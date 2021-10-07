19 пар, которые любят друг друга не за поступки, а вопреки им

У всех нас есть свои маленькие недостатки и слабости, с которыми приходится мириться окружающим. Но сложнее всего вторым половинкам, которые ежедневно сталкиваются с раздражающими мелочами, вредными привычками и даже откровенными подлянками, которые устраивают им их пассии.

AdMe.ru убежден: мириться со всем тем, что есть на следующих фото, может только буддистский монах или по-настоящему любящий человек. И в качестве бонуса мы нашли кадр, на котором сохранилось такое искреннее выражение чувств.

«Попросила мужа по дороге с работы купить свечи для романтического вечера. Купил»

«Мой муж возмущен, что я сделала для него сэндвич, используя две не до конца разрезанные булочки для гамбургеров. Сейчас он со мной не разговаривает»

«Жена все еще упаковывает вещи. Нас не будет всего одну ночь»

«Cумка жены. Мои вещи. Еще один рюкзак супруги. Прочие сумки моей жены».

Так выглядит настоящее женское коварство

«Мой муж был на шоу „Битва роботов“ и проиграл. Я нашла ему в точности такую же игрушку, чтобы немного помучить его, и заказала на день рождения торт в тему»

«Все еще огорчает».

«Жена сказала, что нам нужен журнальный столик. Я сделал журнальный столик. Игровой журнальный столик»

«Девушка впервые осталась ночевать прошлой ночью. И вот началось»

Зато мужья могут просто довести до исступления своими капризами и привычками

«Вот куда нужно класть туалетную бумагу и куда ее кладет мой муж»

«Муж считает, что такие тосты с маслом — это нормально»

«Муж каждый раз открывает новую пачку жевательной резинки, не закончив предыдущую»

Мужчина с Тайваня выдавал игровую консоль PlayStation 5 за очиститель воздуха. Вот только когда это просекла жена, то обманщик был вынужден продать любимую игрушку

«С женой вместе почти 30 лет, но она до сих пор меня удивляет. Сегодня нарезала себе хлеб вот так, хотя раньше никогда так не делала»

«Рост мужа — 190 см. И он убрал продукты на верхнюю полку, куда мне никак не дотянуться, да и подставить мне нечего. А мне так хотелось ананасов»

«Зато когда он дома, я кладу сладости как можно ниже, чтобы он видел их не так часто».

«Жена обожает покупать товары по дешевке. Сейчас вот у нас более 30 бутылок соуса для заправки салатов. Проблема в том, что она даже не любит салаты»

«Недавно восстановил газон и пришел, чтобы увидеть это. Следы в точностью совпадают с шинами моей жены»

«Ради этой бурды мой парень напрасно потратил чайный пакетик»

«Затрудняюсь даже предположить, что пытается приготовить моя жена»

Тот случай, когда не стоило полагаться на жену в выборе места для отпуска

Бонус: «Вот как моя жена смотрела на меня во время произнесения слов клятвы. Я умудрился случайно облить ее платье из бокала, но в ее в взгляде осталось столько же любви»