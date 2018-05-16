15 владельцев домашних животных показали самые удивительные моменты, связанные с их питомцами

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Несмотря на то что домашние животные живут рядом с человеком веками, мы не перестаем удивлять друг друга. Четвероногие зачастую не понимают поступков людей, а мы никак не привыкнем к выходкам наших питомцев. Порой кажется, что они это все специально: заваливаются спать в самых неожиданных местах, сидят в необычных позах и даже находят похожего кота, чтобы подольше погулять на улице. В конце статьи вас ждет бонус, который покажет, что птицы способны шокировать своим поведением абсолютно всех.

AdMe.ru предлагает отключить логику и посмотреть на странные ситуации, которые произошли с домашними животными.

1. «Люси надела мои шорты, пока я был в душе»

2. «На заднем дворе я обнаружил копию моей кошки. Теперь я не знаю, кого забрать домой»

3. «Каждый раз, когда мне грустно, он приносит носок»

4. «Мы переехали в новый дом и, кажется, начали сходить с ума»

5. «Мой щенок не любит сидеть на руках, как обычные собаки, так ему нравится больше»

6. «Он странный, но хороший мальчик»

7. «Купили новый диван, но нашей собаке он не понравился. Мы сохранили подушку от старого дивана, и теперь она лежит только на ней»

8. «Отдали 40 фунтов за кровать для нашего котенка, но, войдя в комнату, я нашел его спящим на диване»

9. «Моя собака научилась сидеть на скользком полу»

10. «Увидел, что мой пес сделал со стеной за его клеткой. Кажется, планируется побег»

11. «Моя собака думает, что бассейн — это гигантская миска с водой, поэтому она плывет и пьет одновременно»

12. «Всего один вопрос я хочу задать своей собаке: „Что ты творишь?!“»

13. «Это я вижу каждый раз, когда принимаю ванну»

14. «Моя собака заснула под дождем»

15. Как узнать по собаке, что лето уже наступило? Просто посмотрите, какого она цвета!

Бонус: две утки куда-то едут на гусе

Нам будет интересно увидеть фото и почитать истории о ваших питомцах, ведь наверняка вам есть что рассказать о них.