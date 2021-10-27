16 звездных мам, которые и до беременностей были чудо как хороши, а сейчас вообще загляденье
Бытует мнение, что наличие детей накладывает отпечаток на внешний вид представительниц прекрасного пола. Но героини сегодняшней статьи развенчали этот стереотип и с гордостью демонстрируют свои безупречные фигуры и ухоженные лица.
Мы в AdMe.ru сравнили фотографии наших знаменитых соотечественниц до и после появления детей. И еще раз убедились в том, что женщины после родов расцветают, словно подснежники весной.
Оксана Акиньшина, 34 года, 3 детей
Алсу, 38 лет, 3 детей
Мария Ситтель, 45 лет, 5 детей
Полина Гагарина, 34 года, 2 детей
Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa), 35 лет, 2 детей
Елена Борщева, 40 лет, 2 детей
Ксения Бородина, 38 лет, 2 детей
Анастасия Стоцкая, 39 лет, 2 детей
Анна Седокова, 38 лет, 3 детей
Екатерина Климова, 43 года, 4 детей
Кети Топурия, 35 лет, 2 детей
Анна Плетнева, 44 года, 3 детей
Глафира Тарханова, 37 лет, 4 детей
Мария Погребняк, 32 года, 3 детей
Наталья Водянова, 39 лет, 5 детей
Юлия Барановская, 41 год, 3 детей
Повлияла ли беременность на вашу внешность? И в какую сторону?
Фото на превью Татьяна Панкратова / Wikimedia Commons, Tarakanov Vadim / East News
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