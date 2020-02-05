17 человек, которых природа просто скопировала со старших родственников

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Каждому из нас говорили, что у нас мамины глаза и папин нос (или наоборот). В некоторых семьях из поколения в поколение передается особая родинка, у кого-то — необычная форма пальцев или цвет глаз. А у других — вся внешность целиком: когда и лицо, и волосы, и все остальное поразительно похожи.

Мы в AdMe.ru, глядя на эти фотографии из семейных альбомов, лишний раз убедились, что с генетикой не поспоришь. А в конце статьи вас ждет бонус от британской королевской семьи.

1. «Мне всегда говорили, что я похожа на папу, но осознала я это только теперь»

2. «Мой папа со мной и я со своей дочкой 23 года спустя»

3. «36 лет спустя у моей дочки такие же кудряшки, какие были у меня»

4. «Моя бабушка в 1940-х и я в 2014-м. Генетика не врет!»

5. «Я и моя дочка в 3 года»

6. «Слева — мой муж в 1992-м на грузовике его родителей. Справа — наш сын и грузовик»

7. «Это мой отец в 33 года и я в 38 лет»

8. «Привел сына на первую стрижку. Тот же возраст, такая же одежда и тот же стул, хоть и подновленный»

9. «Моя мама и я в 25 лет»

10. «Я и моя дочка в 2-летнем возрасте. Общие гены налицо»

11. «Я в 1987-м и мой сын в 2017-м»

12. «Мы с мамой примерно в одном и том же возрасте»

13. «На этих фото — моя мама, которая умерла от рака, и я примерно в том же возрасте. Снимки получились похожими случайно»

14. «Мой отец и я в 30 лет. Чем-то похожи»

15. «Мы с мамой в одном возрасте»

16. «Мой муж всегда считал, что больше похож на своего отца в молодости, чем на мать. Я наконец смогла доказать ему, что он ошибался»

17. «Мама и я. Один возраст, разные века»

Бонус: Мария Текская и ее внучка — королева Елизавета II

На кого из родственников больше всего похожи вы?