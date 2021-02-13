15 историй о родителях, которые весьма поднаторели в искусстве воспитания детей

У знакомой дочь клянчила собаку. Клялась и божилась, что питомцем будет лично заниматься. Ну, в общем, презентовали ей щенка. Задора и энтузиазма, как водится, хватило на пару недель, а потом началось: «Мама, погуляй! Папа, погуляй!» Но родители не лыком шиты оказались, пошли на принцип и к собаке близко не подходили. Раз — собака сделала кучку в дочкиной комнате, два — устроила лужу рядом с ее рюкзаком. У девчонки случилась истерика, мол, «все эгоисты, я одна мученица», но все-таки с собакой стала гулять регулярно. Педагогика от противного, одним словом. © barakuda1984 / Pikabu

Cын был в 4-м классе, когда собирался уйти из дома, даже письмо прощальное написал. Тогда я сказал ему следующее: «Запрещать тебе не буду, но советую составить список вещей, которые ты собираешься взять с собой». Вечером настроение у него уже было приподнятое: он предвкушал приключение. Оказалось, что у него уже на примете была пустующая бытовка в соседнем доме, а есть он собирался в школьной столовой. И вот решающий момент: 11 часов вечера, я предлагаю сыну взять с собой только одеяло и подушку, сходить переночевать, понять, чего не хватает, и завтра уже уходить окончательно. Он уходит. Жена в ужасе пытается вмешаться, я останавливаю. Я знаю, каково это: спать на холоде, на жестком покрытии, да еще и прислушиваясь к незнакомым звукам. Хватило его на 3 часа. Вернулся замерзший, слегка напуганный, сказал, отводя глаза в сторону:

— А можно, я пока с вами все же поживу? Я буду хорошо себя вести.

— Конечно, мы тебе рады! — и тоже глаза в слезах в сторону отводим... © KotM / Pikabu