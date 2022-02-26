17 честных фотографий того, как беременность меняет лицо женщины похлеще пластического хирурга

Беременность часто называют особенным временем в жизни женщины. И речь идет не только о непривычном физическом состоянии будущей мамы. Эмоционально она тоже меняется. К примеру, становится более впечатлительной. А еще про беременных говорят, что они будто «светятся изнутри».

Мы в AdMe.ru решили сравнить фотографии известных женщин до беременности и во время нее и понять, действительно ли внешность будущих мам так кардинально меняется, как об этом принято говорить.

Рианна

Бейонсе

Джиннифер Гудвин

Хайди Клум

Гвен Стефани

Джулия Стайлз

Дженнифер Лопес

Галь Гадот

Мишель Уильямс

Мерил Стрип

Оливия Уайлд

Кейт Хадсон

Кейт Бланшетт

Дженнифер Гарнер

Брайс Даллас Ховард

Гвинет Пэлтроу

Дрю Бэрримор