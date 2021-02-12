18 богачей, которые лишились всего и узнали, каково жить от зарплаты до зарплаты

Один из героев голливудского фильма «Уолл-стрит» говорил: «Если у вас были деньги и вы их потеряли, это может быть намного хуже, чем если бы у вас их никогда не было». Люди, привыкшие не задумываться о тратах, с трудом привыкают к жизни, в которой приходится экономить.

Нам в AdMe.ru стало интересно, что чувствуют разорившиеся миллионеры, когда им приходится переходить с омаров и черной икры на хлеб и воду. Оказалось, что в сети достаточно таких историй от первого лица. Читая их, мы испытывали различные эмоции — от раздражения до искреннего сочувствия.

1.

В 25 у меня была своя квартира, машина, свой большой магазин. Собиралась открывать ресторан. А муж был главным технологом на мясоперерабатывающей фирме со 120 подчиненными. Жили, не зная забот. Совершила самую огромную глупость в своей жизни — эмигрировала, так как хотела быть поближе к маме и сестре. Теперь живем в постоянной нужде, из долгов не вылезаем, жилья своего нет и не будет никогда. С родными видимся только на дни рождения. Все, что есть, — работа, работа, работа. Был стабильный бизнес, собственное жилье и море друзей. А здесь сплошные скитания по съемным домам, непомерные налоги и пара приятелей. А еще обидно, что человек, который был у мужа в фирме на побегушках, сейчас занял его место — ездит на Lexus, имеет 3 коттеджа. © Marina Zilin / facebook

2.

У моего мужа престижная работа, и еще 2 года назад дела шли прекрасно. Мы путешествовали по миру первым классом. Шопинг? Почти каждые выходные ходили в дорогие магазины и выбрасывали тысячи. Мой шкаф размером со спальню выглядел как элитный бутик. У нас были няни, домработницы, 2 повара, а еще водитель. К нам везде относились как к VIP-персонам, потому что все знали, что мы даем большие чаевые. Теперь, когда муж потерпел крах, все резко изменилось. Человек, который раньше легко бросал на ветер по $ 4 000, скандалит, если я трачу $ 4 на Starbucks. Машины проданы, персонал распущен, поездки прекратились — вечеринка закончилась. Но если бы мне пришлось оценить свое счастье сейчас, когда деньги ушли, по шкале от 1 до 10, я бы сказала, что это что-то среднее между двоечкой и троечкой, точно так же, как и раньше. Как это ни банально, за деньги счастье не купишь. Рыдать из-за неудачного брака в Maserati не менее горько, чем плакать в обычной машине. © M Mckenzie / Quora

3.

Мой дедушка сколотил очень хорошее состояние в 90-х. У нас были дома, квартиры, земля, торговые центры. В детстве мне ни в чем не отказывали: у меня были все игрушки, которые я хотел, я никогда не задумывался, откуда берутся деньги, да и вообще плохо понимал, зачем они нужны. Мне казалось, что все так живут, что это норма. Ну а потом деда не стало, и мой отец, 2 его брата и 3 сестры начали делить имущество. В конце концов они как-то разошлись, но от былого состояния остались одни воспоминания. Мои родители — оба без какого-либо образования — пытались хоть как-то устроить свою жизнь. Отец попробовал замутить бизнес, но ничего не вышло, и на нас повис огромный долг. Потом он пошел работать водителем, а мама устроилась продавщицей. И тем не менее они старались сделать так, чтобы я не чувствовал, как нам трудно, вкладывались в мое обучение. Я все отлично понимал, стал серьезнее относиться ко всему, начал упорно трудиться. В итоге закончил школу на отлично, много раз побеждал в олимпиадах, получил грант на обучение в лучшем вузе страны. Скоро полечу доучиваться в США. Родители мне всегда ставили в пример описанную выше ситуацию и твердили, что их главной ошибкой было то, что они не получили образования. Они просто не хотели учиться. Они думали: «А зачем? У нас и так все есть». © Arman Zhakupov / Яндекс. Кью

4.

Моя девушка из довольно состоятельной семьи, а я из семьи со средним достатком. Для нее не проблема купить футболку за ₽ 30 тыс. или сорваться и улететь в другую страну, ведь у ее родителей на все есть деньги. Как в фильмах, полюбили друг друга, стали жить вместе, проблем не было, денег ее папы хватало, но его фирма разорилась, и — о боже — она совершенно не приспособлена к жизни. Она не умеет работать, не всегда может уследить за языком, ест только особые блюда, а не обычную картошку. Она замечательная, добрая, начитанная и любит меня, как и я ее, но она уже машинально, заходя в магазин, говорит: «Купи это», — а у меня нет денег, и ее взгляд, в котором читается, что я ничтожество, меня уничтожает. Я обожаю ее, но дальше так невозможно. © Подслушано / VK

5.

Я не из богачей, но семья, в которой я рос, определенно принадлежала к верхушке среднего класса. А сейчас я беден из-за того, что пришлось уйти с работы, чтобы закончить обучение. Раньше у меня всегда была хорошая обувь, а теперь я ношу одну и ту же пару уже несколько лет. В ресторане не был год. В зубах 5 дырок. Ничего подобного не случалось, когда я жил с родителями или работал. Мне кажется, что я живу в альтернативной вселенной, если сравнивать со старой жизнью. Ко многому я уже привык, но одна вещь до сих пор сводит меня с ума: я вырос в домах площадью по 500 кв. м, а теперь мой дом меньше 100. До этого я жил в еще меньшем доме с потрясающей девушкой, и жилплощадь — это то, из-за чего нам пришлось расстаться. У меня началась жуткая клаустрофобия, как если бы я заперся в спальне. Я искренне ненавижу этот образ жизни и не могу понять тех, кто говорит, что за деньги нельзя купить счастье. © your_physician / reddit

6.

Я родилась в семье богачей и вышла замуж за богатого человека. После того, как моих родителей не стало и муж развелся со мной, я осталась ни с чем. Я не работала с 18 до 25 лет, у меня было бесполезное образование. В итоге устроилась уборщицей. Никогда не думала, что стану «помощницей по хозяйству». После дома площадью 1 000 кв. м с 8 спальнями мне пришлось жить в 1-комнатной квартире размером с мой старый шкаф. Мне никогда не приходилось беспокоиться о том, сколько денег было на моем счету. Теперь же, если я оплачивала электричество, газ и воду, я не могла позволить себе купить поесть. Сейчас я владею бизнесом, в котором начала работать 7 лет назад. У меня хорошая машина, дом, есть еда, вода, электричество и деньги. И я никогда больше не буду принимать все это как должное. © Courtney Styles / Quora

7.

Одноклассница вышла замуж за миллионера. Приезжала из-за границы вся в брюликах. Рассказывала о своей жизни в стиле «надоели эти пальмы, это море». Венеция ее не радует, Париж не впечатляет. Через 5 лет встретили ее на заштатном курорте, выглядела, прямо скажем, не очень. Я сразу и не узнала ее — серая затурканная мышь против светской львицы. Оказалось, что миллионер-то был, а вот свадьбы на самом деле нет. Ну и как завяли помидоры, выпер ее ни с чем. Теперь жалеет, что пальцы гнула и вместо того, чтобы набираться впечатлений, нос морщила.

8.

Я родилась во время финансового бума, а выросла в условиях финансового кризиса. Было очень странно, что буквально вчера я могла получить любую игрушку, которую захотела, просто похлопав ресничками, а на следующий день мне нельзя было даже жвачку — папа сказал, что мы не можем себе этого позволить. Я не понимала, что происходит. Например, если отец дал мне денег на продукты, а я заодно купила какую-то мелочь — жидкость для снятия лака, я не понимала, почему он кричит на меня. Ведь это всего пара долларов, а совсем недавно мне покупали Барби, которые стоили в 7 раз больше. © Hope Laust / Quora

9.

Когда я была маленькой, моя семья определенно была из обеспеченных. У нас был хороший дом с бассейном, мне оплачивали множество дополнительных занятий: балет, рисование, карате. А потом папа вложился в бизнес своего лучшего друга. Через год, после того как он отдал ему все свои сбережения, компания обанкротилась. Папа не только потерял все, что вложил, но и еще оказалось, что он несет ответственность за все долги фирмы. Нам пришлось продать дом и переехать в крошечный кондоминиум. Все это случилось около 10 лет назад, и этот опыт резко изменил меня к лучшему. Я усердно училась, аккуратна с личными финансами и очень экономна, хотя сейчас и зарабатываю около ₽ 140 тыс., а муж и того больше. © elemenelope / reddit

10.

Знакомый в 90-х выбился в серьезные бизнесмены. Годами нес пургу, какой он один умный, а все кругом — нет, поэтому и «плодят нищету». На днях столкнулись с ним в магазинчике: катит тележку, под завязку набитую дешевыми подгузниками. Увидел нас, покраснел и давай оправдываться: «Да дешевые подгузы экологичнее, да я на детях не экономлю». Только мы от других знакомых точно знаем, что как его завод разорился пару лет назад, так он только кредитами перебивается, детей из элитной в обычную районную школу перевел. И вот на днях у них 3-й родился, а с деньгами очень туго.

11.

У моего отца накрылся бизнес. Банк все забрал. Люди, которых мы считали близкими, братья и сестры отца, друзья нашей семьи — внезапно все оказались очень занятыми. Маму прооперировали, но ни один из родственников не брал трубку, когда мы звонили, — думали, попросим их помочь с оплатой счетов. А ведь раньше папа тратил на этих людей все свои сбережения, помогая им с учебой или с бизнесом. Это то, что он получил в благодарность. Деньги — это одно, эмоциональная поддержка — другое. Мы всего-навсего потеряли деньги. Но из-за того, как повели себя люди, мы потеряли веру в близких. © unknown author / Quora

12.

Знакомая — огонь-девка — вышла замуж за настоящего английского лорда. Миллионер или нет, но замок свой точно имелся. Спустя пару лет развелись, оставил ее голой-босой. И вот как-то разоткровенничались, и она говорит: «Я сразу поняла, что это ненадолго и надо брать с него по максимуму. Только драгоценности — это все ерунда. Он мне отличное образование обеспечил, да связи его при мне остались, так что долго я на одной овсянке сидеть не собираюсь». Ну что тут сказать — удачи ей.

13.

Я вырос в обеспеченной семье — мы с братом и сестрой ходили в частную школу, у нас был огромный дом и раз 7 за год всей семьей ездили на каникулы в Нью-Йорк, где оставляли в магазинах тысячи долларов. А потом мы потеряли почти все. Привыкать к новому образу жизни было трудно. Не стало бригады садовников, приходящих раз в неделю, чтобы убирать листья, и пришлось научиться пользоваться газонокосилкой. Пропали ужины по 5 раз в неделю в хороших ресторанах. Пришлось узнать, как парковать машину, ведь нас больше не катали на лимузине. Мы на самом деле не умели делать множество нормальных для всех остальных вещей. Честно говоря, иметь деньги было здорово, но мне жаль, что я не рос в семье среднего достатка, потому что тогда мои ожидания от жизни были бы более реалистичными. Дом, отпуска, одежда — когда вы имели все самое лучшее, действительно сложно выбирать вещи, исходя из их разумной цены. © Once_I_Was_Darkness / Reddit

14.

Я выросла в обеспеченной семье, а потом вышла замуж за бедного, но обаятельного парня. Мы жили в 1-комнатной квартире, за которую едва могли заплатить. Я обнаружила, что в ней легче убираться, а на свидания можно ходить в парк. Конечно, было трудно, когда у меня начал расти животик, а в моем шкафу было всего 2 футболки для беременных. Было трудно искать подержанные книги для учебы. Впервые в жизни тяжело было ждать автобус в июльскую жару. Но я сказала себе: «Алин, никогда не забывай, что тебе не нужны деньги, чтобы быть счастливой». Потом мы много работали и прилично себя обеспечили, но теперь я знаю, что, пока мы живы и любим друг друга, нам нечего бояться. © Aline Vargas de Murillo / Quora

15.

Моя тетя сразу после окончания школы выскочила замуж за миллионера. Потом она узнала, что он ей изменяет, и развеяла по ветру свою одежду, украшения и имущество, но отказалась взять у него даже копеечку. Да, она всю жизнь была сумасшедшей, очень красивой, но абсолютно безумной. Теперь она живет в небольшом домике, зарабатывает шитьем и держит кучу попугаев, которых называет своими детками. © tsim12345 / reddit

16.

В ФИНЭКе учился с нами мажор-раздолбай. Сессию сдавал чудом, а что не сдал — покупал. Годы прошли, все как-то пристроились, а семья нашего красавчика разорилась в ноль. Как-то его папаша прохлопал должность, и вот... Мыкался он мыкался, от кредиторов ныкался, квартиру, машину — все продал, а на работу его никто не брал: что он из себя представлял, все знали. А дальше чисто кино. Берет его к себе в фирму заучка с нашего курса. И он теперь у нее, как золотая рыбка, на посылках. Говорит, что пожалела его, да и он в шмотках, ресторанах, в том, кому из власть имущих что подарить, хорошо разбирается, а ей некогда.

17.

В детстве у меня была богатая подруга — у нее было все, что только можно пожелать. Когда мы выросли, она вышла замуж за не менее обеспеченного предпринимателя. Прошло несколько лет, и внезапно я сталкиваюсь с ней на рынке, где она торгуется с продавцами. Я был в шоке. Позже узнал, что сначала она развелась с мужем, и он оставил ей только 2-комнатную квартиру в качестве алиментов. А затем ее отца не стало, и брат тоже оставил ее ни с чем. Теперь она с 2 детьми живет в этой квартире, работает администратором и еле-еле сводит концы с концами. © Varsha Kshirsagar / Quora

18.

Знакомая из глухой деревни и очень бедной семьи каким-то чудом уехала в Швейцарию и вышла замуж за миллионера. Про свою молодость и родню нам в разговорах с ней запретила упоминать: хочет забыть эту нищету. Какое-то время созванивались по скайпу, и она постоянно показывала очень дорогие шмотки, рассказывала, каких трудов ей стоило получить сумочку Birkin. Затем она стала звонить реже, ну и я не настаивала, так как общих тем для разговоров становилось все меньше. И вдруг спустя 5 лет мадам звонит и начинает как бы ненароком интересоваться, как дела у ее родни и знакомых из прошлой жизни. Оказалось, что замуж-то она не вышла, миллионер свинтил к другой, ей дает только какое-то небольшое пособие на ребенка. И вот она начала распродавать свои крутые шмотки, только в Швейцарии они на фиг никому не нужны, да и стыдно. Поэтому она начала прощупывать отличный канал сбыта — свое село.