15+ историй о крутых подарках, которые люди ни за что не забудут
Давайте честно признаемся, что получать подарки мы любим больше, чем дарить. Ведь порой так сложно выбрать действительно полезную и нужную вещь для близкого человека, которого знаешь уже много лет. Когда устаешь от банальности и сутками думаешь о сюрпризе, который действительно порадовал бы лучшего друга, в голову приходят достаточно смелые мысли. И в итоге решаешься сделать подарок своими руками, чтобы он остался в памяти получателя на долгие годы.
Мы в AdMe.ru уверены, что некоторые истории не только вернут веру в чудеса, но также подскажут вам идеи оригинальных подарков для ваших любимых.
- Однажды в берлинском магазине увидела красивую и необычную мужскую рубашку. Купила брату. Но она оказалась ему велика, папе — мала, мужа сестры не устроили рукава. Так вещь и пролежала у меня в шкафу. Через 3 года я встретила и полюбила мужчину, с которым мы почти сразу поженились. После свадьбы предложила ему рубашку. Достаю — у него шок. 3 года назад в Берлине он увидел эту рубашку, она ему запала в душу, но он взял с собой мало денег и не купил. Рубашка подошла ему идеально. © Подслушано / Ideer
- Мне было 8 лет, и я очень любил пиратов. Я читал художественную литературу о пиратах, у меня были исторические книги о пиратах, у меня были фигурки пиратов. Приближался мой день рождения, и я заметил, что последние несколько недель папа после работы пропадает в гараже. Когда наступил день рождения, я поднялся по лестнице, и у меня отвисла челюсть. Посреди нашей большой гостиной стоял пиратский корабль. Почти 4,5 м в длину, с деревянным корпусом. Потом из-за угла выскочили около десяти моих друзей, все в пиратской одежде. Родители принесли мне саблю, пистолет и костюм пирата. Мы получили карту сокровищ и искали золото (это были камни, окрашенные золотой аэрозольной краской), а затем устроили бои на мечах. © Casey Hill / Quora
- Подруги подарили мне лабрадора. О собаке я мечтала с самого детства, и мечта исполнилась! Теперь это мой лучший друг, сыночек любимый, брат. Очень благодарна подругам, ведь собака дарит эмоции постоянно, каждый день! Моими исполнителями желаний являются в основном подруги. От парней почему-то я получала банальные цветы и плюшевых медведей. © Аня Крит / Яндекс Кью
- Почти все девушки, и я не исключение, обожают получать цветы в день рождения и не только. Так вот, сегодня мой день рождения. Ко мне вечером пришли родственники и друзья, каждый с букетом. Мой любимый решил выделиться и подарил мне елку... Огромную, около двух метров, елку. Это был самый оригинальный и неожиданный подарок за всю мою жизнь. © Палата № 6 / Vk
- Я с детства была креативным ребенком. На бабушкин день рождения я решила сделать подарок. Взяла белый картон, приклеила на него свои молочные зубы и вату, сделав подпись: «В кабинете у стоматолога». Вся семья до сих пор вспоминает. © Подслушано / Ideer
- Было Рождество, и под елкой лежало много подарков. Бабушка с гордостью дала мне открыть один. Разорвав упаковку, я сильно удивилась, так как нашла там 2 пары вязаных детских носков. Она сказала мне, что у нее начали болеть руки, что с каждым днем она становится все старше и старше. Она хотела, чтобы у моих детей было что-то, сделанное ею. Сейчас мои бабушка и дедушка все еще живы, им 90 и 85 лет. Я очень счастлива. Моя бабушка больше не может вязать из-за деменции, она разучилась это делать. Но я все еще храню носки в маленькой коробке в глубине шкафа, и мне не терпится надеть их на ножки своих будущих детей. Они всегда будут напоминать мне о моей бабушке. © Annamarie Scharrenberg / Quora
- Сейчас нахожусь в гипермаркете. Только что ко мне подошел незнакомый парень и подарил букет цветов (неоплаченный). Я не растерялась и подарила ему в ответ бритву и пену для бритья (как раз находилась в том отделе). Смешанные чувства. Вроде подарок есть, но его надо себе купить. © Подслушано / Ideer
- Лучший подарок, который я когда-либо получала, был от моей лучшей подруги в ночь перед моим отъездом в другой город. Она подарила мне украшение, похожее на военный жетон, с цитатой из книжки про Винни-Пуха. Она гласит: «Всегда помни, что ты храбрее, чем ты считаешь; сильнее, чем кажешься; умнее, чем ты думаешь, и любят тебя больше, чем ты можешь себе представить». © Lyric Thomas / Quora
- Однажды парень вырезал мне из дерева сердце, такое объемное, с гранями, и на каждой стороне написал романтичное признание в любви. Это было так мило, что это сердце до сих пор стоит у меня на полке, несмотря на то, что мы уже давно расстались. © Юля Тальберг / Яндекс Кью
- Мой любимый на мой день рождения решил сделать подарок, о котором я не догадывалась вовсе. Шли дни, он очень часто куда-то пропадал, постоянно находил какие-то дела, придумывал всякие причины, и для меня это было немного странно. Утром в свой день рождения я проснулась, его не было, а рядом лежала большая коробка с бантом. Открыла ее, а там платье! Как выяснилось, он ходил в мастерскую текстильной академии и сам шил платье для меня, сам выбирал ткань. Получилось реально круто! © Подслушано / Ideer
- Близкий друг постучал в дверь в мой день рождения и попросил меня выйти на улицу. В то утро он пошел в поход и наткнулся на снег. Зная, что я люблю снег, но редко его вижу, он поехал на своем грузовике в горы, заполнил его снегом и выгрузил мне во двор. Мы слепили снеговика и поиграли в снежки. © Ryan Singler / Quora
- Меня не так сложно удивить подарком, хоть я и встречала много разных интересных вариантов. Но как-то раз мне подарили пиньяту, ну знаете, такую куклу в виде животного, набитую сладостями. Кстати, было очень весело разбивать ее с завязанными глазами. © Алёна Нестерова / Яндекс Кью
- Свадьба родного брата. Решила сделать креативный подарок. Много гелиевых шаров, в которые спрятаны деньги, вылетают из огромной коробки. Вроде мило. Но он не увидел, что в шарах деньги, и в конце свадьбы они с женой отпустили шары в небо... А после моих криков: «Не-е-ет, сто-о-ой, там 10 тысяч!» — брат пытался допрыгнуть до них, залезая на такси, приехавшие за гостями. © Подслушано / Ideer
- Лучший подарок, который я когда-либо получала, был от отца около 15 лет назад. После того как члены семьи открыли все праздничные подарки в помещении, папа попросил меня пойти за ним на улицу за последним подарком. Это была маленькая тонкая веточка, торчащая из грязной садовой земли, обвитая жалкой красной лентой. На мой растерянный взгляд он ответил широкой ухмылкой: «Это гранатовое дерево!» Он знал, что это была моя любимая еда. Каждую осень я тратила целое состояние, покупая гранаты в магазинах, а затем часами чистила их. Он умер 5 лет назад, но дерево продолжает расти. В этом году я собрала более 300 плодов, и каждый я считаю подарком от отца. © Addie Pray / Quora
- Небольшая жестяная грузовая машинка с моторчиком, который надо было заводить ключом, и она ехала метра 3. А в кузов родители положили конфеты, я не помню какие. Меня они не очень впечатлили, а вот машинка была чудом. Было мне тогда, наверное, года 3, может, чуть больше. © Vlad Ivanov / Яндекс Кью
- «Бриллианты, мама. Я купил тебе бриллианты!» — сказал мой 7-летний сын в трубку телефона. Он не мог сдержать гордости и восторга от первой серьезной покупки для мамы. «Один мужчина в поезде продавал украшения, и у него было много бриллиантов. Я купил тебе бриллиантовые серьги. Он попросил 75 рупий, но у меня было только 50. Но, когда он услышал, что я покупаю для своей мамы, он сказал, что продаст мне их за 50 рупий». Я села и заплакала. Мой маленький сын отказался от своих последних денег, отказался от угощений, которые он мог бы купить в поезде, и был взволнован тем, что его мама будет носить бриллианты. Я хранила их долгие годы. Носила их постоянно. Они не были бижутерией, это были блестящие кусочки любви и постоянное напоминание о том, как я счастлива. © Janet Andrew Shah / Quora
А какой самый запоминающийся подарок в своей жизни вы получали или дарили?
Фото на превью Подслушано / Ideer
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