15 историй, которые доказывают, что детская непосредственность даже милее, чем котики
Воспитывать детей — тяжелый труд, ведь порой так сложно понять их логику и мотивы даже с учетом огромного жизненного опыта. Однако несмотря на все сложности, бессонные ночи и неловкие ситуации их просто невозможно не любить, ведь дети — просто неиссякаемый источник жизнерадостности и непосредственности, которая часто становится причиной самых уморительных казусов.
Мы в AdMe.ru просто в восторге от всевозможных рассказов про детскую логику и шалости, поэтому не смогли не поделиться с вами новой порцией комичных зарисовок на эту тему.
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Пишу открытку с соболезнованиями. Гоша (5 лет) спрашивает, что я делаю. Я говорю: «Пишу записку, чтобы выразить соболезнования своему другу, чья мать ушла в мир иной». Он напряженно замолкает и затем очень опасливо уточняет: «Это же просто добрый жест, да? Ты же не имеешь к этому отношения?» © mirielmargaret / Twitter
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Мой брат решил объяснить своему ребенку 2,5 лет, что у мамы и папы тоже есть свои имена. И поверьте, нет ничего смешнее, чем то, как капризный малыш поворачивается к своей маме и говорит: «Оставь меня в покое, Маргарита». © acepalindrome / Tumblr
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Когда моему сыну было около 5 лет, мы как-то раз поехали навестить родственников. В метро он обратил внимание на очень красивую молодую женщину и выдал: «У меня много кубиков». Потом добавил: «Если вы придете в мою комнату, я вам покажу». И потом еще 10 секунд изображал звуки мотоцикла. © estrogyn / Reddit
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Я забираю у детей все сотовые телефоны и планшеты на ночь и храню их в своей комнате. Прошлой ночью эти маленькие бунтари установили на гаджетах будильники, которые срабатывали в разное время в течение ночи. Крайне впечатлена их изобретательностью и командной работой. Теперь они все под домашним арестом. © mgigger / Twitter
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Дочка, 5 лет. Укладываю ее спать, выключила свет. За окном темнота и огни панельных девятиэтажек нашего провинциального городишки. Дочь, усаживаясь на подоконник, с придыханием в голосе: «Мама, наш мир прекрасен, смотри, как за окном все мерцает, давай всю ночь любоваться!» Я слегка офигела — от пятилетки такое услышать. Потом взяла себя в руки: «Марш в постель!», — на что только дети не идут, чтоб не ложиться спать! © Semsumok / Pikabu
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В детстве я научила свою дочь делать комплименты тем, кто пытается тебя оскорбить. И вот однажды мы гуляли по торговому центру. Мама искала себе купальник для поездки. В какой-то момент она попросила моего совета, а женщина рядом вдруг буркнула ей что-то грубое. Дочка тут же заметила, что бабушка напряжена, поэтому протиснулась передо мной и сказала женщине: «У вас такие красивые желтые зубы!» © berthejew / Reddit
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Мой племянник любит играть в «Макдоналдс». Он говорит: «Добро пожаловать в „Макдоналдс“. Чем я могу вам помочь?» После того, как вы озвучиваете заказ, он говорит: «Хорошо, сейчас все будет» — и делает вид, что выдает еду. Но интереснее то, что у него есть еще одна игра под названием «Глупый Макдоналдс», которая заключается почти в том же, но в данном случае, что бы вы ни заказывали, он говорит: «Вот ваш холодный гамбургер». © stack-o-rocks / Tumblr
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Только что прошла мимо женщины с маленькой девочкой не старше 7 лет, которая плакала из-за ободранного колена.
Женщина: «Думаю, нам больше не стоит плакать из-за этого».
Девочка, рыдая: «Это явно не та ситуация, в которой уместно говорить МЫ!» © manda_like_*** / Twitter
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Звонит 5-летняя внучка из Москвы. Говорит: «Деда, я так по тебе скучаю, когда ты приедешь? У нас недалеко от дома такой клен красивый, ты его обязательно должен увидеть, я тебя к нему отведу». Выдалось у меня 3 свободных дня, решил съездить проведать, да и интересно, что это за клен такой, вроде таких деревьев в районе, где дочь с ребенком живет, нет. Приехал, и повела меня внучка на клен посмотреть. И развела меня в этом «Клене» на 5 000 руб. на игрушки. Не знал, что у них такой магазин в районе. © stansmith2014 / Pikabu
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На этой неделе мой сын пошел во 2-й класс. Пару недель назад школа разослала открытки с датой и временем дня открытых дверей и именем его учительницы. Я спросила, рад ли он, что попал в класс именно к ней. Он кивнул, но сказал, что ему тревожно. Я уточнила почему, а он ответил: «Вдруг она влюбится в меня и захочет выйти за меня замуж?» Я засмеялась и заверила его, что ему не о чем беспокоиться, поскольку она уже замужем. © jeanneeebeanneee / Reddit
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Дети очень интересные. Я нянчилась с 9-летним мальчиком, которому дали домашнее задание написать вымышленную историю. Так представьте, он написал о том, как через миллионы лет Солнце расширится, уничтожив все живое на Земле, кроме одного человека, который заснул на пляже и пропустил все официальные объявления о конце света. А остаться единственным выжившим после солнечных вспышек ему удалось благодаря тому, что он нанес солнцезащитный крем с SPF 100. © notchicken / Tumblr
- Мой друг однажды пытался научить свою дочь собирать игрушки. Когда она в очередной раз не сделала этого, он наконец пригрозил, что сейчас выбросит все, что осталось на полу. Так она подняла их и сама выбросила в мусорное ведро за него. © xJeffmanx / Reddit
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Нам с сыном как-то раз пришлось прождать целый час, чтобы поговорить с нашим педиатром. Как только он явился, мой малыш решительно взял его за руку, указал на часы на его запястье и сказал: «Это часы». Это был самый пассивно-агрессивный ход из всех, что я когда-либо видела. © cydbeer / Twitter
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Прихожу с работы домой. Ко мне несется младшая дочь, которая была в квартире одна.
Глаза красные, слезы текут. Подбегает ко мне и начинает реветь: «Сюда пришли какие-то дяди-и-и...Они были в черно-о-ом...» Я в шоке, уже мысленно вызываю полицию. Думаю о том, кто это мог бы быть. Кредиторы? Кредитов не брал. Просто воры? Бред же, живем на 5-м этаже, не самая аппетитная цель.
Спрашиваю: «А что сделали-то?»
Она: «Украли кусок твоего торта...»
Ну как она додумалась-то, а? © MarkinsonNum1 / Pikabu
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2 недели назад я велел детям в школе написать эссе на тему: «Если бы я был миллионером». Когда все принялись за дело, одна девочка вдруг откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. Я спросил: «Что случилось? Почему ты не пишешь?» А она выдает: «Я жду свою секретаршу». Получила 10 баллов из 10. © katortarkaa / Twitter
Вы наверняка тоже не раз сталкивались с неожиданными детскими выкрутасами. Расскажете парочку таких историй?