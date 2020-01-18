17 историй о людях с безумной личной жизнью, и парочка таких знакомых точно есть у каждого
В любви учиться на своих ошибках не получится. Выяснилось, что чем больше у человека было партнеров и браков, тем сложнее ему выстроить отношения в новом супружестве. Однако мало кого это останавливает, и люди оптимистично вступают в новые связи, даже пережив сложные расставания. Но некоторые заходят еще дальше и повторно связывают свои жизни с бывшими мужьями и женами. Порой это приводит ко второму разводу, но иногда — к счастливому и продолжительному союзу.
Мы в AdMe.ru прочитали 17 историй от людей, переживших такой опыт, и изумились, как удивительна бывает любовь.
- Моя мама сделала это, причем дважды. Вскоре после моего рождения она развелась с отцом, но обнаружила, что беременна. Тогда они снова поженились, но продлилось это так же недолго. Потом она вышла замуж за моего отчима, лет через 5 они развелись, а еще через 3 сошлись заново. Этот брак длится уже лет 15. © en-ron_hubbard / Reddit
- Мои родители поженились, когда маме было 16, а папе 21. Потом был тяжелый развод, битва за опеку. А спустя 30 лет они вновь поженились и были вместе вплоть до ее смерти. А мой отец и отчим стали друзьями и каждый вечер тусуются в гараже. © SeethingHeathen / Reddit
- Мой дедушка женился на моей бабушке. Затем он развелся с ней и женился на другой женщине. Затем он развелся с этой женщиной и женился на моей бабушке. Затем он развелся с моей бабушкой и снова женился на второй женщине. © hzzzln / Reddit
- Мой друг развелся с женой, когда их ребенку не было и года. У них были большие проблемы с работой и деньгами. А после развода его жена смогла оформить статус матери-одиночки и получить помощь от государства. Когда их ребенок пошел в школу, они поженились снова. © BeautifulRelief / Reddit
- Мои родители развелись, когда мама была беременна мной. Я не знал своего отца и в 19 лет решил отыскать его. Я нашел его, а потом они встретились с мамой, заново влюбились и поженились. © mumness / Reddit
- Парень, который работает в одном из наших отделений, женился и разводился с одной и той же женщиной 6 раз. Как по мне, у них явно проблемы с логикой. © dirtyrango / Reddit
- Мои двоюродные бабушка и дедушка были дважды женаты. Во время первого брака он вернулся с войны, а бабушка не могла родить ребенка, так что проблем хватало. Они развелись, но через некоторое время поженились заново. У них не было детей, но они прожили счастливо много лет, пока бабушка не умерла. Дедушка умер через год и все это время говорил, что он скучает по своей девочке. © poiuylkjh2345 / Reddit
- Мы поженились второй раз, потому что я любил ее. А она хотела получить еще больше денег при втором разводе. © cunas233 / Reddit
- Один из моих родственников развелся с женой более 10 лет назад. От этого брака есть дочь, которая вышла замуж и, забеременев, заявила, что хочет традиционную семью для своего ребенка, включая неразведенных бабушку и дедушку. Ее отец, который к тому времени встречался с другой женщиной и собирался покупать дом, бросил свою подругу прямо перед Новым годом и поспешно женился на своей бывшей. © Datingadork / Reddit
- Мои родители развелись, когда мне было 12, а через 2 года снова поженились. Прошло уже 10 лет, а они все еще вместе и ведут себя так, словно ничего и не произошло. Я до сих пор не могу понять, что это вообще было. © Allamaraine / Reddit
- Мы поженились, когда мне было 19, а ему 21. Мы были слишком молоды и спустя 7 лет, когда у нас уже было 2 сыновей, мы развелись. Еще 7 лет мы провели в разводе, встречаясь с другими, а бывший муж даже обручился. Но потом решили вновь сойтись и женаты уже 8 лет. Скажу честно, было очень сложно, но сейчас мы оба счастливы. © Chinnyup / Reddit
- Один мой друг женился на вьетнамской девушке, чтобы получить визу. Через 2 года они развелись по взаимному согласию. Вот только за эти 2 года они успели влюбиться, и примерно через год он сделал ей предложение по-настоящему. Им даже пришлось нанимать адвоката, потому что в госучреждении не могли понять, зачем еще раз жениться на том же самом человеке. © Bnice2 / Reddit
- Мы развелись больше 3 лет назад, долго судились и враждовали. Все это время я его ненавидела всей душой вплоть до того дня, когда он приехал с цветами и предложил встречаться. Я, сама того не ожидая, сразу согласилась, и сейчас мы пытаемся заново выстроить отношения.
- Моей маме было 19, а отцу 41, когда они вступили в брак. Через 2 или 3 года после моего рождения мама влюбилась в своего ровесника. Она прожила с ним около 5 лет, а еще через 3 года мои родители снова съехались, чтобы воспитывать меня вместе. Прошло уже 15 лет, и я давно живу отдельно, а они все так же неразлучны. © BojackPonyman / Reddit
- Муж одной моей коллеги сказал ей, что она не сможет без него жить. Чтобы доказать обратное, она развелась с ним. Однако позже они снова поженились, так что, думаю, ее муж был прав. © DarwinTheIkeaMonkey / Reddit
- Мои родители поженились, когда маме только исполнилось 18. Родив первого ребенка, они развелись. После этого мой папа отправился служить во Вьетнам, вернулся через 1,5 года и снова женился на маме. Но все, что они получили от этого брака, — это я. Они разошлись, когда мне не было и года. © cmeinsea / Reddit
- Родители моего отчима развелись, когда он и его братья были подростками. Они не враждовали, много времени проводили вместе и в конечном итоге решили снова пожениться. Но оказалось, что много лет назад при разводе возникли какие-то проблемы с документами и они все это время оставались официально женаты. © ActualGuesticles / Reddit
А как вы считаете, есть ли шансы у повторного брака?