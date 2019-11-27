15 доказательств, что семейная жизнь и скука абсолютно несовместимы

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Семья — это не только про тишину и уют. Это еще и ежедневные проказы детей, которым нужно выплескивать свою энергию, а также причуды жен и мужей, не упускающих ни единой возможности подколоть свои вторые половинки.

Мы в AdMe.ru находим в подобных мелочах, уникальных для каждой семьи, особый шарм. Ведь именно такие моменты вдыхают во взаимоотношения между родственниками и общую атмосферу в доме ту самую жизнь.

«Я часто пользуюсь „звездочкой“ и никогда не могу ее открыть. Муж психанул и нашел решение»

«Жена оставила нас с дочкой одних прошлым утром. При этом она настоящий паникер, а я люблю заниматься фотошопом»

«Не знаю, кто доставлял мои посылки, но они лучшие! Они действительно постарались спрятать их от моего мужа! Так мило»

«Пожалуйста, спрячьте посылки от мужа».

Помните, женщины никогда ничего не забывают

«Я сказала племяннице, что она может съесть одно печенье. Поэтому она приготовила это»

«Я отправился в деловую поездку в Нью-Йорк и отправлял своей жене фото, доказывающие, что я не наслаждаюсь поездкой без нее»

«Женщин не поймешь. Моя девушка отправила меня за покупками, и, как любой рациональный человек, я подумал, что нужно купить шляпки для собак. А в итоге она разозлилась»

Я: «Почему ты раскидала лего по полу?!» Дочь: «Чтобы никто не мог подойти ко мне. Моя очередь сидеть за компьютером»

Вот и проси после этого мужа стирать вещи

«Положила миленькую записку для моего парня в его пакет с ланчем»

«Моя сестра разозлилась и „не хотела никого из нас видеть“, поэтому вот ее решение»

«Моя беременная жена попросила принести маленькую порцию хлопьев с молоком. Я принес»

«Кажется, до меня донесся крик „я тебя ненавижу!“ из ванной»

«Я сказала убрать вещи с пола. Мой 6-летний сын услышал: „Закинь свои вещи на вентилятор, чтобы они не валялись на полу“»

«Пришла сегодня домой, а на столе — взятка от мужа»