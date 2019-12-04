18 твитов от родителей, над которыми хохотал весь интернет

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Если вы просыпаетесь посреди ночи от того, что на вас кто-то смотрит, возможно, в вашем доме завелись призраки. Или дети. И пока вы решаете, какой вариант лучше, мы отдаем свой голос в пользу детей. Потому что без них наша жизнь была бы невыносимо скучной.

AdMe.ru готов подписаться под каждой из этих 18 родительских цитат, от которых хочется смеяться и плакать одновременно.

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А ваши родители рассказывали о вас истории, которые невозможно вспомнить без смеха?

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