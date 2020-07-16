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17 человек, рядом с которыми семейная жизнь заиграла новыми красками

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Все новое в отношениях усиливает старые связи, помогает разнообразить быт. Можно прожить вместе десятки лет, и все равно домочадцы смогут выкинуть что-нибудь эдакое, что введет в полнейший ступор абсолютно всех. Именно такие моменты делают семейную жизнь незабываемой: жена может внезапно обнаружить, что муж совсем не силен в математике, а мать — что если сыну что-то надо, то он ни перед чем не остановится.

Мы в AdMe.ru повидали немало странных родственников, но никогда еще нам не попадались настолько необычные персонажи.

1. «Просто невыносимо видеть, как мой муж складывает тарелки»

© levitymargret / Reddit

2. «Жена ест только начинку, а потом кладет оставшееся обратно в коробку»

© Thecodyy / Reddit

3. Когда дело касается еды, уже не до любезностей

© AzureDoo / Twitter

4. «Так папа использует свой iPad»

© shamspotato / Reddit

5. «Когда сын остался дома на больничном, я, убегая на работу, крикнула, чтобы обязательно пил чай с малиной. Возвращаюсь домой вечером, вижу — банка была зверски вскрыта. Я забыла открыть, а у него сил не хватило»

© lanusha / Pikabu

6. «Моя родня — монстры»

© snuggletoast / Reddit

7. «Папа относится к тому типу людей, которые смотрят Netflix на максимальной громкости в зале ожидания»

© Makkt_ / Reddit

8. «Я всегда думала, что наша сметана быстро плесневеет. А потом поняла, что муж просто макает в нее Doritos и оставляет после себя вот это»

© probablyatargaryen / Reddit

9. Тот случай, когда обычная стирка может привести к непоправимым последствиям

© AynaSmerchinsky / Pikabu, © ARY Sports / YouTube

10. «Отец решил убрать в холодильник кусок стейка»

© itchy_buthole / Reddit

11. Бывает, что ожидание и реальность в семейной жизни расходятся по разным полюсам

© Abas161 / Pikabu

12. «Как можно есть хлопья со льдом? Мой брат просто нечто»

© Inzaghi1 / Twitter

13. Это сандалии, которые сделал сын своему отцу. Похоже, подрастает новый суперзлодей

© Slickens_1 / Reddit

14. «Жена любит в душе есть Cheetos»

© buenoskiddoosh / Reddit

15. Чуть-чуть ошибся в расчетах

© AynaSmerchinsky / Pikabu

16. «Папа положил кокосовую скорлупу на пеньки, чтобы те выглядели как грибы»

© Goliath25 / Reddit

17. «Так жена ест маринованные огурцы. Звоните адвокату»

© splatbutt117 / Reddit

Какие странности вы замечали у своих близких? А может, к каким-то их особенностям вы не в силах привыкнуть до сих пор?

Фото на превью lanusha / Pikabu
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