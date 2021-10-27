16 звездных мам, которые и до беременностей были чудо как хороши, а сейчас вообще загляденье

Бытует мнение, что наличие детей накладывает отпечаток на внешний вид представительниц прекрасного пола. Но героини сегодняшней статьи развенчали этот стереотип и с гордостью демонстрируют свои безупречные фигуры и ухоженные лица.

Мы в AdMe.ru сравнили фотографии наших знаменитых соотечественниц до и после появления детей. И еще раз убедились в том, что женщины после родов расцветают, словно подснежники весной.

Оксана Акиньшина, 34 года, 3 детей

Алсу, 38 лет, 3 детей

Мария Ситтель, 45 лет, 5 детей

Полина Гагарина, 34 года, 2 детей

Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa), 35 лет, 2 детей

Елена Борщева, 40 лет, 2 детей

Ксения Бородина, 38 лет, 2 детей

Анастасия Стоцкая, 39 лет, 2 детей

Анна Седокова, 38 лет, 3 детей

Екатерина Климова, 43 года, 4 детей

Кети Топурия, 35 лет, 2 детей

Анна Плетнева, 44 года, 3 детей

Глафира Тарханова, 37 лет, 4 детей

Мария Погребняк, 32 года, 3 детей

Наталья Водянова, 39 лет, 5 детей

Юлия Барановская, 41 год, 3 детей