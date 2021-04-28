18 советов, которые нужно успеть дать ребенку прежде, чем он окончательно повзрослеет

Кажется, еще вчера ребенок обращался к вам, своему родителю, по любому вопросу и слушал с открытым ртом, а сегодня у него уже на все есть свое мнение. И вы одновременно радуетесь тому, что он растет, и огорчаетесь от того, как быстро это происходит. А еще задумываетесь: все ли успели сказать, всему ли смогли научить, готов ли он к взрослой жизни?

Мы в AdMe.ru уверены, что дать хороший совет никогда не поздно. Но есть вещи, которые обязательно нужно обсуждать с ребенком в подростковом возрасте. Именно такие рекомендации мы и постарались отобрать для этой статьи.

Умей спокойно признавать свои ошибки



Ошибиться способны все — в учебе, работе и даже личной жизни. Поверь, если ты скажешь, что сделал глупость, многие захотят помочь тебе ее исправить. А если будешь настаивать на своей правоте, то только усугубишь ситуацию.

Не позволяй другим делать выбор за тебя

Нормально — набить свои шишки и сделать самостоятельные выводы, обидно — расплачиваться за чужие решения. И даже если этот выбор не приведет к краху, как ты узнаешь, что произошло бы, поступи ты по-своему?

Научись отказывать

Сказать «нет», если что-то не укладывается в твои планы или доставляет тебе дискомфорт, — нормально. То, что ты будешь для всех удобным, не сделает тебя хорошим человеком, но может превратить в несчастного.

Не загоняй себя в рамки стереотипов

Не отказывайся от того, что тебе нравится, только потому, что кто-то может сказать, что мальчики или девочки так себя не ведут. Древние викинги вязали носки, и это не мешало им быть серьезными парнями. В те времена, когда только начиналась борьба за права женщин, светская леди Ада Лавлейс, дочь поэта Дж. Г. Байрона, стала первым программистом в мире.

Не стыдись просить о помощи

Время от времени каждый чувствует себя беспомощным или уязвимым. Есть задачи, которые не по плечу одному человеку, но легко решаются вместе с кем-то. Научись просить о поддержке — хотя бы ради того, чтобы в нужный момент не подвести тех, кто рассчитывает на тебя.

Будь по-настоящему храбрым

Гораздо больше храбрости надо не для того, чтобы сделать глупость вместе со всеми, а на то, чтобы отказаться от нее прилюдно.

Не спеши называть кого-то другом

На свете есть хорошие знакомые, приятели, бывшие соседи и одноклассники. Не все люди, с которыми у тебя отличные отношения, твои друзья. Дружба проверяется временем.

Не стесняйся обыденных вещей

Рассказать врачу о своем самочувствии, пусть и какие-то интимные вещи, — не просто нормально, а необходимо. Выбирать в аптеке или магазине средство от прыщей, тампоны или что-то еще, что может кажется тебе неприличным, — тоже. Делать подлости стыдно, а покупать слабительное — нет.

Не отказывайся от знаний

Не спрашивай: «Да как мне в жизни пригодится этот школьный предмет?» Провидцев не бывает. Просто помни, что чем больше ты знаешь, тем больше шансов на то, что ты справишься с любой неожиданной ситуацией.

Всегда ставь на первое место семью

Если друзья этого не понимают, подшучивают над тобой, то у вас разные ценности и стоит задуматься, так ли вы близки.

Узнай, что такое быть по-настоящему крутым

Таким тебя делают вовсе не дорогие вещи, не мускулы, не способность терпеть боль, а мозги. Они подскажут тебе, как избежать драки, позволят сформировать собственное мнение, а еще научат не реагировать на глупые подколы.

Научись делать всю работу по дому самостоятельно

Во-первых, взрослый человек не должен зависеть от других в своих повседневных нуждах. Во-вторых, когда-нибудь тебе придется разделить обязанности с партнером. Не хочешь же ты краснеть из-за того, что тебе не по плечу элементарные вещи?

Не заводи отношения, если ты к этому не готов

Не начинай встречаться с кем-то только по той причине, что у тебя никого нет. Люди — не пробки, которыми затыкают дыры, парни и девушки — не призы в какой-то игре. Общайся, ходи на свидания, дружи, и ты обязательно найдешь того, кто будет тебе по-настоящему близок.

Не бравируй вещами, за которые тебе потом будет стыдно

Никогда не отправляй комментарии и не публикуй фото, за которые тебе было бы неудобно перед родителями. И не потому, что мама расстроится, а потому, что в цифровом мире ничто не пропадает бесследно. Будет обидно, если через много лет ты не получишь работу мечты из-за юношеской бравады.

Если ты почувствуешь, что отношения не складываются, будь достаточно честен, чтобы сказать своему партнеру об этом

Не юли, не скрывайся, не надейся, что твой партнер сам когда-нибудь поймет. Не заставляй никого мучиться и гадать, что произошло и почему. Сядьте рядом и поговорите с глазу на глаз. Подло обманывать человека, с которым ты был близок, нечестно бегать от него и думать лишь о том, как избежать неприятного разговора.

Работа вовсе не обязательно должна быть престижной, если она тебе нравится

Если ты станешь отличным специалистом в своем деле, потому что у тебя лежит к нему душа, к тебе придут и уважение, и деньги.

Научись обращаться с деньгами — рассчитывать свой бюджет, экономить и откладывать

Правильно говорят, что счастье за деньги не купишь. Но зато ими обеспечишь себе и окружающим стабильность и комфорт. Финансовая беспомощность простительна детям и старикам, а не взрослым людям.

Помни, что ты отвечаешь за то, каким будет мир вокруг тебя

«Мне за это не платят» — это не отговорка, когда речь идет о том, что тебя окружает. Не нужно быть уборщицей, чтобы поднять и выбросить пустую бутылку, валяющуюся у дома, или электриком, чтобы заменить лампочку в подъезде. Жизнь состоит из небольших дел, а не из глобальных подвигов.