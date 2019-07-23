15+ фото, которые описывают отношения лучше, чем любая песня о любви

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Стадия отношений после медового месяца не имеет ничего общего с тем, что показывают в романтических фильмах. Поэтому близкое знакомство с чувством юмора и «пунктиками» вашего партнера — тот еще опыт. Но любовь кроется в мелочах — например когда вас вытаскивают из постели с помощью картофельных чипсов или когда вы оставляете послания друг другу по всей квартире.

AdMe.ru чувствует, как любовь буквально витает в воздухе, и хочет разделить это ощущение со своими читателями.

1. Первое свидание vs. 2 года вместе

2. Когда тебе уж очень хочется завтрака по-деревенски и твоя жена делает все возможное

3. В отношениях ты никогда не бываешь одинок, даже в ванной

4. «Моей жене очень нравится, когда я выполняю работу по дому, поэтому я отправил ей эти фото, пока она была на работе»

5. Когда понимаешь, что в доме есть места, до которых она не может добраться

6. Быть в браке — значит делить все пополам

«Свое ты уже съел! Уходи».

7. Каждый может перепутать

Just got to tennis. Boyfriend has taken my racket out and put a frying pan in instead. I'm not even joking. pic.twitter.com/HD8YOAqfJ2 — Heidi Stephens (@heidistephens) July 29, 2016

«Только что пришла на теннис. Мой парень вытащил мою ракетку и положил вместо нее сковородку. Я серьезно».

8. Когда не хочешь вырезать тыкву

«Моя жена сказала, что я должен это сделать».

9. Когда ты знаешь, чего достойна

«Да. Я все еще в пижаме. Что я за сегодня сделала? Дети все еще живы. Скажи спасибо. Теперь скажи, что я красивая».

10. «Чувствую себя как-то неуверенно, с тех пор как моя жена сообщила, что эта вилка для краба»

11. Резиновая мышка-сюрприз для мужа

12. В отношениях не бывает «твоего» — это все «наше»

13. Когда еще плохо разобрался со своими чувствами

«Я знаю, что мы не то чтобы вместе или что-то в таком духе, но было бы странно вообще ничего не сказать, так что я приготовил эту открытку. Ничего особенного. На самом деле это ничего не значит. Здесь даже сердечка нет. Так что, по сути, это просто приветственная открытка. Забудь».

14. Творческий подход к жизни в браке

«Думаю, молоко испортилось».

15. Когда жена решила тебя разыграть

16. Я слышал вопли «Я тебя ненавижу!» из ванны

17. «Моя девушка попыталась выманить меня из постели. Стыдно признаться, но это сработало»

18. Когда жена интересуется, где ты

«„В офисе“ — спорт-бар и гриль».

Какие особенные случаи происходили в ваших отношениях? Возможно, в следующий раз мы украсим список именно вашей историей!