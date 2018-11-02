20 бабушек, которые покорили интернет своей непосредственностью

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Безусловно, родители — самые дорогие люди на свете. Но только бабушки умеют мастерски баловать внуков, позволяя самые безумные шалости и дурачась так, будто это им 5 лет. Детство, проведенное с бабушкой, — это безграничное веселье, сытные обеды из 15 блюд, запрещенные сладости втайне от мамы, добрые сказки, нежные объятия. И море теплых воспоминаний, когда внуки станут уже совсем взрослыми.

AdMe.ru собрал самые трогательные фотографии пользователей сети, после которых вам сразу захочется набрать бабулин номер.

1. 90-летняя бабушка с 6-недельным котенком на руках — и кто из них милее?

2. Главное — оставаться молодой в душе

3. Знает толк в хайпе

4. Умение наслаждаться моментом — мудрость, приходящая с возрастом

5. Без лучшего друга — никуда

6. Фанаты Берсерка бывают и такими

7. Подарили бабушке компьютер. Теперь он пуленепробиваемый

8. Запечатлеть внуков — дело ответственное

9. Когда у тебя не совсем стандартная бабушка (но в школу пошел другой вариант)

10. Бабушки знают, что такое по-настоящему ценный подарок

11. Самый лучший соперник

12. Этот пес выглядит так гордо каждый раз, когда к нему приходит бабушка

13. Бабушка Капитана Очевидность

14. Бабушка плохого не посоветует

15. Удивительная способность — засыпать в любом месте и в любых обстоятельствах

16. Самая быстрая или самая хитрая?

17. Бабушка с золотым сердцем спасает бездомных животных

18. Сокровище с самого дна бабушкиного сундука

19. Показал бабушке фокус

20. Бабушка, может, от музыки и не в восторге, но домашнее задание делать помогает