18 твитов о бабушках, которые, кажется, забыли посмотреть в паспорт и не собираются стареть

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Попробуйте загадать ребенку загадку: «На голове платочек, а в руках клубочек». Вы будете удивлены, как много современных детей с трудом находит ответ, ведь для них бабушка — энергичная молодая женщина, которая ходит на фитнес, путешествует, работает. Она уже не носит косынку и не проводит все свое время за вязанием и выпечкой пирожков.