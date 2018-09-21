15 фото, доказывающих, что у настоящей любви нет срока годности

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В современных реалиях, пожалуй, глупо слепо верить в любовь до гроба. А вот втайне ото всех надеяться на ее существование, особенно после просмотра какой-нибудь душещипательной мелодрамы под «аккомпанемент» ведерка мороженого, совсем не зазорно. Тем более когда есть столько человек, которым действительно удалось обрести любовь всей своей жизни.

AdMe.ru нашел на просторах сети 15 снимков, которым под силу возродить веру в это нежное чувство.

1. «Я смотрю на него все тем же взглядом с 1975 года»

2. «После 25-летнего развода мои родители снова сошлись, переехали в Техас и купили ферму. Сегодня они снова женятся. Это их свадебный портрет»

3. «Мои бабушка с дедушкой в 1935 и 1999 годах соответственно. Любовь длиною в жизнь»

4. «По случаю нашей первой годовщины я решил подарить ей нашу совместную фотографию, наполненную памятными событиями»

5. «Видимо, нам с женой было суждено быть вместе. И наши детские фотографии тому доказательство»

6. «Пару недель назад мы с мужем посетили тематический благотворительный аукцион в образе мистера и миссис Уизли»

7. Это даже чересчур мило

«Она моя сладкая картошечка». «Ага». (В переводе с английского yam в том числе обозначает «сладкий картофель».)

8. «Мои родители через час после своего знакомства в 1981 году. Они помолвились в следующие 24 часа и до сих пор вместе»

9. «Обнаружил этот коллаж у папы в офисе»

10. «Мои родители под конец своей свадьбы в 1977 году и снова они во время празднования 40-й годовщины брака»

11. «В 15 лет я предложил ей пойти со мной на выпускной, а через 6 лет — выйти за меня замуж»

12. Пара воссоздала свадебное фото в 70-ю годовщину своего брака

13. «Спустя 40 лет. На мне, кстати, моя школьная джинсовая крутка»

14. Они сделали друг другу предложение. Одновременно

15. «Наше первое совместное фото и еще одно, сделанное спустя 6 лет»

Верите ли вы в любовь в том виде, в котором ее воспевали поэты, или считаете, что в наши дни это скорее миф, нежели реальность?