20+ лайфхаков, которые мы распечатаем и вручим нашим детям, когда они решат, что уже взрослые

При покупке онлайн положите товары в корзину и оставьте на несколько дней. Существует высокая вероятность того, что веб-сайт отслеживает отложенные вещи и со временем снизит цену, чтобы побудить вас к покупке. © Whatmeworry4 / Reddit

Финансы на кредитной карте — это не ваши свободные деньги. Пожалуйста, не тратьте их без реальной необходимости, иначе вы можете попасть в порочный круг и заработать множество проблем. © discoshit / Reddit

Залог успеха — научиться планировать расходы. В приоритете должна быть оплата счетов и проезда. Далее — еда на месяц и бытовые расходы. Потом сотовая связь и интернет. Потом одежда — по необходимости и потребности, чтобы практично, долговечно и недорого. И лишь только то, что осталось, — на всякие внеплановые траты и хотелки. © Dain Eysward / «Яндекс. Кью»

Не стоит сразу заводить каких-либо домашних животных. Нормальное их содержание — это постоянные денежные траты (особенно лечение). Да и уехать надолго проблематично. © Мария Горевая / «Яндекс. Кью»