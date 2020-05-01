18 твитов о бабушках, которые, кажется, забыли посмотреть в паспорт и не собираются стареть
Попробуйте загадать ребенку загадку: «На голове платочек, а в руках клубочек». Вы будете удивлены, как много современных детей с трудом находит ответ, ведь для них бабушка — энергичная молодая женщина, которая ходит на фитнес, путешествует, работает. Она уже не носит косынку и не проводит все свое время за вязанием и выпечкой пирожков.
Стильные, яркие, непосредственные, бабушки XXI века занимаются спортом, следят за модой, осваивают новые технологии и продолжают оставаться добрыми и любящими. Мы в AdMe.ru любим бабушек и с удовольствием читаем твиты о них.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
А как ваши бабушки удивляют и радуют вас?
Фото на превью Tezska1 / twitter