15 ответов на вопрос, что и как есть, чтобы оставаться красивым и здоровым

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Правильное питание, или, как модно говорить, #пп, — одна из главных тем последнего времени. «Что съесть, чтобы похудеть? Как жить без сахара и соли? Что делать, если не можешь найти органическую морковку?» — такие вопросы все чаще, кажется, сами собой возникают в нашей голове.

Мы в AdMe.ru со всем этим разобрались и представляем вам 15 подтвержденных наукой ответов на главные вопросы о питании.

1. Глютен

Только небольшая часть населения Земли имеет непереносимость глютена. Все остальные (около 90 %) могут свободно употреблять пшеницу и другие продукты, содержащие глютен.

2. Суперфуды

Никакой продукт не спасет ваш организм при общем неправильном питании. А если ваш рацион сбалансирован, то ни один продукт не будет выделяться. Есть продукты, которые содержат несколько больше полезных веществ, чем другие.

К примеру, шпинат, брокколи, черника, нут, чечевица, бобы, капуста, персики и грецкие орехи нужно включить в свое меню уже сейчас.

3. Хлеб

Хороший хлеб — это удовольствие, которое не имеет никакого отношения к правильному питанию. Хлеб есть можно, но не стоит рассматривать его в качестве серьезной составляющей здоровой диеты.

4. Углеводы

Полноценное здоровое питание невозможно без углеводов. Все полезные растительные продукты являются источником углеводов. Необходимо исключить из рациона рафинированные продукты и продукты с высоким содержанием сахара из-за присутствия в них жиров, натрия и других критичных ингредиентов, а не потому, что в них высокий уровень углеводов. Углеводы не зло, нездоровая пища — это зло.

5. Детокс

Тело ежедневно очищает само себя. Лучшая помощь ему в этом — правильное питание, спорт, достаточное количество сна, умение сдерживать стресс и при этом, конечно же, никаких сигарет. Это намного лучше, чем любая искусственная детоксикация, которая не только неэффективна, но также может быть довольно опасна.

6. Состав продуктов

В наиболее полезных продуктах есть только один ингредиент. Например, это такие продукты, как авокадо, чечевица, черника, брокколи, миндаль и т. д. В остальных продуктах обращайте внимание на список ингредиентов: чем он короче и чем меньше в нем химикатов, сахара, сомнительных масел, соли и т. д., тем лучше.

7. Можно ли есть одно и то же каждый день?

Если ваш рацион сбалансирован, то вполне можно есть одно и то же некоторое время. Но все-таки лучше периодически вносить разнообразие в свой ежедевный рацион.

8. Жир

«Правильные» жиры содержатся в орехах, семенах, маслинах, авокадо, морепродуктах, оливковом масле. Необходимо снижать потребление насыщенных жиров. Именно такие содержатся в нездоровой пище, а также в большинстве видов мяса и молочных продуктах обычной жирности.

9. Органические продукты

Органическое земледелие защищает продукты от вредных пестицидов. Существуют также очевидные экологические и этические преимущества. Но доказательств конкретных преимуществ для здоровья нет, поскольку нет соответствующих достоверных исследований.

10. Овощи

Обязательные для здорового питания овощи можно покупать как свежими, так и замороженными. При этом замороженные овощи должны быть подвержены шоковой заморозке сразу же после сбора. Однако стоит обращать внимание еще на несколько факторов: дата сбора замороженных овощей должна совпадать с сезоном урожая ;

замороженных овощей должна совпадать с ; плоды в пакете должны лежать отдельно: если чувствуется большой ледовый кусок, то это свидетельствует о нарушении процесса хранения и транспортировки.

11. Термообработка

Все зависит от продукта, поэтому: ягоды лучше есть сырыми, чтобы в них были сохранены все антиоксиданты;

помидоры и капусту стоит подвергнуть небольшой тепловой обработке для лучшей усвояемости;

чечевица и бобы пригодны в пищу только после приготовления.

12. Рыба

Рыбу вполне можно есть каждый день в один из приемов пищи. Однако стоит следить за тем, чтобы в ней не был превышен уровень содержания ртути и других вредных веществ. Установлено, что рыбы меньшего размера гораздо реже содержат ртуть, чем крупные.

13. Кальций без молока

Ученые все еще не пришли к единому мнению о вреде или пользе молока для взрослых людей. А тем, кто решил все же исключить этот продукт из рациона, мы советуем добавить в свое меню другие продукты, богатые кальцием. К примеру, листовую зелень, фасоль, сою.

14. Алкоголь

Последние исследования говорят о том, что употребление любого алкоголя уменьшает продолжительность жизни. Именно поэтому даже красное вино является потенциально опасным. Если вы пьете алкоголь «для здоровья», имейте в виду, что ученые советуют перестать делает это уже сейчас.

15. Сахар

Сахар обеспечивает нам «пустые» калории без каких-либо других питательных веществ. К тому же сахар высвобождает инсулин, который способствует набору веса. А еще сахар заставляет нас есть больше. Именно поэтому большинство продуктов в магазинах содержат так много сахара.

Правильное питание должно включать следующие принципы:

вода вместо газировки;

цельные зерна вместо очищенных;

орехи, семена, оливковое масло, авокадо как источник «правильных» жиров;

рыба и морепродукты вместо мяса в качестве источника белка;

меньше сахара и соли, больше овощей и фруктов.