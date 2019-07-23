15+ фото, которые описывают отношения лучше, чем любая песня о любви
Стадия отношений после медового месяца не имеет ничего общего с тем, что показывают в романтических фильмах. Поэтому близкое знакомство с чувством юмора и «пунктиками» вашего партнера — тот еще опыт. Но любовь кроется в мелочах — например когда вас вытаскивают из постели с помощью картофельных чипсов или когда вы оставляете послания друг другу по всей квартире.
AdMe.ru чувствует, как любовь буквально витает в воздухе, и хочет разделить это ощущение со своими читателями.
1. Первое свидание vs. 2 года вместе
2. Когда тебе уж очень хочется завтрака по-деревенски и твоя жена делает все возможное
3. В отношениях ты никогда не бываешь одинок, даже в ванной
4. «Моей жене очень нравится, когда я выполняю работу по дому, поэтому я отправил ей эти фото, пока она была на работе»
5. Когда понимаешь, что в доме есть места, до которых она не может добраться
6. Быть в браке — значит делить все пополам
«Свое ты уже съел! Уходи».
7. Каждый может перепутать
«Только что пришла на теннис. Мой парень вытащил мою ракетку и положил вместо нее сковородку. Я серьезно».
8. Когда не хочешь вырезать тыкву
«Моя жена сказала, что я должен это сделать».
9. Когда ты знаешь, чего достойна
«Да. Я все еще в пижаме. Что я за сегодня сделала? Дети все еще живы. Скажи спасибо. Теперь скажи, что я красивая».
10. «Чувствую себя как-то неуверенно, с тех пор как моя жена сообщила, что эта вилка для краба»
11. Резиновая мышка-сюрприз для мужа
12. В отношениях не бывает «твоего» — это все «наше»
13. Когда еще плохо разобрался со своими чувствами
«Я знаю, что мы не то чтобы вместе или что-то в таком духе, но было бы странно вообще ничего не сказать, так что я приготовил эту открытку. Ничего особенного. На самом деле это ничего не значит. Здесь даже сердечка нет. Так что, по сути, это просто приветственная открытка. Забудь».
14. Творческий подход к жизни в браке
«Думаю, молоко испортилось».
15. Когда жена решила тебя разыграть
16. Я слышал вопли «Я тебя ненавижу!» из ванны
17. «Моя девушка попыталась выманить меня из постели. Стыдно признаться, но это сработало»
18. Когда жена интересуется, где ты
«„В офисе“ — спорт-бар и гриль».
Какие особенные случаи происходили в ваших отношениях? Возможно, в следующий раз мы украсим список именно вашей историей!
Фото на превью LeyMarie / imgur