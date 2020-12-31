20+ человек, которые гордятся тем, как украсили стол к праздникам

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Красиво украшенный стол — еще один элемент, который создает праздничное настроение на Новый год и Рождество. Не надо быть профессионалом, чтобы сотворить настоящее чудо.

Мы в редакции AdMe.ru любим рассматривать фотографии затейливо сервированных к празднику столов и искать новые идеи для собственного декора. А в бонусе мы покажем, что все дело все-таки не в том, чтобы выбрать самые красивые тарелки и искусно разложить салфетки, а в том, чтобы сделать это с любовью.

«Моя свекровь живет в маленьком городке с населением всего в 7 тыс. человек, но ее навыки сервировки колоссальны»

Финальный штрих этой сервировки — натуральные сосновые шишки и подписанные от руки таблички

«Жена готовится накрывать стол»

Эти 3 разных тарелки так гармонично сочетаются между собой

Тепло и уют скандинавского стиля

Особый шик этой сервировке придает скатерть из натурального камчатного полотна

Сложить салфетки в виде милой елочки не так уж и трудно

«Новогоднее чудо — наконец-то уговорили родителей не заставлять стол салатами, а сервировать, поставив блюда отдельно в стороне»

«Ничего особенного, но это на 100 % то, как я хотел, чтобы мой стол выглядел»

«Не могу дождаться Рождества! Уже придумываю, как украшу обеденный стол»

«Когда ваш рождественский декор заставляет обеденный стол выглядеть так хорошо, что вы хотите, чтобы он оставался таким круглый год»

Ну и пусть шарфы у этих снеговиков из носков, они все равно очень милы

«Друзья в последнюю минуту попросили сделать эти украшения для рождественского стола»

Веселенькая сервировка стола к рождественскому ужину

«Первый раз накрываю стол на Рождество в статусе женатого мужчины»

«Мы всегда накрываем этот стол для семейного праздничного ужина»

«Заранее сервировал стол на завтра»

«Жена спросила, что это я вожусь около рождественского стола. Мой ответ: „Кое-что переделываю“. Все, я закончил»

Леденцы — еще один элемент традиционного праздничного декора

«Была в гостях во Франции и помогла сервировать рождественский стол»

И пусть немного пестрит в глазах: в этот день такая сервировка простительна

Бонус: «Первое Рождество в роли папы-одиночки. Я старался изо всех сил и думаю, что дочке понравилось»