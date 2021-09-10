15 звездных мам доказали, что после рождения ребенка женщина становится не просто красивой, а шикарной
Еще живо стереотипное утверждение о том, что после рождения детей женщины выглядят хуже. Фигура меняется, красота увядает, да и уход за малышами требует много сил. Нам стало любопытно, кто из многодетных звезд после родов стал смотреться не менее эффектно, чем до появления первенца. Возможно, даже еще лучше.
AdMe.ru сопоставил фотографии знаменитых дам до и после появления детей. Надеемся, эти коллажи станут стимулом для женщин, которые чувствуют себя неуверенно из-за изменений тела, связанных с беременностью.
Блейк Лайвли, 34 года, 3 детей
Гвен Стефани, 51 год, 3 детей
Хайди Клум, 48 лет, 4 детей
Тори Спеллинг, 48 лет, 5 детей
Кейт Уинслет, 45 лет, 3 детей
Кортни Кардашьян, 42 года, 3 детей
Риз Уизерспун, 45 лет, 3 детей
Деми Мур, 58 лет, 3 детей
Джулия Робертс, 53 года, 3 детей
Джессика Альба, 40 лет, 3 детей
Кейт Миддлтон, 39 лет, 3 детей
Бейонсе, 40 лет, 3 детей
Меган Фокс, 35 лет, 3 детей
Кейт Хадсон, 42 года, 3 детей
Как у вас или ваших знакомых женщин изменилась фигура после родов?
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