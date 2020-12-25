17 мужчин, которые не словом, а делом доказали, что готовы свернуть горы ради своих женщин

Наверное, каждую девушку хотя бы раз в жизни посещала крамольная мысль: мол, настоящие мужчины вымерли как вид. Развеять этот обидный для мужской половины человечества миф довольно просто. Достаточно лишь взглянуть, какие поступки парни совершают ради своих женщин. Порой они могут показаться незначительными, но не стоит их обесценивать. Ведь именно так мужчины проявляют любовь и заботу, и иногда весьма креативными способами.

Мы в AdMe.ru на 100 % уверены, что настоящие мужчины не переведутся никогда. Подтвердить нашу убежденность не словом, а делом помогут 17 реальных историй из нашей подборки.

«У девушки сломался ноготь, и я решил ее правильно успокоить»

«Проведя с женщиной 7 лет, я понял, что ее ничем невозможно так впечатлить, как подобными фото»

«Прошлой ночью у меня разболелась голова. Я пошла в ванную, чтобы выпить таблетку, и нашла в аптечке это. Мой парень спрятал их здесь еще 3 недели назад, чтобы подбодрить меня, когда у меня в следующий раз что-то заболит»

«Мы с женой не носим обручальных колец, но демонстрируем наши брачные обязательства, обмениваясь слотами для сим-карт в айфонах»

«Мой парень фотографировал меня на каждом свидании в прошлом году. Я не понимала, зачем он это делает, а на нашу годовщину он подарил мне эту книгу»

«Год вкусных свиданий».

«У моей девушки сегодня день рождения, готовлюсь поздравлять»

«Мой парень реально выложил мое имя розами. Я люблю его»

«Джеки».

Чтобы сделать предложение девушке, парень привлек в помощники кота

Любовь — это...

Вот кто стоит за идеальными снимками в Instagram

«Хочу похвастаться: мой парень сделал своими руками прикроватные тумбочки»

«Мой муж 20 минут лежал неподвижно, чтобы сделать мне идеальное фото крабика»

«Несмотря на то, что мы находимся в 1 500 км друг от друга, он все равно делает лучше каждый мой день»

«Совет: не заставляйте свою беременную жену слишком сильно смеяться, а то придется бежать в магазин за прокладками»

«Мой парень сделал мне безоговорочно лучшее предложение руки и сердца»

«Вернулась домой после долгих выходных и нашла на кровати вот такой подарок от бойфренда»

Слова не мальчика, но мужа