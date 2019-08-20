16 человек, которые на своем опыте узнали, что дети — это весело
Дети рождены удивлять и радовать, а еще напоминать взрослым о простых радостях жизни. Именно поэтому любой родитель знает, что вместе с ребенком он получает абонемент в мир новых открытий, искрометных высказываний и непередаваемых эмоций.
Мы в AdMe.ru уверены, что наши юные друзья учат нас чему-то новому так же, как и мы их, поэтому такое совместное времяпрепровождение не только занятно, но и безумно весело.
Инструктор сказала нежно поцеловать дельфина
«Я запечатлела момент, когда двое моих детей поняли, что все пончики на вечеринке съели, пока они качались на качелях»
Девочки с детства умеют расставлять приоритеты
Дети всегда прикроют, пока вы заняты важным делом
Личный транспорт всегда должен быть чистым
О детском красноречии не зря слагают легенды
Всем лежать, бояться!
С детьми вы точно будете знать, кто в доме главный
Любой родитель сталкивается с проблемой создания крутого костюма. Вот вам идея: костюм рок-звезды
«Мой ребенок отказался это есть, потому что „они сломаны и никто никогда не сможет соединить их снова“»
С детьми вы всегда будете помнить, насколько вы важны
Задание выполнено
«Вчера было прохладно, и я решил надеть сыну носки. Открыл шкаф и не нашел ни одной целой пары. Хотя у дочери все парные лежат. Это что, такое «носковое проклятие», которое передается по мужской линии, что ли?
Взрослые стали забывать, как выглядит счастье
Бизнесмены, они видны с детства
Коротко о занятиях спортом с детьми
Поделитесь и вы забавной фотографией или историей с участием детей.
Фото на превью alexm626 / pikabu