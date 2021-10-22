17 историй о семейных тайнах, которые разделили жизнь обычных людей на до и после
Нам кажется, что мы знаем своих родных как облупленных, ведь мы знакомы с ними всю жизнь. Однако, как показывает практика, даже близкие люди порой хранят немало тайн. Кто-то скрывает свое происхождение или наличие внебрачных детей, а кто-то — проблемы на работе.
Мы в AdMe.ru были немало озадачены рассказами людей, которые ненароком узнали семейные секреты.
- Однажды брат посмотрел на меня и спросил: «А ты знал, что я тебе не настоящий брат?» Он рассказал, что просматривал документы у родителей и обнаружил, что у него другой отец. Мое отношение к нему не поменялось, но это заставило меня задуматься. Я знал, что родители были очень молоды, когда поженились. И знал, что мама была беременна на свадьбе (я умею считать). Чего я не знал, так это того, что отец был в курсе, что ребенок не его. Он никогда никому об этом не говорил, и я никогда не замечал, чтобы он как-то иначе относился к брату, чем к другим детям. Я еще больше зауважал отца после этого. © Albert York / Quora
- Нас с сестрой-близнецом усыновили совсем маленькими. Нам было за 20, когда мы выяснили, кто наша биологическая мать и что у нас есть брат и еще 5 сестер. В 1991 году у нас состоялась встреча со всеми братьями и сестрами, и самая старшая сестра рассказала нашу семейную историю. Оказалось, что наша биологическая прапрабабушка была сестрой нашего прапрадедушки со стороны приемных родителей, то есть мы были с ними в кровном родстве. © William Lee Weeks Sillyman / Quora
- Моя прабабушка и ее второй муж никогда не были женаты на самом деле. Они устроили церемонию, но официально брак не заключили, чтобы прабабушка продолжала получать пособие и страховку за покойного прадедушку. Узнали об этом, только когда ее не стало. Они прожили так 20 лет. © victorioushack / Reddit
- Мой кролик умер через пару лет после того, как мы его завели. Родители обнаружили его первыми и купили взамен живого. Я была уверена, что мой кролик прожил долгую жизнь, а на самом деле это были 2 кролика. Это случилось больше 10 лет назад, а узнала я только в прошлом году. © imissfrostedtips / Reddit
- Мне было 50 лет, и я был в гостях у тети. Я сказал, что беспокоюсь за отца, так как он лежал в больнице. Она ответила, что беспокоиться не надо, потому что он мне не отец. Оказывается, 5 моих братьев и сестер мне никто, равно как тети и дяди. Тогда я осознал, что все мужчины в моей семье ростом 160 см, полные, лысые, не учились в колледже. Во мне 180 см, я худой, у меня много волос, я закончил школу и колледж, прочитал много книг, играю в гольф, теннис и каждый день плаваю. Оказалось, что все об этом знают. Сестра рассказала мне, кто мой биологический отец. Я навестил его. Постучал в дверь, и мне открыл 75-летний я. Он мог бы быть моим близнецом, он, как и я, много читает, играет в гольф и теннис и плавает каждый день. Мы проговорили несколько часов. © Pepys / Quora
- Я встретила двоюродную сестру на популярном сайте по соответствию ДНК. У моего дяди с маминой стороны родился ребенок от женщины, с которой у него была мимолетная связь, когда он служил в другой стране. Я получила электронное письмо от девушки, которая интересовалась, как мы можем быть связаны. Она только что получила результат ДНК-теста и выяснила, что мы двоюродные сестры. Ей никогда не рассказывали, кто ее биологический отец, и она искала его всю свою жизнь. Я рассказала ей об отце, а также сказала дяде, что у него есть еще одна дочь, две внучки и правнучка. Они оба так обрадовались и собираются встретиться. © Trulli Luke / Quora
- Моя мама забеременела от отца, когда они еще не были женаты. В 1960-х это был скандал. С ведома нашего отца она уехала из города и жила у тети, пока ребенок не родился. Она отдала его на усыновление и вернулась домой. Через пару лет они поженились, и мама родила еще троих детей, включая меня. Через 55 лет, когда родителей не стало, тетя обмолвилась, что у них был еще один ребенок. Сестра сделала ДНК-тест, и через пару лет нашлось совпадение. Вскоре мы познакомились со старшим братом и его семьей и стали довольно близко общаться. © Freeagnt / Reddit
- Моя бабушка недавно умерла. Она была знаменитым кулинаром в округе, особенной популярностью пользовались ее ужины с индейкой. Подлива к ней была просто потрясающей. Несколько лет назад у бабушки был инфаркт, и это побудило ее поделиться со мной своими секретными рецептами, но как делать подливу, она не рассказала. Весной ее не стало. Я разбирала ее кухонный шкаф и нашла целое ведро соусов из KFC. Она использовала соусы из KFC в качестве основы для своей подливы. Огромный скандал и очень смешно. © beaubandit / Reddit
- Я устроил пожар на заднем дворе. Мне было 7–8 лет, никто за мной не присматривал, я экспериментировал со спичками. Трава на заднем дворе загорелась, шланга не было. Плача, я позвонил маме и сказал, что кто-то бросил зажженные спички через забор, а я пытался все потушить. 22 года я верил, что мне это сошло с рук. Оказывается, все это время они знали, что это я устроил поджог. Пожарные, соседи, родители — они все знали, но скрывали и шутили между собой по этому поводу, пока однажды я не признался. Это было мое самое важное признание — исповедь, которую я держал в себе много лет. Они попадали от смеха. © Literarylunatic / Reddit
- В детстве мы с братом узнали, что наша мама была замужем до того, как встретила нашего отца. Ее муж погиб, когда ей был всего 21 год. Мы были потрясены тем, что нас вообще могло не быть. Теперь я понимаю, почему нам об этом не рассказывали. Также это объясняет загадочные открытки от «соседской бабушки», которая на самом деле была матерью покойного. © Unknown author / Reddit
- ДНК-сайт связал меня с троюродной сестрой, о которой я ничего не знала. Она живет в Шотландии. Оказалось, что моя прабабушка, которую я видела в детстве, родила внебрачного ребенка в 1901 году в работном доме и оставила его там. Она была сиротой, работала служанкой, а отцом оказался ее работодатель. Никто о ребенке не знал. Прабабушка вышла замуж, уехала в Канаду и стала родоначальницей огромной семьи. © Mary Gordon / Quora
- Родители всегда подшучивали, что забрали не того мальчика из роддома. Я никогда особо об этом не задумывался, а год назад они рассказали, что я родился почти в одно время с мальчиком, от которого отказались родители. В роддоме нас перепутали. Мама посмотрела на нас обоих и поклялась, что я ее сын, хотя бирки утверждали обратное. Генетическая экспертиза была тогда дорогой, и мама от нее отказалась. Другого мальчика никто не забрал. Сейчас я собираюсь идти в колледж и не хочу знать, являюсь ли я биологическим ребенком своих родителей. Странно думать о другом мальчике и о том, как совершенно иначе могла бы сложиться его жизнь. © NewtonsOtherApple / Reddit
- Моя мама всю жизнь прятала меня от отца и говорила мне, что его нет в живых. Она выдумала случайного парня, раздобыла его фотографии и придумала историю, как он погиб. Папа и бабушка пытались со мной связаться, но мама и бабушка с ее стороны не давали. Когда мне было 20, папа нашел меня в фейсбуке, рассказал свою историю и прислал фотографии, где он со мной в младенческом возрасте, а также свои фотографии с моей матерью. Очевидно, они сильно поссорились и мама не хотела иметь с ним ничего общего. Мы с папой сейчас хорошо общаемся, вся эта история очень грустная, особенно для мамы моего отца. Она так отчаянно хотела узнать меня поближе, и ей удалось это только в последние 2 года жизни. © TannerThanUsual / Reddit
- Мой папа — пожарный. По утрам, когда я собиралась в школу, он возвращался со смены и порой приносил свежие пончики, а иногда даже цветы для мамы. Он не каждый раз так делал, но нам с братом это нравилось. Он давал нам пончик и целовал в лоб. Бывало, он долго нас обнимал. Тогда мы не придавали этому значения, а когда выросли, поняли, что эти утренние пончики и долгие объятия случались после смен, когда он не смог кого-то спасти — подростка, старика или ребенка. Хотела бы я знать тогда, как ему были нужны эти объятия. Впрочем, сейчас у него их много. © Bria Lopez / Quora
- Когда дедушка умер, мы узнали, что он зачал ребенка, когда служил в Италии, но он об этом не знал. Его мать перехватывала письма от итальянской девушки. Дедушка вернулся домой, встретил бабушку, они поженились и родили четверых детей. Моей старшей тете сейчас 77, значит, «ребенку» должно быть по меньшей мере 79. Печальная история, но, если бы его мать не перехватывала письма, меня бы не было. © SquirrelsandCrayons / Reddit
- В прошлом году я узнала, что папа не является моим биологическим отцом. На Рождество он подарил мне и сестрам наборы для ДНК-теста просто так, для веселья, а потом пришли результаты, которые показали, что он мне не отец. Мама знала, она 26 лет молчала и не собиралась говорить правду. Когда я приперла ее к стенке, она призналась, что у нее была интрижка с бывшим парнем из колледжа, когда отец был в командировке. Она всегда относилась ко мне хуже, чем к сестрам. Мне рассказывали, что я родилась на 6 недель раньше срока, теперь я знаю, что она врала, чтобы все сошлось по срокам. © __littlespoon__ / Reddit
- У прапрабабушки и прапрадедушки долгое время не было детей. И вдруг через 10 лет прапрабабка родила мальчика, который совсем не был похож ни на нее, ни на ее мужа: смуглый, черноволосый, черноглазый. А в то время в деревне стоял цыганский табор. Мальчика назвали Сашенькой. Табор ушел, детей у них больше не было. Прапрадед никогда ни в чем не упрекал жену и очень любил единственного сына, который вырос, женился и оказался чрезвычайно плодовит, у них с женой чуть ли не 10 детей было.
Нам после прочтения этих историй захотелось сделать ДНК-тест и о многом расспросить старших родственников, а вам? Что вы знаете о своих предках?
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