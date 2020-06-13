15+ сакральных семейных моментов, после которых хочется бросить все и позвонить родителям

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Сложно представить, чтобы кому-то не щемило сердце при взгляде на нежные фото родителей и детей. Смех ребенка, пойманный на камеру, или раскинутые в объятиях руки — эти милые мелочи напоминают нам о том, что иметь семью — бесконечно ценно.

Редакция AdMe.ru растаяла, разглядывая эти фотографии родителей и детей. Мы надеемся, что и вас они тронут до глубины души.

1. «Сегодня мой день рождения, и мама прислала мне эту фотографию, на которой она делает макияж для балетного выступления»

2. «Мой папа и я в походе. Мама действительно делает лучшие снимки»

3. «Каждое воскресенье мой муж дарит мне цветы после похода за покупками с дочкой. Сегодня он и ей купил букет»

4. Маленькая девочка с мамой после игры

5. «Это я в 80-х болтаю с папой, пока у него перерыв»

6. Он оцифровал видео, которые папа снял с ним в детстве. Его отцу 90 лет, у него деменция, но сегодня он заново пережил этот момент

7. Отец и сын наслаждаются жизнью по полной

8. Мама дурачится, пока ее дочь красит ей волосы

9. «Это любимое фото отца, где мы вместе»

10. «Моя мама обнимает меня, своего единственного сына. Меня усыновили в младенчестве»

11. Счастливые родители со своим не менее счастливым 3-месячным сыном

12. Обзавестись младшей сестрой нелегко. Так что папа взял ее на папа-дочернее свидание, чтобы она знала, что она все еще его принцесса

13. «Мы с мамой отдыхаем на диване. Она самая классная женщина из всех, кого я знаю»

14. Он всегда хотел маленькую девочку. Настолько, что выбрал имя еще 10 лет назад. С широкой улыбкой он держит свою новорожденную дочь

15. «Папа умер месяц назад. У нас были проблемы, но это фото напоминает мне, что когда-то были хорошие времена»

16. Этот папа так гордится приемной дочкой на выпускном в детском саду

17. Отец и сын ведут безмолвный разговор

18. Бесценный момент, когда отец обыграл дочь

19. Мой сын родился на 11 недель раньше. Но он просто восхитителен

Есть ли у вас трогательные семейные фотографии?