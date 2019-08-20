16 человек, которые на своем опыте узнали, что дети — это весело

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Дети рождены удивлять и радовать, а еще напоминать взрослым о простых радостях жизни. Именно поэтому любой родитель знает, что вместе с ребенком он получает абонемент в мир новых открытий, искрометных высказываний и непередаваемых эмоций.

Мы в AdMe.ru уверены, что наши юные друзья учат нас чему-то новому так же, как и мы их, поэтому такое совместное времяпрепровождение не только занятно, но и безумно весело.

Инструктор сказала нежно поцеловать дельфина

«Я запечатлела момент, когда двое моих детей поняли, что все пончики на вечеринке съели, пока они качались на качелях»

Девочки с детства умеют расставлять приоритеты

Дети всегда прикроют, пока вы заняты важным делом

Личный транспорт всегда должен быть чистым

О детском красноречии не зря слагают легенды

Всем лежать, бояться!

С детьми вы точно будете знать, кто в доме главный

Любой родитель сталкивается с проблемой создания крутого костюма. Вот вам идея: костюм рок-звезды

«Мой ребенок отказался это есть, потому что „они сломаны и никто никогда не сможет соединить их снова“»

С детьми вы всегда будете помнить, насколько вы важны

Задание выполнено

«Вчера было прохладно, и я решил надеть сыну носки. Открыл шкаф и не нашел ни одной целой пары. Хотя у дочери все парные лежат. Это что, такое «носковое проклятие», которое передается по мужской линии, что ли?

Взрослые стали забывать, как выглядит счастье

Бизнесмены, они видны с детства

Коротко о занятиях спортом с детьми

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