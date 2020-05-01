18 твитов о бабушках, которые, кажется, забыли посмотреть в паспорт и не собираются стареть

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Попробуйте загадать ребенку загадку: «На голове платочек, а в руках клубочек». Вы будете удивлены, как много современных детей с трудом находит ответ, ведь для них бабушка — энергичная молодая женщина, которая ходит на фитнес, путешествует, работает. Она уже не носит косынку и не проводит все свое время за вязанием и выпечкой пирожков.

Стильные, яркие, непосредственные, бабушки XXI века занимаются спортом, следят за модой, осваивают новые технологии и продолжают оставаться добрыми и любящими. Мы в AdMe.ru любим бабушек и с удовольствием читаем твиты о них.

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А как ваши бабушки удивляют и радуют вас?

Фото на превью Tezska1 / twitter

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