17 СМС-переписок с родителями, которые общаются только на языке сарказма

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Воспитывать детей — тяжелое испытание. Но, как известно, все труды рано или поздно вознаграждаются. Поэтому по мере взросления своих чад родители наконец-то находят отдушину в том, что могут разговаривать с ними на равных, активно подкалывать и в целом быть откровеннее.

Мы в AdMe.ru ценим людей с хорошим чувством юмора и даже считаем, что более смелое общение и отказ от скрытых переживаний благотворно влияют не только на отношения, но и на наше здоровье. Так что у родителей из нашей подборки определенно есть чему поучиться. Хотя бы тому, как метко, колко и оригинально высказывать свои мысли.