15 животных, которые творят бесчинства и наслаждаются своей безнаказанностью
В животном мире есть свои бунтари, которые привыкли игнорировать правила, и им совершенно не стыдно за свое поведение. Но, несмотря на их строптивый характер, долго обижаться на них не получается, а их шалости вызывают улыбку. Из статьи вы узнаете, сколько могут продержаться гирлянды в комнате, если с вами живет кот, и почему не стоит недооценивать пса с теннисным мячиком.
AdMe.ru предлагает посмотреть на животных, которые встали не с той лапы и им очень хочется совершить какую-нибудь пакость.
«У тебя есть всего несколько секунд, чтобы избавиться от этой вмятины. Игра началась, человек»
«Белка испортила мою тыкву на Хеллоуин»
Надеемся, что вандала найдут по следам
Кажется, кто-то сегодня пойдет спать на диван
Когда ты хотел быть единственным котом в семье
«Я не плевался в смотрителя зоопарка
19 0 дней»
«Этот кот приходит каждый вечер к моему дому и орет на моих кошек, пока они едят. Он выглядит сытым, и у него есть свой дом»
Когда попросили быть серьезнее для фото
«Уже несколько месяцев наш кот не дает смотреть телевизор»
Зверек залез в дом и решил сделать себе тост
«Я попросил кошку не сидеть около компьютера и поплатился за это замечание»
«Эти лампочки провисели в моей комнате два часа»
«Мы все равно планировали менять ковролин»
«Ты что там смотришь?»
Уже началось
А какая проделка вашего питомца запомнилась вам больше всего?