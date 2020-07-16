17 человек, рядом с которыми семейная жизнь заиграла новыми красками

Все новое в отношениях усиливает старые связи, помогает разнообразить быт. Можно прожить вместе десятки лет, и все равно домочадцы смогут выкинуть что-нибудь эдакое, что введет в полнейший ступор абсолютно всех. Именно такие моменты делают семейную жизнь незабываемой: жена может внезапно обнаружить, что муж совсем не силен в математике, а мать — что если сыну что-то надо, то он ни перед чем не остановится.

Мы в AdMe.ru повидали немало странных родственников, но никогда еще нам не попадались настолько необычные персонажи.

1. «Просто невыносимо видеть, как мой муж складывает тарелки»

2. «Жена ест только начинку, а потом кладет оставшееся обратно в коробку»

3. Когда дело касается еды, уже не до любезностей

4. «Так папа использует свой iPad»

5. «Когда сын остался дома на больничном, я, убегая на работу, крикнула, чтобы обязательно пил чай с малиной. Возвращаюсь домой вечером, вижу — банка была зверски вскрыта. Я забыла открыть, а у него сил не хватило»

6. «Моя родня — монстры»

7. «Папа относится к тому типу людей, которые смотрят Netflix на максимальной громкости в зале ожидания»

8. «Я всегда думала, что наша сметана быстро плесневеет. А потом поняла, что муж просто макает в нее Doritos и оставляет после себя вот это»

9. Тот случай, когда обычная стирка может привести к непоправимым последствиям

10. «Отец решил убрать в холодильник кусок стейка»

11. Бывает, что ожидание и реальность в семейной жизни расходятся по разным полюсам

12. «Как можно есть хлопья со льдом? Мой брат просто нечто»

13. Это сандалии, которые сделал сын своему отцу. Похоже, подрастает новый суперзлодей

14. «Жена любит в душе есть Cheetos»

15. Чуть-чуть ошибся в расчетах

16. «Папа положил кокосовую скорлупу на пеньки, чтобы те выглядели как грибы»

17. «Так жена ест маринованные огурцы. Звоните адвокату»