18 твитов от родителей, над которыми хохотал весь интернет
Если вы просыпаетесь посреди ночи от того, что на вас кто-то смотрит, возможно, в вашем доме завелись призраки. Или дети. И пока вы решаете, какой вариант лучше, мы отдаем свой голос в пользу детей. Потому что без них наша жизнь была бы невыносимо скучной.
AdMe.ru готов подписаться под каждой из этих 18 родительских цитат, от которых хочется смеяться и плакать одновременно.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
А ваши родители рассказывали о вас истории, которые невозможно вспомнить без смеха?