есть кариес. Даже если зубы не болят. Потому что когда заболят, то лечение будет дороже в 3 раза. Если не в 5. © annonedomini / Twitter
Финансовые лайфхаки
- При покупке онлайн положите товары в корзину и оставьте на несколько дней. Существует высокая вероятность того, что веб-сайт отслеживает отложенные вещи и со временем снизит цену, чтобы побудить вас к покупке. © Whatmeworry4 / Reddit
- Финансы на кредитной карте — это не ваши свободные деньги. Пожалуйста, не тратьте их без реальной необходимости, иначе вы можете попасть в порочный круг и заработать множество проблем. © discoshit / Reddit
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Залог успеха — научиться планировать расходы. В приоритете должна быть оплата счетов и проезда. Далее — еда на месяц и бытовые расходы. Потом сотовая связь и интернет. Потом одежда — по необходимости и потребности, чтобы практично, долговечно и недорого. И лишь только то, что осталось, — на всякие внеплановые траты и хотелки. © Dain Eysward / «Яндекс. Кью»
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Не стоит сразу заводить каких-либо домашних животных. Нормальное их содержание — это постоянные денежные траты (особенно лечение). Да и уехать надолго проблематично. © Мария Горевая / «Яндекс. Кью»
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При заполнении клубных карт различных магазинов рандомно проставляю дату дня рождения. Потом посреди года так приятно читать, что приближается волшебный день, когда мне дарят скидку и дополнительные баллы. Просто в реальный день рождения я не успеваю закупиться всем и везде, и добро пропадает зря. © «Подслушано. Лайфхаки» / vk
А какой совет вы бы дали тем, кто наконец-то решил, что пора жить отдельно от родителей? Каким лайфхаком вам бы хотелось поделиться?