19 упорных людей, которые без всяких фей преобразили себя до неузнаваемости

Есть люди, которые уверены, что их жизнь была бы намного лучше, если бы они выглядели иначе. Но при этом у них постоянно возникают отговорки, мешающие им заняться спортом, разобраться с диетой, освоить уход за кожей или сходить к ортодонту. Иногда чужой наглядный пример становится ощутимым толчком в нужную сторону.

Нам в AdMe.ru тоже иногда нужно напоминание о том, что сила воли способна творить настоящие чудеса. В этом случае мы идем за вдохновением в социальные сети и на форумы. Последний визит принес вот такой улов.

«Выздоравливаю от булимии. Мне еще предстоит пройти долгий путь, но я довольна своим прогрессом»

«Осталось всего 5 кг, и я достигну своей цели»

«3 года назад я отчаянно хотела сделать свое лицо более скульптурным, но знала, что мне не хватит смелости на операцию»

«Начала искать и пробовать все безоперационное в мире пластики, что могла себе позволить. Чувствую, что достигла своей цели: теперь мне нравятся форма и контур моего лица».

С 8 июля до 31 октября. Со 108 до 91 кг

«8 недель ухода за кожей. Жалею, что не начала делать это раньше»

Фотографии, сделанные с разницей в 10 месяцев

«Вспомнила фотографию своего прогресса, которую я сделала в прошлом году»

«Подумала: „Эй, эта футболка все еще болтается в моем комоде. Интересно, как она теперь на мне сидит?“ Пришлось немного завязать сзади».

Из гадкого утенка — в лебедя

«63 — это мои новые 30, так как я не была в таком весе именно с этого возраста»

«Сегодня коллега не поверила, когда я сказала, что на мне нет тоналки»

«Так что я решила: пришло время показать свои фото „до и после“».

«Я в 20 лет и в 23 года. Со временем приобрел уверенность в себе»

«У меня были плохие маленькие зубы, и, хотя я люблю смеяться и улыбаться, мне всегда было неловко»

«После кропотливой работы с коронками я могу уверенно улыбаться».

Не сдавайтесь, если все пошло не так, и от этого страдает ваше тело. Никогда не поздно перевернуть свою жизнь и вернуться на исходные позиции!

«Наконец-то наблюдаю некоторый прогресс в области плеч»

Пресс тоже неплохо выглядит. © mkatich / Reddit

«Еще в августе я стеснялся надевать майку без рукавов. А сейчас я раскачался для этого»

«Похудела на 15 кг, сделала пирсинг, новую стрижку. И у меня новый взгляд на жизнь»

«В 18 и в 23. А я ведь только начал»

«Прошло 10 месяцев с тех пор, как у меня родился 3-й ребенок. Чувствую себя отлично»

«Я потеряла 30 кг за последние пару лет и теперь сосредоточена на наращивании мышц и силовых тренировках»