20 бабушек, которые покорили интернет своей непосредственностью
Безусловно, родители — самые дорогие люди на свете. Но только бабушки умеют мастерски баловать внуков, позволяя самые безумные шалости и дурачась так, будто это им 5 лет. Детство, проведенное с бабушкой, — это безграничное веселье, сытные обеды из 15 блюд, запрещенные сладости втайне от мамы, добрые сказки, нежные объятия. И море теплых воспоминаний, когда внуки станут уже совсем взрослыми.
AdMe.ru собрал самые трогательные фотографии пользователей сети, после которых вам сразу захочется набрать бабулин номер.
1. 90-летняя бабушка с 6-недельным котенком на руках — и кто из них милее?
2. Главное — оставаться молодой в душе
3. Знает толк в хайпе
4. Умение наслаждаться моментом — мудрость, приходящая с возрастом
5. Без лучшего друга — никуда
6. Фанаты Берсерка бывают и такими
7. Подарили бабушке компьютер. Теперь он пуленепробиваемый
8. Запечатлеть внуков — дело ответственное
9. Когда у тебя не совсем стандартная бабушка (но в школу пошел другой вариант)
10. Бабушки знают, что такое по-настоящему ценный подарок
11. Самый лучший соперник
12. Этот пес выглядит так гордо каждый раз, когда к нему приходит бабушка
13. Бабушка Капитана Очевидность
14. Бабушка плохого не посоветует
15. Удивительная способность — засыпать в любом месте и в любых обстоятельствах
16. Самая быстрая или самая хитрая?
17. Бабушка с золотым сердцем спасает бездомных животных
18. Сокровище с самого дна бабушкиного сундука
19. Показал бабушке фокус
20. Бабушка, может, от музыки и не в восторге, но домашнее задание делать помогает
А что веселого вытворяли ваши любимые бабушки?