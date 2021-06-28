15+ историй о крутых подарках, которые люди ни за что не забудут

Давайте честно признаемся, что получать подарки мы любим больше, чем дарить. Ведь порой так сложно выбрать действительно полезную и нужную вещь для близкого человека, которого знаешь уже много лет. Когда устаешь от банальности и сутками думаешь о сюрпризе, который действительно порадовал бы лучшего друга, в голову приходят достаточно смелые мысли. И в итоге решаешься сделать подарок своими руками, чтобы он остался в памяти получателя на долгие годы.