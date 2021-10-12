16 доказательств того, что дети, как губки, быстро все впитывают, а потом копируют поведение родителей
Дети всегда следят за тем, что мы делаем. Они наблюдают, как мы действуем в стрессовых ситуациях; подмечают, как взаимодействуем с другими людьми; обращают внимание на то, как добиваемся желаемого. И если мы думаем, что им все равно, что они слишком малы или погружены в себя, то как бы не так.
Мы в AdMe.ru каждый день читаем разные истории, из которых хорошо видно, что дети схватывают на лету и уверенно копируют поведение значимых для них взрослых. Иногда эти рассказы звучат как анекдот или трогают до слез, но чаще заставляют задуматься.
- Приехала в гости, а там 7-летний Русик. Знаю, что он копит на приставку, поэтому подарила ему денежку. Через час мальчик приходит с внушительным пакетом со всяким фастфудом. Я говорю: «Русик, как же так? Ты же копил. Зачем все спустил на ерунду?» А он, тяжело вздохнув, отвечает: «Тетя, ну кто сейчас копит? Тут жить-то осталось совсем ничего, еще и инфляция». Я говорю папе Русика: «Ты что-то дорогое купил недавно, что ли? Уж больно речи у вашего мальчика недетские». Он отвечает: «Ага, я тоже копил, а потом потратил все за один день. Жить надо здесь и сейчас». © mattahari / Pikabu
- Сестра повела своего сынишку на проверку слуха, потому что он часто переспрашивал: «Что ты сказала?» Оказалось, что он перенял эту фразу от нее и это у сестры проблемы со слухом. © underwateroxygen / Reddit
- Мы с женой используем слово «пудель», когда обсуждаем проблемы, которые могут заставить одного из нас солгать. По сути, оно означает «правда». Например, моя жена может захотеть, чтобы я сопровождал ее на выставку танцевальных костюмов в субботу утром. Я неохотно соглашаюсь. Она спрашивает: «Ты уверен?» Если я отвечу: «Пудель», это будет означать, что я совершенно искренне говорю о своем желании пойти. Но на самом деле это не так, поэтому я признаюсь, что предпочел бы просто поваляться, играя в видеоигры. Когда кто-кто «включает пуделя», солгать нельзя. Это незыблемое правило нашей семьи, которое мы никогда не объясняли нашей 3-летней дочери. Но однажды вечером, когда мы обнимались на диване, я обнял ее и сказал: «Люблю тебя», а она спросила: «Пудель?» Я улыбнулся и ответил: «Пудель». © Justin Franco / Quora
- Когда сыну было 2 года, я постоянно поправляла его, если он заявлял, что ненавидит что-то. Например, он говорил: «Ненавижу брокколи», а я ему: «Нет, дорогой, ты просто предпочитаешь фасоль». Однажды он сильно ударился об угол стола, я бросилась к нему и сказала: «Ненавижу, когда такое случается». Сквозь рыдания он спросил: «Случается что?» «Когда я ударяюсь обо что-то твердое», — ответила я. Его плач немного утих, и он поправил меня: «Нет, ты просто предпочитаешь что-то мягкое». © Doreen Campbell / Quora
- Когда двоюродной сестренке было около 3 лет, она любила фразу «Попробуй, тебе понравится». Видимо, ее часто произносили родители, уговаривая детку съесть что-то кроме макарон. Каждый раз, когда я объявляла, что не хочу что-то делать, в ход шла именно эта фраза. И даже когда я объясняла: «Кошка не любит, когда ее так держат», сестренка, обращаясь к кошке, уговаривала ее: «Попробуй, тебе понравится!» © Kiera Dwy / Quora
- В строительном магазине услышала, как милое дитя лет 3–4 таким деловым тоном спрашивало у мамы: «А мне это нужно или обойдусь?» Вот оно, суровое сибирское воспитание. © Подслушано / Ideer
- Дочка подружилась с соседскими котами. Я понял, что происходит что-то особенное, когда обнаружил, что у нее есть банка с надписью «На вкусняшки котам», в которую она складывает деньги со сдачи. У меня похожая копилка с надписью «На семейные развлечения». © dainty_flower / Reddit
- Приехали на дачу к друзьям со своей собакой. Пока мы жарили шашлыки, пес вышел на дорогу. Слышу разговор мамы и ребенка, которые проходили мимо. «Смотри, какая классная собака. Я тоже такую хочу!» — говорит малой. А мать отвечает: «Так бери ее, и пошли домой». И она не шутила. Ребенок реально взял нашу собаку на руки и пошел дальше. Я подбегаю к мамаше и говорю: «А теперь представь, что твой ребенок играет на детской площадке, мимо идет человек, берет малыша на руки и уходит. А когда ты его догоняешь, он тебе отвечает: „Моя жена такого же хочет, я думал, что это ничейный ребенок“». © papazov1 / Pikabu
- Когда я был маленьким, отец на прогулке всегда молча ходил за нами и собирал мусор. Теперь уже меня при виде валяющихся на дороге банки из-под газировки или пустого пакета из-под чипсов охватывает непреодолимое желание наклониться и выбросить их. © wnr3 / Reddit
- Сидела как-то в очереди в поликлинике вместе с одним мальчиком и его мамой. Входит женщина с сыном такого же возраста. Первый пацан, присев и раскинув руки, выдает: «Ох, Санька, ты, что ли? Какие люди!» Его мамочка залилась краской, другая же молча развернулась, держа за руку Саньку, и вышла. © Подслушано / Ideer
- Мы с женой были запойными читателями. Когда родилась дочь, у нас было много книг для детей ее возраста, а еще мы оформили подписку на «Ридерз Дайджест» и оставляли журнал на столе, чтобы любой мог его взять и почитать. Подражая нам, дочка часто садилась на диван и перелистывала страницы. Однажды мы ехали в машине, и наша 5-летняя девочка вдруг говорит: «На днях я читала в „Ридерз Дайджест“...» © Dona Hill / Quora
- У меня есть родственники, которые ругаются как пираты-дальнобойщики. Когда у их малыша начались проблемы в детском саду, они позвали ребенка и перечислили все плохие слова, которые он больше не должен говорить. Он посмотрел им в глаза и сказал: «Как же я смогу сказать этим маленьким мерзавцам, чтобы отвалили на фиг?» © Rejoyces / Reddit
- Зашли в кафе. Я села пить кофе, а ребенка отправила играть. Сыну почти 3 года, и мы уже месяца 2 приучаем его к горшку. И вот спускается мой ребенок с горки, и по его штанишкам я вижу, что произошла «авария». Он говорит: «Мамочка, я описался, пойдем уберем». Другие потешаются над ним, особенно один 8-летний мальчик, который показывает на моего пальцем и кричит: «Малявка!» Вдруг в игровую врывается его мамаша и начинает выговаривать: «Это просто мерзко. Разве ваш сын не знает, что нужно ходить на горшок? Вы не подумали и не отправили его заранее?» Я ответила примерно так: «Я считаю гораздо более отвратительным, что ваш сын издевается над ребенком, которому нет и 3 лет, а вы не реагируете».
Когда я вернулась домой, я подумала вот о чем: поведение моего сына отражало мое — он был спокоен, понял, что сделал ошибку, подошел ко мне, предложил помочь все убрать. А другой ребенок вел себя в точности как его мама. Он хотел заставить моего ребенка чувствовать себя виноватым. Ему показывали, как себя вести, и он именно так реагирует в подобных ситуациях. © carlinha1289 / Reddit
- Сегодня на пляже рядом с нами была группа взрослых и их дети лет 8–10. Два мальчика строили башню из песка, а одна девочка всячески пыталась ее разрушить. Примечательно, что ни один из родителей никак не реагировал на эту ситуацию. До того момента, пока один из мальчиков не выдержал и не бросил в девочку горсть песка. Она сразу в крик и слезы, мальчик тут же получил от папы. Мама девочки весьма агрессивно говорит: «Мальчики, запомните раз и навсегда: девочек нужно уважать». Пацан, видимо, решил, что ему нечего терять, и закричал в ответ: «А почему девочки нас не уважают?» Ответ мамочки не заставил себя долго ждать: «Потому что девочки не обязаны никого уважать». © flyheart.ann / Pikabu
- Сейчас племянница, которой, внимание, 6 лет, сказала, что ей надо похудеть, чтобы носить топики как у других девочек и не выглядеть смешно. Самое ужасное, что ее мать с этим согласилась и сказала, мол, хорошо, что ребенок это понимает. © kirrrrya / Twitter
- Работаю воспитателем. На днях ко мне пришла мама и с порога начала визжать: «Вы не воспитатель, а барахло, у вас в саду не дети, а маргиналы, да я на вас, малахольных, жалобу напишу». Я обалдела — у меня в группе пятилетки, что же они такого натворили? Оказалось, что лапочка-дочка, по словам мамы, в садике научилась ругаться. И вот орет она на меня, аж красная от натуги, и искренне верит в то, что все эти слова, которыми она меня щедро поливает, дочка в песочнице узнала, а не от нее.
А вы были свидетелем таких событий, в которых дети показывали себя точными копиями старших родственников?
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