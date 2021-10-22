17 историй о семейных тайнах, которые разделили жизнь обычных людей на до и после

Нам кажется, что мы знаем своих родных как облупленных, ведь мы знакомы с ними всю жизнь. Однако, как показывает практика, даже близкие люди порой хранят немало тайн. Кто-то скрывает свое происхождение или наличие внебрачных детей, а кто-то — проблемы на работе.