15 животных, которые творят бесчинства и наслаждаются своей безнаказанностью

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В животном мире есть свои бунтари, которые привыкли игнорировать правила, и им совершенно не стыдно за свое поведение. Но, несмотря на их строптивый характер, долго обижаться на них не получается, а их шалости вызывают улыбку. Из статьи вы узнаете, сколько могут продержаться гирлянды в комнате, если с вами живет кот, и почему не стоит недооценивать пса с теннисным мячиком.

AdMe.ru предлагает посмотреть на животных, которые встали не с той лапы и им очень хочется совершить какую-нибудь пакость.

«У тебя есть всего несколько секунд, чтобы избавиться от этой вмятины. Игра началась, человек»

«Белка испортила мою тыкву на Хеллоуин»

Надеемся, что вандала найдут по следам

Кажется, кто-то сегодня пойдет спать на диван

Когда ты хотел быть единственным котом в семье

«Я не плевался в смотрителя зоопарка 19 0 дней»

«Этот кот приходит каждый вечер к моему дому и орет на моих кошек, пока они едят. Он выглядит сытым, и у него есть свой дом»

Когда попросили быть серьезнее для фото

«Уже несколько месяцев наш кот не дает смотреть телевизор»

Зверек залез в дом и решил сделать себе тост

«Я попросил кошку не сидеть около компьютера и поплатился за это замечание»

«Эти лампочки провисели в моей комнате два часа»

«Мы все равно планировали менять ковролин»

«Ты что там смотришь?»

Уже началось