20+ человек, которые видят детей насквозь

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Кажется, давно пора засчитывать в стаж год за три тем, кто справляется с воспитанием малыша, а тем более — нескольких. Чтобы осилить нелегкую науку родительства, нужно обладать не только умом полководца, терпением святого и стрессоустойчивостью пожарного, но еще и отменным чувством юмора.

AdMe.ru не сомневается в том, что каждый родитель мог бы написать собственный сборник советов о том, как вырастить ребенка и сохранить спокойствие.

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Какие у вас есть крутые истории или выводы о том, каково это — быть родителем?

Фото на превью marshallmigrain / twitter

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