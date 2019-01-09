15 доказательств того, что женщины после родов не похожи на сказочных фей, но по-своему прекрасны

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Средства массовой информации внушили нам, что после рождения ребенка женщины выглядят так, словно только что приняли участие в модном показе. Истина же заключается в том, что сразу после родов вы вряд ли будете похожи на британскую принцессу. Не так давно мы опубликовали фотопроект Jade Beall, который буквально разделил пользователей на 2 лагеря. Одни восхищались мужеством женщин, которые позировали фотографу после родов. Другие посчитали подобную откровенность недопустимой.

Мы в AdMe.ru считаем, что любая точка зрения имеет право на жизнь. Но в чем точно нельзя отказать женщинам, которые не побоялись показать свое тело спустя несколько часов, дней или недель после столь важного события, так это в смелости и отличном чувстве юмора.

1.

«После рождения ребенка вы можете еще несколько недель выглядеть так же, как беременная, и это нормально».

2.

«Я пыталась найти красивое фото с грудным вскармливанием Чарли, но быстро поняла, что его не существует. Никакого макияжа и постоянное чувство голода. Это моя правда».

3.

«Одна неделя после родов — это мягкий живот со свежими растяжками и мешки под глазами».

4.

«Это было намного сложнее, чем я думала. Как минимум раз в день я плачу без особой на то причины. Как матери справляются с более чем двумя детьми?»

5.

«С моим ангелом через 12 дней после родов».

6.

«Я скучаю по этому красивому мягкому послеродовому животику, который хранил новую жизнь».

7.

«Дорогой интернет, так выглядит тело через 9 дней после родов. У меня нет цели „сбросить 10 кг“ или вернуть все назад. Не продавайте мне обертывания, чаи для стройной фигуры или средства для похудения. Мне нравится мое тело».

8.

«У меня и до беременности был лишний вес, а потом я забеременела двойней — и еда не давала мне покоя. На среднем фото — год после родов (декабрь 2017-го), а сейчас я делаю уверенные шаги к тому, чтобы носить короткий топ!»

9.

«Да, у меня есть растяжки, у меня более одного подбородка, мои бедра трутся друг о друга. Меня не волнует определение совершенства, но мое тело идеально для меня».

10.

«Я действительно люблю свой шрам и надеюсь, что он не исчезнет слишком быстро».

11.

«Мой милый 6-недельный послеродовой животик. А скольким мамочкам тоже приходится выполнять несколько задач одновременно?»

12.

«Между этими фотографиями разница в 5 месяцев. Я боролась с послеродовой депрессией, поэтому мне потребовалось добрых 4 месяца, чтобы начать работу над собой».

13.

«Это не то число, которое я хотела бы видеть на весах на 5-м месяце после рождения ребенка. Но сейчас я сосредоточена на чем-то более важном, чем цифры».

14.

«Научитесь ценить то, что у вас есть. Это не значит, что вам нужно перестать работать над тем, чего вы хотите, просто проявите немного любви к себе на этом пути».

15.

«Разница в год. Я изменила свой образ жизни, занималась спортом и правильно питалась. На этих фотографиях вы не видите, как изменилось мое мышление. Ваше самое большое путешествие всегда начинается у вас в голове, поэтому найдите время, чтобы позаботиться о своем уме, и все остальное встанет на свои места».

Рожать или нет — это сознательное решение каждой женщины. Здесь не может быть единственно верного ответа. И если вы захотели подарить миру новую жизнь, будьте готовы пройти через многие испытания. Говорят, что на каждую женщину, которая ненавидит свои растяжки, найдется та, которая мечтает о них. А вы бы рискнули опубликовать в соцсетях фото своего тела сразу после рождения ребенка?