15 звездных мам доказали, что после рождения ребенка женщина становится не просто красивой, а шикарной

Еще живо стереотипное утверждение о том, что после рождения детей женщины выглядят хуже. Фигура меняется, красота увядает, да и уход за малышами требует много сил. Нам стало любопытно, кто из многодетных звезд после родов стал смотреться не менее эффектно, чем до появления первенца. Возможно, даже еще лучше.