16 уморительных СМС-переписок, которые могли состояться только с родителями

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Часто родители и дети будто невольно пытаются переплюнуть друг друга по части саркастичных замечаний и находчивости. И тут уж вопрос, научились ли дети этому от самих мам и пап или же последним приходится поспевать за взрослением и стилем общения своих чад.