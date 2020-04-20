20 жизнелюбов, для которых возраст не помеха, а преимущество

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Бабушки и дедушки, кажется, созданы именно для того, чтобы постоянно нас изумлять. Они умеют устроить сюрприз даже для уже давно выросших внуков, у них свои особые отношения с интернетом, они не страшатся полностью менять свою жизнь в 80 лет и все еще умеют мечтать.

Мы в AdMe.ru не устаем брать пример с наших бабушек и дедушек и восхищаться ими.

«Прадед женился в субботу. Ему 85 лет. Мое сердце до сих пор переполняет радость»

Когда бабушка без предрассудков

Бабуля хоккеиста Чада Руведела из «Питтсбурга» пришла на первый матч внука в 89 лет и подняла всем настроение

«Это моя первая игра. Второй номер — мой внук. 89 лет — и все еще молода».

«Бабушка оставляет мне заявки на скачивание для нее аудиокниг на листочках, и просто представьте ситуацию, когда вы выходите из комнаты и обнаруживаете под дверью вот это. Долго стоял, много думал»

Спонсор утреннего позитива — бабушка. Заряд счастья на весь день

Японская бабушка Масако Вакамия в 60 лет выучила программирование, а к 81 году опубликовала приложение для айфона, встретилась с Тимом Куком, выступила на конференции TED и завела блог на японском и английском

«Я живу со своей 96-летней прабабушкой. Увидел ее сегодня в этих очках. Не знаю, где она их достала, но выглядит в них чертовски мило»

Когда в душе тебе явно 14

«Бабушка не может совладать с эмоциями после того, как сбылась ее давняя мечта»

Недавно у «бабушки из Skyrim» был день рождения, ей уже давно за 70, но это не мешает ей наслаждаться играми и ездить на геймерские форумы

«Соседская бабуля в деревне осенью нашла слепого котенка на куче мусора. Посмотрите, какого котофея вырастила»

Даже взрослым иногда необходимо сбежать и повеселиться

«Бабушка сказала, что невозможно набрать кучу лайков бесплатно в интернете. Хочу доказать ей, что она красивая и многие считают так же и не пожалеют для нее какой-то кнопочки»

Вот что такое таргетированная реклама

Возраст не повод отказываться от маленьких шалостей

Дэнни Ходж, бывший боксер и профессиональный борец, раздавил яблоко одной рукой, а ему уже 80 лет

Пожалуй, лучшее решение в той ситуации

«Знаю, что малыш Йода уже всем надоел, но я просто хотел похвастаться: его сделала для меня бабушка»

«Бабушка призывает все силы в помощь своей любимой команде, даже божьи»

«Именно моя бабушка показала мне „Звездные войны“ в первый раз. Она смотрела каждый фильм в кинотеатре. Недавно она скончалась, убирался у нее дома и нашел это фото»

Уверены, и вам есть что рассказать о своих бабушках и дедушках, делитесь историями и фотографиями, нам интересно все!