17 историй о людях с безумной личной жизнью, и парочка таких знакомых точно есть у каждого

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В любви учиться на своих ошибках не получится. Выяснилось, что чем больше у человека было партнеров и браков, тем сложнее ему выстроить отношения в новом супружестве. Однако мало кого это останавливает, и люди оптимистично вступают в новые связи, даже пережив сложные расставания. Но некоторые заходят еще дальше и повторно связывают свои жизни с бывшими мужьями и женами. Порой это приводит ко второму разводу, но иногда — к счастливому и продолжительному союзу.