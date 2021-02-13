15 историй о родителях, которые весьма поднаторели в искусстве воспитания детей
Каждый родитель неоднократно оказывается перед выбором: отстаивать свой авторитет или дать послабление, ругать за капризы или попробовать договориться с детьми. Родители из этой подборки были готовы даже к таким непростым ситуациям, как желание ребенка уйти из дома или мелкое воровство.
AdMe.ru убежден, что некоторые из следующих историй стоят того, чтобы взять их себе на заметку. А бонус в конце статьи докажет, что даже дети с пробелами в воспитании часто заслуживают того, чтобы ими гордились.
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Мой друг пытался приучить сыновей пить козье молоко. Но тщетно.
— Папа, оно воняет козлятиной!
Потом он просто смирился и стал выливать из пакета покупное молоко и заливать туда деревенское.
Довольные тем, что папа сдался, сыновья приговаривали:
— Вот это молоко! Настоящее и вкусное! Не то что твоя вонючая козлятина!
Им обоим уже по 40 лет, и они до сих пор гордятся тем, что смогли папу прогнуть, чтобы он от них отвязался... © Алина Родионова / Facebook
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Мой дядя потерял работу и, чтобы заработать деньги, устроился расчищать снег на снегоуборочной машине. А тем временем он искал новую работу. В то время мне было лет 6–7, мы сидели с папой в автомобиле, и я довольно грубо пошутил по поводу дядиного труда. Помню, отец положил мне тогда руку на плечо и очень серьезно сказал: «Никогда, слышишь меня, никогда не оскорбляй другого человека за честную работу». Эти слова отложились в моей памяти и сделали меня немного лучше. © Chimie45 / Reddit
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Когда жена должна была родить второго ребенка, мы подготовились, начитавшись умных книжек. Разница в возрасте у детей составляла 8 лет. Думали, до крайностей не дойдет. Но ошибались.
— Хочу пить из бутылочки с соской, как у брата! Хочу смесь, а не молоко!
— На, не жалко.
— У него в баночке наверняка вкусные овощи и мясо!
— Конечно вкусные, открывай и ешь!
— Фу, бе-е-е, несоленое.
— Покачай меня, как братика!
— Баю-баюшки-баю... Тебе не кажется, что это выглядит странно?
— Да, слезаю.
И как-то быстро все прошло. Ревности не стало, если что-то получал брат, она могла рассчитывать на то же самое. Через пару лет появилась еще и маленькая сестра, но таких загонов уже не было. © Kaa1980 / Pikabu
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Лет в 7 я ужасно боялся разговаривать с незнакомыми людьми. Но однажды мы были всей семьей в McDonald’s, и мне захотелось кетчупа к картошке фри. И мой папа решил, что пришло время вытащить меня из скорлупы. Он сказал: «Пойди и попроси кетчуп у кассира». Я неохотно встал, злясь, что отец не сказал мне, сколько пакетиков нужно взять.
С бешено колотящимся сердцем я подошел к стойке и еле слышно прошептал: «Дайте мне кетчуп, пожалуйста». Кассир не расслышала, и, собравшись с духом, я повторил громче. К моему удивлению, она сказала: «Конечно!» — и протянула мне несколько упаковок. Счастливый, я вернулся к нашему столику, держа пакеты с кетчупом перед собой, словно я нес Святой Грааль. И до сих пор любую нервозность при знакомстве с людьми мне помогает преодолеть мысль: «Это будет не сложнее, чем попросить кетчуп». © Stephen Graham / Quora
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Мама научила меня быть честным, даже если это непросто. Мне было около 8 лет, когда я сорвал желтую розу с соседского куста. Спустя время я показал ее маме. А она сказала, строго глядя на меня: «Роза красивая. Но ты спросил соседей, прежде чем сорвать их цветок? Иди и сейчас же извинись перед ними». Внутри меня все протестовало, но я побрел к соседскому дому и постучался. Когда женщина открыла дверь, я с натянутой улыбкой пробормотал: «Здравствуйте. Я живу этажом выше. Извините, что сорвал ваш цветок», — и, впихнув розу ей в руку, собрался убежать, чтобы избежать дальнейшего разговора.
А она... улыбнулась и протянула мне розу обратно, разрешив ее забрать. В восторге я побежал домой и рассказал обо всем маме. А она только спросила: «Ну и как тебе теперь эта роза?» И я ответил: «Стала еще красивее». © Atish Dixit / Quora
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Мы занимались разведением лошадей. Стойла приходилось вычищать ежедневно, а навоз мы складывали в кучу в конце пастбища. И вот в 8-м классе меня поймали на ругани. И папа сказал: «Если ты позволяешь этой вони доноситься из твоего рта, ты сможешь стерпеть и вонь навоза, когда будешь его перетаскивать». Я 3 дня перетаскивал огромную кучу с одной стороны пастбища на другую и обратно на прежнее место. Папа считал, что наказание должно соответствовать проступку. © slatetastic / Reddit
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Дождливый день. Жду на вокзале электричку. Лужи у вокзала — ну красотища, в них детям не только попрыгать, но и поплавать захочется. Через турникет выходит мама с сыном 3–4 лет. Он видит самую главную лужу, около 3 м в диаметре. Глаза сияют, восторг:
— Мам, можно?
— Давай отойдем в сторонку.
Ну, думаю, все, сейчас будет воспитание, все счастье парню загубила. А она тем временем достает из пакета резиновые сапожки, мальчик переобувается и с визгом топчется в луже. И ноги сухие, и ребенок доволен. А я ему завидовала и улыбалась так, будто разрешили плескаться мне, а не ему. © Lunarfa / Pikabu
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У знакомой дочь клянчила собаку. Клялась и божилась, что питомцем будет лично заниматься. Ну, в общем, презентовали ей щенка. Задора и энтузиазма, как водится, хватило на пару недель, а потом началось: «Мама, погуляй! Папа, погуляй!» Но родители не лыком шиты оказались, пошли на принцип и к собаке близко не подходили. Раз — собака сделала кучку в дочкиной комнате, два — устроила лужу рядом с ее рюкзаком. У девчонки случилась истерика, мол, «все эгоисты, я одна мученица», но все-таки с собакой стала гулять регулярно. Педагогика от противного, одним словом. © barakuda1984 / Pikabu
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Cын был в 4-м классе, когда собирался уйти из дома, даже письмо прощальное написал. Тогда я сказал ему следующее: «Запрещать тебе не буду, но советую составить список вещей, которые ты собираешься взять с собой». Вечером настроение у него уже было приподнятое: он предвкушал приключение. Оказалось, что у него уже на примете была пустующая бытовка в соседнем доме, а есть он собирался в школьной столовой. И вот решающий момент: 11 часов вечера, я предлагаю сыну взять с собой только одеяло и подушку, сходить переночевать, понять, чего не хватает, и завтра уже уходить окончательно. Он уходит. Жена в ужасе пытается вмешаться, я останавливаю. Я знаю, каково это: спать на холоде, на жестком покрытии, да еще и прислушиваясь к незнакомым звукам. Хватило его на 3 часа. Вернулся замерзший, слегка напуганный, сказал, отводя глаза в сторону:
— А можно, я пока с вами все же поживу? Я буду хорошо себя вести.
— Конечно, мы тебе рады! — и тоже глаза в слезах в сторону отводим... © KotM / Pikabu
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Дочка в 3—4-летнем возрасте очень боялась вида крови. Малейшая царапинка повергала в истерику. Не потому, что реально больно, а потому, что если кровь, то, значит, должно быть больно. Уговоры не помогали. Выручил случай. Я нечаянно порезала палец. Незаметно мазнула кровью по руке дочки и говорю ей: «Ой, где это ты поранилась?» Дочка увидела кровь и устроила истерику. Я тут же спрашиваю: «Больно?» Говорит, что очень больно. Уговариваю пойти смыть кровь. Смываем. Она смотрит на свою руку и ничего не может понять. Еще раз спрашиваю: «Больно?» А уже и не больно. Тогда показываю свой порезанный палец и объясняю, что кровь-то моя была. C тех пор никакой боязни. © Ирена Ирена / Facebook
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Когда я должен был перейти в старшие классы, папа узнал, что я плохо пишу, особенно длинные ответы на вопросы и эссе. Он потратил неделю, заставляя меня каждый день писать новое эссе о самых обыденных предметах и делах. Вот первая тема, которая надолго мне запомнилась: «Как бросить мяч». Тогда мне это казалось суровым и несправедливым, но я научился широко мыслить о самых простых вещах и использовать описания, поэтому на протяжении оставшихся школьных лет я писал по-настоящему хорошо. © AverageJoes24 / Reddit
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Каждое утро, пока сын спит, муж перед садиком готовит ему бутерброд. Не может же ребенок голодным быть до 9 утра, когда будет завтрак в саду. А тут сын проснулся с плохим настроением, пошел есть и вдруг разрыдался. Сказал, что есть бутерброд не будет, так как хлеб уже заветрился и подсох, пока он спал... Муж растерялся, а я возьми и скажи, что он не заветрился, а это папа специально для сына сделал тосты на сковородке. Заулыбался, обрадовался, съел и похвалил папу, заявив, что вкуснее тостов не ел! © Katya Aksyonova / Facebook
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Моя дочь в детстве плохо ела. Я накладывала в большую тарелку большую порцию. Она, конечно, начинала капризничать, мол, не буду, не хочу так много... Я говорила: «Ну хорошо, съешь хотя бы половину!» Она радостно соглашалась, делила порцию пополам, откладывала половину в маленькую тарелку и съедала. В результате ела вполне достаточно. © Елена Акодус / Facebook
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В детстве в качестве наказания родители отправили меня в их комнату. В моей комнате был большой цветной телевизор с кабельным телевидением, видеоигры и все мои вещи. А в их комнате были только кровать и крошечный черно-белый телевизор, на котором шел всего один канал. Это была моя самая скучная ночь в жизни. © Maybesometimes69 / Reddit
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Помню, мне было лет 14–15. Я сорвала верхний слой обоев во всей комнате, взяла маркер и расписала стены своими стихами. Нарисовала ангела. На одной стене оставили свои надписи мои друзья: она стала отдельной гордостью. Мама была в ужасе, когда я ей показала свой «шедевр». Но папа встал на мою защиту и сказал: «Пусть делает, что хочет, это ее комната». Потом я услышала, как он говорил маме, что ремонт и так нужно было делать, а мама твердила, что комната похожа на подъезд расписанный. Спустя время я сама увидела, что комната жуть какая страшная, и согласилась на ремонт. И тут папа снова дал мне свободу выбора. Комната получилась креативной. Я даже красила мебель, чтобы она была под стать интерьеру. И вот сейчас уже взрослая я живу в этой квартире и до сих пор люблю этот уголок, в который вложила столько труда. © Happygerl / Pikabu
Бонус
Старшего сегодня наказал. Нецензурное слово из кубиков сложил. Знает, что слово плохое, что буду сердиться. Написал. Ждет реакцию. Я детей обычно не наказываю, не ставлю в угол, не использую ремень, а тут прямо надо наказать. Что делать: посадил на стул, говорю, мол, сиди и придумывай хорошие слова на эту же букву, придумаешь 20 слов — выйдешь. Сидит. Молчит. Младшая походила, побродила и тоже села рядом. Спрашиваю:
— Ты тоже слово плохое составила?
— Нет.
— Тогда зачем сидишь?
— А просто я ему кубики подавала. © Sibirskix / Pikabu
А какие секреты воспитания есть у вас? Как вы справляетесь с детскими капризами и страхами?