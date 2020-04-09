16 твитов от опытных мам, которые знают, что в воспитании детей без юмора никуда
Быть родителем непросто. Ведь дети зачастую ставят в неловкое положение своими поступками и вопросами, застают врасплох неординарным поведением и в принципе требуют большого количества смирения, понимания и выдержки. Но мамы со стажем давно обнаружили эффективный способ снятия психологического напряжения — юмор, очень много юмора.
AdMe.ru всегда восхищается людьми, которые умеют во всем находить повод для веселья и радости. Поэтому по достоинству оценили твиты, в которых мамы искрометно шутят о своих родительских буднях с присущими им проблемами и приключениями.
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У вас тоже наверняка есть юмористичные зарисовки из жизни, которые отлично вписались бы в эту статью. Поделитесь ими с нами в комментариях.