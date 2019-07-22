20+ человек, которые видят детей насквозь
Кажется, давно пора засчитывать в стаж год за три тем, кто справляется с воспитанием малыша, а тем более — нескольких. Чтобы осилить нелегкую науку родительства, нужно обладать не только умом полководца, терпением святого и стрессоустойчивостью пожарного, но еще и отменным чувством юмора.
AdMe.ru не сомневается в том, что каждый родитель мог бы написать собственный сборник советов о том, как вырастить ребенка и сохранить спокойствие.
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Какие у вас есть крутые истории или выводы о том, каково это — быть родителем?
Фото на превью marshallmigrain / twitter