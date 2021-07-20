15+ страшно неловких комиксов о том, чего мы больше всего боялись в детстве и от чего трясутся наши поджилки сейчас

Детские страхи плавно перетекают во взрослую жизнь и лишь немного изменяются. Мы продолжаем бояться походов к зубным врачам, только сейчас мы больше переживаем, насколько болезненными они окажутся для нашего кошелька. Если раньше мы тряслись от посещения кабинета школьного директора, то сейчас глаз дергается, когда нам нужно войти к гендиректору. Мы переживали в детстве, что нас вызовут к доске и мы опозоримся перед всем классом, а сейчас нас заставляют выступать с докладами перед коллегами и руководством, хотя нам этого совершенно не хочется.