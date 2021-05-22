15 историй, которые доказывают, что детская непосредственность даже милее, чем котики

Мой племянник любит играть в «Макдоналдс». Он говорит: «Добро пожаловать в „Макдоналдс“. Чем я могу вам помочь?» После того, как вы озвучиваете заказ, он говорит: «Хорошо, сейчас все будет» — и делает вид, что выдает еду. Но интереснее то, что у него есть еще одна игра под названием «Глупый Макдоналдс», которая заключается почти в том же, но в данном случае, что бы вы ни заказывали, он говорит: «Вот ваш холодный гамбургер». © stack-o-rocks / Tumblr

Только что прошла мимо женщины с маленькой девочкой не старше 7 лет, которая плакала из-за ободранного колена.

Женщина: «Думаю, нам больше не стоит плакать из-за этого».

Девочка, рыдая: «Это явно не та ситуация, в которой уместно говорить МЫ!» © manda_like_*** / Twitter