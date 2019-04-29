18 простых правил для пап, которые помогут избежать ошибок в воспитании дочери

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Что может быть милее, чем папа, обожающий свою дочь? Разве что папа, который заботится о ней не хуже, чем мама. Но частенько оказывается, что отцы не проявляют заинтересованности в воспитании дочери, так как попросту не знают, как это делать и с чего начать. Что ж, вот почти два десятка простых, но действенных правил, собранных авторами журнала для молодых родителей.

Редакция AdMe.ru считает, что папы могут прекрасно справиться с воспитанием дочерей. Тем более когда под рукой руководство по тому, как стать суперродителем.

Самостоятельно мойте посуду

Готовьте, мойте полы, стирайте белье — ваша дочь должна видеть, что все это может выполнять и мужчина, что это обычное семейное дело. То же самое и в играх: не стесняйтесь устраивать с девочкой чаепития или «женить» между собой кукол. Счастье ребенка важнее стереотипов.

Проводите с ней время

Основной совет для любого отца, который хочет быть включенным родителем. Начинайте прямо с рождения. Меняйте подгузники, носите на руках, гуляйте, играйте. К примеру, отец большого семейства из Англии регулярно устраивает с дочками слепые тестирования еды, чтобы превратить семейный ужин в приключение.

Отвечайте на все ее вопросы

Забудьте присказку «спроси у мамы». Пусть папа тоже отвечает. Что она может такого спросить, чего вы не знаете? А если и не знаете — найти ответ вместе еще круче.

Чем больше вы возьмете на себя «детских» обязанностей, тем лучше

Женщина, родившая ребенка, тоже не за один день узнает все, что нужно, чтобы быть матерью. Она учится. И вам тоже следует этим заняться. Так что не упускайте возможности поменять подгузник или поносить на ручках страдающего от приступа колик малыша. Чем больше делаете, тем лучше.

Называйте части тела своими именами

Исследования показывают, что дети, которые с раннего возраста знают, как и что у них называется, испытывают меньше неловкости и легче идут на контакт с врачами. Как говорит специалист американского Национального ресурсного центра по вопросам сексуального насилия Лора Палумбо, использование корректных терминов помогает ребенку лучше понимать и принимать свое тело, укрепляет его связь с родителем, также отталкивает потенциальных злоумышленников.

Научите дочь играть в футбол

Или выпиливать лобзиком — в общем, делать то, что нравится вам. Она будет испытывать гордость и ощущать преимущество перед другими девчонками. Если папа увлечен каким-то делом, если он любит свою работу, девочка перенимает эти качества и тоже будет искать дело, которым будет увлечена.

Предложите жене свою помощь — не ждите, когда она сама вас попросит

Часто молодые мамы сами не понимают, как правильно попросить о помощи, а иной раз и вовсе не могут понять, что происходит. Тут ваш выход. Не спрашивайте, надо ли что-то сделать: побыть с ребенком, дать ей возможность пойти в душ или съездить на прием к врачу. Если вы прямо сейчас не включитесь в жизнь с ребенком, так и останетесь человеком, который просто иногда гуляет с дочкой по выходным.

Танцуйте с ней, не дожидаясь дня ее свадьбы

Папа — первый мужчина в жизни девочки. И если папа о ней заботится, она, во-первых, будет заботиться о себе, а во-вторых, у нее, как говорят психологи, будет формироваться «запрос» на мужчину, рядом с которым она будет чувствовать себя защищенной.

Будьте отцом в течение всей недели, а не только по выходным

Вероятно, вы ходите на работу, а жена остается дома с ребенком. И по вечерам после долгого трудового дня у вас часто нет сил на родительство. Но дело в том, что и у вашей супруги за день тоже заканчиваются силы. Так что да, отцовство, как и материнство, — это занятие с режимом 24/7.

Если мама ходит с ней в бассейн — ходите тоже

Не пугайтесь, если там нет других пап. Это их потеря. Участие отца в больших событиях в жизни ребенка, а поход в бассейн — одно из таких, очень важно. К тому же знать, какой у ребенка размер ноги, одежды и прочие мелочи весьма полезно и это вам обязательно пригодится.

Мягко откажите, если она попросит вас жениться на ней

Где-то между 3 и 6 годами она может попросить вас жениться на ней. Откажите очень мягко. Папа — первый мужчина, которому девочка демонстрирует свою женственность. Чем старше становится, тем больше неловких ситуаций может возникнуть. Папы нередко смущаются, отдаляются, а иногда и отталкивают дочерей. А это влияет на самовосприятие и самооценку девочки.

Научите ее контролю и дисциплине

Этому учит папа, и очень важным, по мнению психологов, моментом является именно игра девочки и отца. Его больше слушают, больше стараются соответствовать заданным папой правилам. Особое отношение дочери к отцу обусловлено и различием полов, и тем, что внимание папы, как правило, все же в дефиците (он проводит много времени на работе и реже бывает дома).

Не стесняйтесь ее целовать

Не бойтесь показаться слишком чувствительным — проявлять нежность полезно для психологического здоровья. И вашего, и дочки. Сюсюкайтесь, реагируйте на ее успехи — так, как велит вам сердце, а не ожидания общества от вашей гендерной принадлежности. Нет ничего ужасного в том, чтобы расплываться в улыбке при виде цветочка, который она для вас нарисовала.

Включайтесь не только в дела, требующие физической вовлеченности

Принято считать, что папа — это такой человек, который умеет открыть неоткрываемое, поднять тяжелое и сбегать зимней ночью в аптеку. Но на самом деле диапазон отцовской заботы гораздо шире. Вы можете успокаивать малышку в поликлинике во время и после прививки, выбирать игрушки в магазине, дуть на слишком горячую кашу во время еды. Знайте, без вас — никуда!

Относитесь к дочери как к равной

Слушайте, когда она хочет что-то сказать (даже если этого еще не умеет). Не отмахивайтесь, не игнорируйте. Позволяйте дочке выражать свою любовь и привязанность. Не подавляйте негативные чувства, не командуйте и не угрожайте. Если говорить просто — будьте человеком, а не строгим наблюдателем, который время от времени ворчит и выступает абстрактной угрозой в устах уставшей матери.

Носите ее на плечах

Пока она еще не очень тяжелая, а ваша спина в порядке. А если ваша дочка еще слишком мала, не стесняйтесь надеть эргорюкзак или слинг. Эксперты уже давно доказали, что от этого психологическая связь отца и ребенка только усиливается.

Научите ее принимать отказ

Как говорит предприниматель и отец Цзя Цзян в своей лекции на TEDx, как родители, мы стараемся сделать все возможное, чтобы ребенок был доволен собой, но на самом деле нам надо работать и над тем, чтобы дочь поняла: если кто-то отказал ей в чем-то, это не всегда значит, что человек отвергает ее саму; это значит, что он отвергает те вещи, которые она предлагает.

Знайте свои права

Вы можете взять отпуск по уходу за ребенком (а еще неоплачиваемый отпуск до 5 дней и ежегодный отпуск сразу после его рождения — вне зависимости от стажа в конкретной компании), уйти с ребенком на больничный. Таким правом воспользовался российский кадровый военный. Чтобы заботиться о дочке, он ушел из армии в декрет и теперь делится секретами отцовства в своем блоге.