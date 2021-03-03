17 фотографий «до и после», которые иллюстрируют магическую силу уборки

Люди не следят за порядком у себя дома по разным причинам. Иногда это происходит из-за нехватки времени и внимания к деталям, но также бывает, что беспорядок в жилище может быть связан с психологическими проблемами. Люди, которые страдают депрессией, испытывают сильную усталость при выполнении определенных задач, например при уборке. Но какими бы ни были причины, нашлись смельчаки, которые приняли вызов, несмотря на ужасный беспорядок в их доме. Им пришлось немало потрудиться, но они вычистили свою жилплощадь и избавились от всего хлама, который занимал лишнее место. Внезапно их жизнь развернулась на 180° и реальность заиграла новыми красками.

AdMe.ru знает, что многие из нас так заняты, что некогда думать об уборке и избавлении от ненужных вещей. Именно поэтому мы решили сделать данную подборку фотографий до и после, казалось бы, невыполнимой задачи. Но у героев нашей статьи все получилось, и мы надеемся, что и вам это придаст мотивации.

1. «Переехал в квартиру, где никогда не чистили слив в душе... Очень доволен результатами»

2. «Кое-кто с Reddit порекомендовал средство от накипи для посудомоечной машины в нашей новой съемной квартире. Один цикл — и результаты потрясающие»

3. «Я не могла мириться с тем, как отвратительно выглядит чайник моей сестры из-за брызг с плиты. Немного чистящего средства и много труда — и вот результат»

4. «После 2 лет жизни в этом месте у меня наконец появилась гостиная»

5. «Лимонный очиститель, тряпки, скребок, моющий пылесос, горячая вода — и работа выполнена»

6. «Чистящее средство и тяжелый труд»

7. «До и после наведения порядка в распределительной коробке холодильников»

8. «Уборка в комнате для стирки»

9. «Моя вторая половинка и я потратили выходные на уборку с помощью мойки высокого давления»

10. «Переоборудовал подсобку»

11. «Весенняя уборка, вариант с мойкой высокого давления. Плесень — фишка Флориды»

12. Очистка процессора всегда очень важна

13. «Вот моя комната, несколько недель она выглядела примерно так. Я решил взять себя в руки. Вот итог спустя полтора дня. Хотя часть комнаты не видно, но все равно пойдет»

14. «Я вышла из депрессняка и начала уборку на кухне. Наконец-то»

15. «Это, пожалуй, лучшее фото „до и после“, которое я когда-либо делал. Убираюсь в гараже...»

16. «Не могу поверить, что я заставила себя это сделать. Я чувствую такое облегчение»

17. «Я расчистил свое депрессивное гнездышко, чтобы новый год был лучше (и чище)»