16 уморительных СМС-переписок, которые могли состояться только с родителями

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Часто родители и дети будто невольно пытаются переплюнуть друг друга по части саркастичных замечаний и находчивости. И тут уж вопрос, научились ли дети этому от самих мам и пап или же последним приходится поспевать за взрослением и стилем общения своих чад.

Как бы то ни было, главное, что все подобные диалоги обладают уникальными и искрометными сюжетами. Поэтому AdMe.ru решил отобрать наиболее удачные примеры подобных переписок, наполненных качественным юмором и добродушной иронией.

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У вас наверняка тоже бывают нестандартные беседы с детьми или родителями, которые могут повеселить пользователей интернета. Поделитесь своими скринами в комментариях.

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