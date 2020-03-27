19 примеров обезоруживающей доброты, на которую способны только дети

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Наш мир иногда кажется жестоким, но на самом деле в нем полно доброты. И львиную ее долю генерируют дети. Зачастую даже самые маленькие из них совершают такие искренние и бескорыстные поступки, что хочется последовать их примеру и начать жить по новым правилам.

Мы в AdMe.ru аплодируем этим 19 малышам, у которых сердце больше, чем у многих взрослых.

1. «Моя жена заведует благотворительной клиникой для собак. Сегодня этот паренек принес для пациентов еду, купленную на свои деньги»

2. Эта девочка еще совсем кроха, но изо всех сил пытается утешить дядю из телевизора

3. И правда, настоящий джентльмен

4. «Мой сын сказал, что в его классе не все могут купить себе обед. И попросил у меня разрешения поделиться с ними своей едой»

5. Девочка узнала, что пропал соседский кот, и нарисовала фоторобот. Беглеца нашли в шкафу, где он прятался целый день

«Потерялся котенок: среднего роста, серый, с палеными ушками, с отличающей полосой на голове черного цвета, лапки белые».

6. Наверное, натуралист растет

7. «Куда бы мы ни шли, дочь всегда берет с собой пустой мешок и собирает разбросанный мусор»

8. «Дочь подарила мне фигурку Дарта Вейдера на день рождения. И любезно выделила ему целую комнату в своем домике»

9. Вот так 5-летняя внучка призналась в любви деду

10. Когда в маленьком мальчике благородства больше, чем во взрослых

11. «Моя 3-летняя дочь увидела лысую девочку. Узнав, что та потеряла волосы из-за болезни, дочь сказала: „Так ведь у нее могут быть мои волосы“»

«Меня зовут Ариана. Мне 3 года. Сегодня я сделаю свою первую стрижку, чтобы у другой девочки тоже были волосы».

12. «Дочка узнала, что нашей собаке нужно сделать прививки. Она обняла ее и пообещала отвести в магазин игрушек, если та будет хорошей девочкой»

13. Этот малыш в качестве новой игрушки попросил куклу, похожую на его умершего дедушку. И теперь всегда носит ее с собой

14. Когда ребенок знает, как спасти день

15. «Дочь спросила, может ли она продать свои мягкие игрушки, а вырученные деньги пожертвовать в фонд по защите животных. Конечно, я ей разрешила»

«Я продала свои мягкие игрушки, чтобы отдать эти деньги настоящим животным. У меня есть 40 долларов для вас».

16. «Люди говорят, что фильмы вроде „Парка юрского периода“ слишком жестоки для детей. Но вот моя 2-летняя дочь, которая лечит и утешает раненого динозавра»

17. И подростки бывают добрыми и понимающими

18. «Сын каждый раз укрывает кота одеялом, чтобы тот знал, что здесь его дом, и не убежал»

19. Просто 2 незнакомых мальчика решили обняться в кафе

А у вас есть трогательные примеры детской доброты?