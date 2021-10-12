16 доказательств того, что дети, как губки, быстро все впитывают, а потом копируют поведение родителей

Дети всегда следят за тем, что мы делаем. Они наблюдают, как мы действуем в стрессовых ситуациях; подмечают, как взаимодействуем с другими людьми; обращают внимание на то, как добиваемся желаемого. И если мы думаем, что им все равно, что они слишком малы или погружены в себя, то как бы не так.