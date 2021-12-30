15 звездных женщин, которые в 2021 году познали радость ожидания ребенка и стали выглядеть даже круче, чем обычно

Аналитики утверждают, что нас в ближайшем будущем ожидает настоящий бэби-бум. Согласно опросам, увеличилось количество желающих завести ребенка. А также значительно вырос спрос на тесты на беременность. Заявление аналитиков подтверждают и наши любимые знаменитости, которые массово решили стать родителями.

Мы в AdMe.ru выведали, для кого из звезд 2021 год запомнится ожиданием малыша, а для кого еще и первой встречей с ним.

Дженнифер Лоуренс

В сентябре стало известно, что актриса в положении. Она родит первенца в 31 год. Беременная Лоуренс недавно пришла на вечернее шоу, и ведущий ее спросил: «Ой, а что это с вами?» Публика зашлась от смеха, когда актриса выдала: «Ничего!»

Мэнди Мур

В феврале 2021 года актриса и певица Мэнди Мур родила сына по имени Август. Это 1-й ребенок знаменитости.

Кайли Дженнер

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер готовится во 2-й раз стать мамой. Она и ее избранник Трэвис Скотт решили, что не станут узнавать пол ребенка до родов.

Эмили Ратаковски

В марте модель поприветствовала своего 1-го ребенка — сына Сильвестра Аполло. Эмили заявила, что ей будет не хватать ее «беременной фигуры».

Роузи Хантингтон-Уайтли

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли объявила о беременности в августе. Она и ее супруг Джейсон Стейтем уже во 2-й раз ожидают пополнения.

Кристина Риччи

Кристина Риччи во 2-й раз стала мамой в 41 год. Малышка Клеопатра появилась на свет в декабре.

Хилари Дафф

В марте актриса и певица родила 3-го ребенка. У ее дочери и сына появилась маленькая сестренка, которую назвали Мэй Джеймс.

Эшли Грэм

Самая знаменитая модель plus-size Эшли Грэм в настоящее время ожидает «двукратное» пополнение. Дело в том, что у нее будут мальчики-близнецы.

Ивонн Страховски

В декабре 39-летняя звезда сериала «Рассказ служанки» Ивонн Страховски родила 2-го ребенка — мальчика. Как актриса назвала малыша, пока неизвестно.

Мерьем Узерли

Турецко-немецкая актриса, которая прославилась благодаря сериалу «Великолепный век», в январе родила 2-го ребенка — дочь по имени Лили Кои.

Меган Маркл

Меган Маркл и ее муж принц Гарри стали во 2-й раз родителями в июне. Дочь назвали Лилибет Диана — в честь прабабушки и бабушки по линии отца.

Мина Сувари

В апреле 42-летняя звезда фильма «Красота по-американски» поприветствовала своего первенца — сына Кристофера Александра.



Лорен Пол

Актриса и режиссер Лорен Пол и ее муж Аарон Пол, известный по сериалу «Во все тяжкие», ожидают 2-го ребенка.

Марта Хант

«Ангел» Victoria’s Secret — 32-летняя Марта Хант — стала мамой в ноябре. У нее родилась девочка, которую назвали Эмери.

Лили Рэйб

В сентябре стало известно, что звезда сериала «Американская история ужасов» готовится стать мамой. Для актрисы это будет 3-й ребенок.