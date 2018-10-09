20 человек показали свои ошибки юности, за которые им сейчас стыдно
Желание выделиться достигает своего пика в старших классах школы, и мало кто не эксперементировал в это время с образом: волосы экстремальных оттенков, кричащий макияж и безумные сочетания одежды. Казалось, что окружающие поражены нашей крутостью. Но сегодня некоторые фотографии многолетней давности вызывают чувство стыда и вопрос: «Почему меня никто не остановил?» Приглашаем вас заглянуть в подборку и посмотреть на самые яркие попытки самовыражения девушек и юношей.
AdMe.ru собрал 20 фотографий, которые поднимут настроение и накроют волной ностальгии.
«2004 год. Я пытался сделать крутую фотографию для аватарки, пока никого не было дома»
«Когда мне было 17, я думала, что сделать стрижку „под горшок“ — хорошая идея. Я в розовой кофте»
«Мой муж в старшей школе. Он сделал эти мечи сам»
«Теперь я понимаю, что мое чувство стиля было сомнительным»
«Эти волосы и линия на подбородке... Тогда я ни о чем не жалел»
«Я вынула из 3D-очков линзы, и мне казалось, что я выгляжу круто»
«Одна из немногих фотографий моей юности, которая сохранилась»
«Так я выглядела в середине 90-х»
«Я называл это „круглой стрижкой“ или „бесконечной бородой“ и с гордостью ходил так, пока мне не сказали, что я похож на подсолнух»
«Губы уточкой, неестественный загар, золотые серьги и толстовка — когда-то так выглядели все модные девушки»
«В 90-е я постоянно осветлял волосы»
«Самая модная вещь — металлическое колье. Я думала, что выгляжу очень круто»
«Мой парень в средней школе. Он использовал очень много лака для волос»
«Никогда не умела играть на гитаре, но при этом я собиралась создать свою музыкальную группу»
«Эту прическу я носил три года»
«Родителям не нравилась эта фотография из-за моего цвета волос, а моя бабушка даже нашла для нее рамку и поставила в свою комнату»
«2002 год. У меня появился первый телефон, и я очень этим гордился»
«Мне хотелось бы сказать, что это был всего лишь образ для особого случая. Но это не так»
«Начало нового учебного года. 1997 год»
Ошибка, которую совершают в разном возрасте, но сожалеют о ней все
А как прошел ваш период бунтарства?
Фото на превью Bibbles95 / reddit