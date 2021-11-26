15 комиксов о том, что нет на свете места теплее, чем мамины объятия

Становясь родителями, мы нередко задумываемся о том, хорошие ли из нас получились мамы и папы. Но вот о том, какими мы являемся детьми, думаем значительно реже. В делах и заботах порой можем забыть перезвонить маме, не приехать в гости, хоть и обещали. Для мам мы всегда дети, сколько бы лет нам ни было. Материнская любовь, пожалуй, одна из самых сильных и искренних.

Редакторы AdMe.ru решили сделать статью, посвященную всем мамам, которые подарили нам жизнь. А ведь ничего ценнее этого быть не может.

Для мамы мы самые красивые

Мама никогда не оставит нас голодными

Быть мамой — это работа 24/7

Мама заботится о нас, сколько бы лет нам ни было

Мама всегда чувствует, когда нам нужна помощь

Мама делает многое ради семьи

Мамы, несмотря ни на что, делали нас самыми счастливыми

Мамы чувствуют нас даже на расстоянии

Мама всегда подаст хороший пример

Мама всегда найдет для нас время

Мама переживает вместе с нами любые наши падения. И в детстве, и сейчас

Мамин дом для нас всегда остается самым родным

Мамы гордятся всеми нашими достижениями, пусть и совсем маленькими

С мамой в любом возрасте можно снова почувствовать себя ребенком

Спасибо маме за жизнь!