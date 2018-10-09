20 человек показали свои ошибки юности, за которые им сейчас стыдно

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Желание выделиться достигает своего пика в старших классах школы, и мало кто не эксперементировал в это время с образом: волосы экстремальных оттенков, кричащий макияж и безумные сочетания одежды. Казалось, что окружающие поражены нашей крутостью. Но сегодня некоторые фотографии многолетней давности вызывают чувство стыда и вопрос: «Почему меня никто не остановил?» Приглашаем вас заглянуть в подборку и посмотреть на самые яркие попытки самовыражения девушек и юношей.

AdMe.ru собрал 20 фотографий, которые поднимут настроение и накроют волной ностальгии.

«2004 год. Я пытался сделать крутую фотографию для аватарки, пока никого не было дома»

«Когда мне было 17, я думала, что сделать стрижку „под горшок“ — хорошая идея. Я в розовой кофте»

«Мой муж в старшей школе. Он сделал эти мечи сам»

«Теперь я понимаю, что мое чувство стиля было сомнительным»

«Эти волосы и линия на подбородке... Тогда я ни о чем не жалел»

«Я вынула из 3D-очков линзы, и мне казалось, что я выгляжу круто»

«Одна из немногих фотографий моей юности, которая сохранилась»

«Так я выглядела в середине 90-х»

«Я называл это „круглой стрижкой“ или „бесконечной бородой“ и с гордостью ходил так, пока мне не сказали, что я похож на подсолнух»

«Губы уточкой, неестественный загар, золотые серьги и толстовка — когда-то так выглядели все модные девушки»

«В 90-е я постоянно осветлял волосы»

«Самая модная вещь — металлическое колье. Я думала, что выгляжу очень круто»

«Мой парень в средней школе. Он использовал очень много лака для волос»

«Никогда не умела играть на гитаре, но при этом я собиралась создать свою музыкальную группу»

«Эту прическу я носил три года»

«Родителям не нравилась эта фотография из-за моего цвета волос, а моя бабушка даже нашла для нее рамку и поставила в свою комнату»

«2002 год. У меня появился первый телефон, и я очень этим гордился»

«Мне хотелось бы сказать, что это был всего лишь образ для особого случая. Но это не так»

«Начало нового учебного года. 1997 год»

Ошибка, которую совершают в разном возрасте, но сожалеют о ней все

А как прошел ваш период бунтарства?